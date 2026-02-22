Trump dit envoyer un navire hôpital au Groenland

Un navire hôpital américain serait en route pour le Groenland, a annoncé Donald Trump. Le président américain affirme vouloir répondre aux besoins médicaux locaux sur ce territoire stratégique qu'il convoite.

ATS Agence télégraphique suisse

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi envoyer un navire hôpital au Groenland, territoire autonome danois qu'il convoite et reproche aux Européens de ne pas suffisamment protéger face aux ambitions russes ou chinoises dans l'Arctique.

«Nous allons envoyer un grand navire hôpital au Groenland pour prendre soin des nombreuses personnes qui sont malades et qui ne sont pas soignées là-bas», a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social, sans donner de chiffre ni préciser qui pourrait en bénéficier. «Il est en route», a-t-il ajouté.

Sa publication est accompagnée d'une image vraisemblablement générée par intelligence artificielle représentant l'USNS Mercy, un navire de 272 mètres généralement stationné dans le sud de la Californie, naviguant vers un horizon de montagnes enneigées. Il n'est pas précisé s'il s'agit du navire qui sera effectivement envoyé au Groenland.

Le président américain a indiqué que l'opération d'envoi du bateau est réalisée en coordination avec Jeff Landry, nommé en décembre envoyé spécial des Etats-Unis dans l'île arctique.

Donald Trump et la Maison-Blanche affirment régulièrement que le Groenland et ses ressources sont nécessaires pour la sécurité des États-Unis face, selon eux, aux visées de Moscou et Pékin dans cette zone arctique stratégique. Il a toutefois renoncé à ses menaces après la signature d'un accord-cadre avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, visant à renforcer l'influence américaine et ouvrant la voie à des pourparlers entre le Danemark, le Groenland et les États-Unis.