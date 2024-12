Elon Musk s'attaque désormais à la campagne électorale allemande, avec des tweets et une contribution d'opinion controversée. Il montre ainsi clairement que la politique américaine ne lui suffit pas, mais qu'il veut avoir un impact global. Quelles sont ses motivations?

Comment l'homme le plus riche du monde est devenu le premier influenceur politique mondial

Comment l'homme le plus riche du monde est devenu le premier influenceur politique mondial

Elon Musk est l'homme le plus riche du monde - et le premier influenceur politique mondial. Photo: Ryan Collerd

Daniel Jung

Elon Musk est loin d'en avoir assez. Avec une fortune actuelle de 436 milliards de dollars, il est de loin l'homme le plus riche du monde. Malgré cela, il continue de se battre pour obtenir un package salarial record chez le constructeur automobile Tesla. Elon Musk a contribué de manière décisive à l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis et dirigera une nouvelle agence d'efficacité au cours du prochain mandat. Mais il veut aller plus loin. Jusqu'à influencer la politique mondiale. Quels sont donc les objectifs réels du premier influenceur politique mondial?

«Seule l'AfD peut sauver l'Allemagne», a écrit Elon Musk le 20 décembre sur la plateforme X. Samedi, il a publié un article d'opinion dans le «Welt am Sonntag», qui a déjà suscité la controverse au sein du journal. Dans ce texte, il explique que seule l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) pourrait réformer le pays en profondeur.

«Préserver la culture allemande»

Selon Elon Musk, l'Allemagne se trouve à un point critique. «Son avenir titube au bord de l'effondrement économique et culturel.» L'AfD est «la dernière étincelle d'espoir pour ce pays». Leur approche visant à réduire la surréglementation étatique, à diminuer les impôts et à déréglementer le marché reflète les principes qui ont fait le succès de Tesla et de SpaceX.

L'AfD s'est engagée pour une politique d'immigration contrôlée, selon Elon Musk, «qui donne la priorité à l'intégration et au maintien de la culture et de la sécurité allemandes». Il ne s'agit pas de xénophobie, mais de la préservation de l'identité allemande, souligne l'entrepreneur américain né en Afrique du Sud.

Son argument, très peu convaincant, pour expliquer pourquoi l'AfD n'est pas d'extrême droite provoque la surprise: la présidente du parti, Alice Weidel, a une partenaire de même sexe originaire du Sri Lanka. «Est-ce que cela ressemble à Hitler pour vous?», demande Musk. «Je vous en prie!»

Ce n'est pas la première prise de position du richissime Américain sur la politique allemande. Peu après l'effondrement de la coalition du chancelier en novembre, il avait déjà traité Olaf Scholz d'«imbécile» sur X.

Critique à gauche, louanges à droite

Parallèlement, Elon Musk s'immisce également dans la politique britannique. Il a attaqué violemment et à plusieurs reprises le Premier ministre travailliste Keir Starmer et a qualifié le Royaume-Uni d'«Etat policier tyrannique». Il envisage en outre de faire un don de plusieurs millions de dollars au parti populiste de droite de Nigel Farage, le champion du Brexit.

Ces dernières années, Elon Musk a également soutenu publiquement le président argentin Javier Milei, l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro ou le Premier ministre indien Narendra Modi. Ils se situent tous à droite de l'échiquier politique.

Des motivations financières, mais pas seulement

L'éco-industriel Musk était auparavant plutôt favorable aux démocrates américains. De nombreux commentateurs évoquent le fait que son virage à droite poursuit avant tout des intérêts financiers. En effet, son entreprise spatiale SpaceX a des contrats lucratifs avec le gouvernement américain, et l'élection américaine a une nouvelle fois propulsé le patron de Tesla dans de nouvelles sphères de richesse.

« La liberté d'expression est la base d'une démocratie qui fonctionne »

Mais l'argent n'explique pas tout. Ainsi, l'achat du réseau social Twitter (aujourd'hui X) pour 44 milliards de dollars en octobre 2022 n'était pas uniquement motivé par des raisons économiques. Le premier tweet d'Elon Musk après le rachat était le suivant: «La liberté d'expression est la base d'une démocratie qui fonctionne.»

«Mes positions appartiennent au Centre»

Sur X, Elon Musk a qualifié le 21 mars 2024 ses propres positions politiques de centristes: il est pour des frontières sûres ainsi que des villes sûres et propres. Les Etats-Unis ne doivent pas être mis en faillite par des dépenses. Le racisme contre toutes les races est une erreur. Et il ne devrait pas y avoir de stérilisation en dessous de l'âge de protection, faisant référence au traitement des jeunes personnes trans.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Mais dans le même tweet, il a également parlé d'une «lutte à mort» contre le «virus de la pensée anti-civilisationnelle de la wokeness». Sur son chemin vers la droite politique, le combat culturel autour du langage, des questions de genre et du racisme a joué un rôle central.

Le thème trans préoccupe particulièrement Elon Musk: sa fille trans Vivian a demandé des bloqueurs de puberté, ce qu'il a rendu possible par sa signature. Plus tard, le père d'au moins douze enfants a déclaré de manière drastique avoir ainsi «perdu un fils».

Des ambitions jusqu'à Mars

Bien sûr, les entrepreneurs à succès ont toujours influencé la politique. Mais personne n'a actuellement des ambitions aussi grandes et un public aussi large qu'Elon Musk. Personne ne fait usage d'une communication aussi conflictuelle et d'un rythme aussi effréné. Comme Trump, Musk est très impulsif et réunit de nombreuses contradictions.

S'il parvenait effectivement à coloniser Mars, il voudrait certainement y exercer une influence politique. Car Elon Musk est encore loin d'en avoir assez.