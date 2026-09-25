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«Le moindre effort m’épuise»
En arrêt maladie, elle court un Hyrox et perd son emploi

Arrêtée pour mononucléose et angine, une Néerlandaise de 31 ans a pris part à une compétition d’Hyrox. Son employeur l’a licenciée sur-le-champ, une décision confirmée par la justice.
Publié: il y a 5 minutes
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En arrêt maladie, une Néerlandaise de 31 ans a pris part à une compétition d’Hyrox. (Image d'illustration)
Photo: Icon Sport via Getty Images

Vous êtes en arrêt maladie? Vous lancer dans une compétition d'Hyrox n'est peut-être pas une brillante idée si vous tenez à votre emploi. Une Néerlandaise en a fait les frais. Cette salariée de 31 ans a été renvoyée sur-le-champ après que son employeur a découvert qu'elle avait pris part à une compétition d'Hyrox pendant son arrêt maladie, rapporte «Ouest-France», qui cite le quotidien néerlandais AD.

Ce sport très à la mode combine course à pied et fitness, les participants courent un kilomètre, puis réalisent des exercices de fitness de manière statique, et répètent ce cycle huit fois d'affilée.

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Embauchée en 2025 par une agence de courtage immobilier pour 28 heures par semaine, l'employée rencontre rapidement des difficultés personnelles. Son patron lui accorde alors ses lundis, à condition qu'elle rattrape les heures plus tard, raconte le quotidien néerlandais «AD».

Elle conteste son licenciement

Le 10 février 2026, elle se met en arrêt maladie. Ce n'est que le 13 mars qu'elle en informe son supérieur par WhatsApp. Elle évoque alors une mononucléose infectieuse et une forte angine. «Je suis épuisée par le moindre effort et je dors beaucoup pendant la journée», écrit-elle. Deux semaines plus tard, l'employeur apprend par hasard qu'elle a participé à un Hyrox. Confrontée, la salariée répond que «le sport est bon pour la santé». L'explication ne convainc pas: elle est licenciée avec effet immédiat.

L'ex-employée a contesté son renvoi en justice. Selon elle, son arrêt découlait surtout de tensions au travail, et son patron était au courant de sa participation, puisqu'elle avait demandé un congé pour l'événement. Les juges ont néanmoins donné raison à l'entreprise. Ils ont estimé compréhensible que l'employeur ait perdu toute confiance après cet épisode, survenu peu après l'annonce de sa maladie, écrit le quotidien AD. Toutes ses demandes d'indemnisation ont été rejetées.

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