Elon Musk épaule l'extrême droite allemande pour secouer l'Europe

Le milliardaire Elon Musk rencontre la cheffe de l'AfD Alice Weidel pour une discussion en ligne. Photo: x

Guido Felder

Ce jeudi à 19 heures aura lieu la rencontre de deux des personnalités les plus controversées: Elon Musk, l'homme le plus riche et conseiller du futur président américain Donald Trump, a invité la candidate allemande de l'AfD à la chancellerie Alice Weidel à un débat sur sa plateforme X.

Une interview d'Alice Weidel parue cette semaine dans «The American Conservative» laisse présager du ton de la discussion. Elle y qualifiait l'Allemagne d'«esclave des Etats-Unis» et accusait la CDU d'«incompétence militaire» en ce qui concerne la guerre en Ukraine.

Elon Musk a annoncé en fanfare cette rencontre en ligne, non sans l'observation défavorable de divers politiciens européens. «Vous allez être renversés», promet-il au public. Le fait qu'il soit en train de se lier avec Alice Weidel n'est pas fortuit.

Les deux s'admirent mutuellement. Elon Musk s'est exprimé à plusieurs reprises de manière positive sur Alice Weidel et a qualifié l'AfD de «dernier espoir pour l'Allemagne». De son côté, Alice Weidel a qualifié Musk de «compagnon de combat» dans sa défense contre la domination de l'opinion par la gauche. Ainsi, les thèmes centraux du débat devraient être les prochaines élections fédérales, les idées de l'AfD pour l'Allemagne et la liberté d'expression.

S'éloigner de l'extrême droite

Les deux devraient également avoir pour objectif d'éloigner l'AfD de l'étiquette «extrême droite» et de lui donner un cachet normal. Dans une contribution au «Welt», Musk a caractérisé l'orientation idéologique du parti comme étant très éloignée des positions extrêmes.

Au-delà de l’admiration mutuelle, Musk, dont la fortune est estimée à 415 milliards de dollars, poursuit des intérêts stratégiques en s'associant à Alice Weidel. Des experts expliquent comment et pourquoi.

Affaiblir l'UE

Elon Musk est en conflit ouvert avec l’Union européenne, notamment à cause d’une enquête sur X pour manipulation potentielle des élections allemandes. Son réseau social est accusé de privilégier certains thèmes par des algorithmes et de diffuser de la désinformation. Philipp Adorf, expert des Etats-Unis à l'université de Bonn, déclare à Blick: «Il cherche donc des alliés politiques de ce côté-ci de l'Atlantique.»

Parmi les objectifs d'Elon Musk, il y aurait également celui de «créer le chaos et l'ingouvernabilité» afin d'affaiblir l'Allemagne et l'UE. C'est ce qu'affirme Thomas Jäger, professeur de politique internationale et de politique étrangère à l'université de Cologne: «Elon Musk sait qu'Alice Weidel n'a aucune chance d'accéder à la chancellerie ou de participer au gouvernement. Mais plus l'AfD sera forte, plus les coalitions gouvernementales seront difficiles à former.»

X comme plateforme politique

Elon Musk veut faire de X, acheté en 2022 pour 44 milliards de dollars, une plateforme pour une liberté d'expression illimitée. «En invitant des hommes politiques comme Alice Weidel, Musk veut positionner X comme un lieu central pour les débats politiques, un forum pour des discussions que l'on ne trouve pas ailleurs», commente Philipp Adorf.

Anti-woke

Selon lui, Elon Musk veut promouvoir un «discours global anti-woke» qui renforce les partis populistes de droite. «Musk montre une affinité sans cesse croissante pour les acteurs populistes comme Donald Trump ou justement Alice Weidel.»

Profit

Moins il y a de réglementations, mieux c'est pour l'entrepreneur Musk. C'est pourquoi le multimilliardaire se bat pour une liberté maximale. «Musk n'est pas seulement un révolutionnaire en tant qu'entrepreneur, il veut aussi l'être politiquement. Son objectif politique est de renverser l'ordre, de sorte que les grandes richesses soient libérées de leurs restrictions», conclut Thomas Jäger.