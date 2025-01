Grâce à Elon Musk, Giorgia Meloni devient la chouchou de Donald Trump

Donald Trump a reçu Giorgia Meloni samedi soir dans sa résidence de Floride à Mar-a-Lago. Photo: imago/ZUMA Press

Samuel Schumacher

Une chose est sûre, Giorgia Meloni sait y faire avec Elon Musk. Aucun leader politique ne cultive aussi habilement ses échanges avec l'homme le plus riche du monde. Et rares sont ceux qui tombent aussi vite sous le charme de la superstar de la tech que la cheffe du gouvernement italien.

Ce lien privilégié a même permis à la dirigeante du parti post-fasciste Fratelli d'Italia de décrocher un dîner privé avec Donald Trump, allié d’Elon Musk et futur président des Etats-Unis. La rencontre a eu lieu dans le cadre luxueux de Mar-a-Lago samedi 4 janvier. Peu d’informations ont filtré sur les discussions menées lors de ce dîner en Floride. Mais une chose est claire: sous la nouvelle ère Trump, les codes traditionnels de la diplomatie perdent du terrain.

La diplomatie à la Musk

Ils cèdent la place à une nouvelle forme d’influence, que l’on pourrait qualifier de «diplo-muskisme». Désormais, être proche du patron de Tesla, X et SpaceX ouvre bien des portes. Ceux qui entretiennent de bonnes relations avec Musk se voient offrir un accès direct au cercle privé de Trump, où ils peuvent négocier leurs propres intérêts.

En effet, le natif d'Afrique du Sud – qui a fait don d'au moins 250 millions de dollars à Trump lors de sa campagne électorale – trie de manière autoritaire qui entre ou non à Mar-a-Lago. Et apparemment, Giorgia Meloni connait le mot de passe secret pour un accès VIP.

Il y a «de l'amour dans l'air»

Il faut dire que la première femme à la tête du gouvernement italien a mis du cœur à l'ouvrage pour se retrouver dans les petits papiers d'Elon Musk. En 2023 déjà, elle l'avait invité pour un entretien privé dans sa résidence officielle. Rebelote, quelques temps après, pour un festival de fantasy «Atreju», un rassemblement emblématique de la jeunesse de droite. Sur scène, fidèle à l’esprit de Giorgia Meloni, Musk – père de douze enfants – avait crié au public que «faire plus d’enfants» était essentiel pour éviter la disparition du peuple italien.

En septembre dernier, Giorgia Meloni a franchi une nouvelle étape en conviant son influent allié comme laudateur lors de la cérémonie du «Global Citizen Award» à New York. Cette distinction, décernée par le think tank américain Atlantic Council, saluait ses efforts pour renforcer les relations transatlantiques. À la demande explicite de Meloni, Musk a prononcé un vibrant éloge, déclarant que sa «chère amie» était «encore plus belle à l’intérieur qu’à l’extérieur».

Touchée par ces propos flatteurs, Meloni a chaleureusement remercié le «génie» Musk dans un anglais impeccable. La plateforme politique de référence «Politico» n’a pas manqué de relever la complicité évidente entre les deux, évoquant même «de l’amour dans l’air».

Cette entente privilégiée porte désormais ses fruits sur la scène politique. Giorgia Meloni et Viktor Orban sont les seuls dirigeants européens à avoir été reçus par Trump depuis sa réélection. «C’est une femme fantastique», a soufflé Trump après leur rencontre samedi soir, ajoutant qu’elle avait «pris l’Europe d’assaut». Une reconnaissance de taille pour cette patriote affirmée, qui ne cesse de renforcer son influence internationale.

Alice Weidel copie Meloni

Entourés de sapins de Noël dorés et de futurs cadres de l’administration américaine – parmi lesquels Marco Rubio, pressenti pour devenir ministre des Affaires étrangères sous Trump – Giorgia Meloni et Donald Trump ont partagé un moment privilégié. Avant leur entretien dans la salle de bal du domaine historique, ils ont visionné ensemble un documentaire consacré à John Eastman, ancien avocat de Trump.

Giorgia Meloni est repartie dans la nuit pour Rome, où elle recevra cette semaine le président américain Joe Biden qui est presque tombé dans l'oubli. Les jalons italiens pour l'ère post-Biden sont posés. Giorgia Meloni est en pole position pour devenir l'interlocutrice européenne numéro une de Trump. Une position de départ confortable.

Toutefois, Giorgia Meloni n’est pas la seule à maîtriser les subtilités de la diplomatie à la Elon Musk. Jeudi, le milliardaire rencontrera à New York Alice Weidel, candidate de l’AfD (extrême droite) à la chancellerie allemande. Leur complicité s’est d’abord développée en ligne, où Musk a qualifié l’AfD de «seul espoir pour l’Allemagne». Alice Weidel lui a répondu en le remerciant chaleureusement. Leur rencontre sera disponible sur X en direct.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Si Alice Weidel n’a pas (encore) reçu d’invitation à Mar-a-Lago, elle figure déjà parmi les invités d’honneur de la cérémonie d’investiture de Trump, prévue à Washington le 20 janvier. Décidément, la diplomatie à la Musk ouvre des portes et semble capable de faire des miracles.

Polémique en Italie

En parallèle, la perspective d'un contrat de cybersécurité entre Rome et la société SpaceX d'Elon Musk a suscité lundi une polémique en Italie, le gouvernement de Giorgia Meloni démentant la signature d'un contrat à ce stade.

Le montant se chiffrerait à 1,5 milliard d'euros, avance le quotidien Il Corriere della Sera, qui comme les autres grands médias italiens cite l'agence Bloomberg, selon laquelle «l'Italie est en pourparlers avancés avec SpaceX d'Elon Musk en vue d'un accord visant à fournir des télécommunications sécurisées au gouvernement du pays.»