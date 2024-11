Déclaré mort, un homme se réveille quelques instants avant son incinération

Le médecin a oublié de faire une autopsie pour s'assurer du décès du patient. (image d'illustration) Photo: Shutterstock

AFP Agence France-Presse

Un Indien s'est réveillé quelques instants avant sa crémation, après qu'un médecin a omis de procéder à son autopsie, a confirmé samedi à l'AFP un responsable médical. Rohitash Kumar, un jeune homme de 25 ans qui souffrait de difficultés d'élocution et d'audition, était tombé malade et avait été transporté à l'hôpital de Jhunjhunu au Rajasthan (nord).

Les médias indiens ont rapporté qu'il avait subi une crise d'épilepsie, et qu'un médecin l'avait déclaré mort à son arrivée à l'hôpital. Mais le médecin-chef de l'hôpital, D. Singh, a confié à l'AFP qu'un docteur avait «préparé le rapport post-mortem sans procéder à l'autopsie, et que le corps avait ensuite été envoyé à la crémation».

«Il a commencé à bouger»

Le médecin-chef a ajouté que «peu avant» son incinération, «le corps (...) a commencé à bouger» mais aussi qu'"il était vivant et qu'il respirait». Le jeune homme a été transporté à l'hôpital une deuxième fois, mais son décès a été constaté vendredi.

Trois médecins ont été suspendus, et la police a ouvert une enquête, ont rapporté le Times of India et d'autres médias indiens.