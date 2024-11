Zara a été cruellement assassinée au Pakistan. Photo: Sialkot Police

Marian Nadler

Les restes de la victime étaient éparpillés dans toute la ville. Un meurtre particulièrement abominable dans la ville de Daska, dans le district de Sialkot, a choqué le Pakistan.

Zara B.*, une trentenaire enceinte de sept mois, a été tuée par sa belle-mère Sughran B.* et d'autres membres de sa famille. Son corps a été découpé en morceaux. Le motif? Sughran accusait sa belle-fille de pratiquer la sorcellerie. La cupidité semble aussi avoir joué un rôle. La jeune femme avait été portée disparue en début de semaine dernière. Lors des recherches, les policiers sont tombés sur cinq sacs différents contenant des morceaux de son corps.

Des morceaux de corps jetés dans les égouts

Omar Farooq, qui a mené l'enquête, a expliqué au journal indien anglophone «Deccan Herald» le déroulement de cet acte horrible. «Les quatre suspects ont étouffé Zara dans son sommeil avec un oreiller. Ils ont ensuite brûlé son visage et découpé son corps en dizaines de morceaux.» Ils ont ensuite jeté les sacs contenant les morceaux de sa dépouille dans les égouts.

Selon la police, Sughran ne considérait pas seulement sa belle-fille comme une sorcière, mais elle était également furieuse que son fils Qadir B.*, qui vit et travaille en Arabie saoudite, ne lui envoie plus d'argent.

Le père de Zara B.*, Shabbir A.*, a déclaré au journal «Dawn» que la famille de Qadir en voulait à Zara de vivre à l'étranger. La dernière fois qu'ils se sont parlés au téléphone, c'était le 10 novembre.

Un fils de 3 ans sans maman

Deux jours plus tard, les beaux-parents lui auraient dit que Zara avait «quitté la maison avec des bijoux et des objets de valeur». De plus en plus inquiet pour sa sécurité, Shabbir a signalé sa disparition. Après la découverte macabre, la police a arrêté une fille, un petit-fils et deux autres proches de Sughran. Tous ont avoué le meurtre et une arme du crime a été saisie.

Zara était mariée à Qadir depuis quatre ans. Elle laisse derrière elle un fils, âgé de trois ans. Elle était rentrée au Pakistan il y a un peu plus de deux semaines.

* Nom connu