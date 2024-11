La fillette a été enfermée dans ce tiroir pendant trois ans. Photo: CHESHIRE CONSTABULARY

Une mère a été condamnée à sept ans et demi de prison pour avoir caché sa fille dans un tiroir pendant trois ans. Le compagnon de la femme a découvert l'enfant par hasard alors qu'il voulait utiliser les toilettes.

La fillette souffrait d'une grave malnutrition et d'un retard de développement. «Elle était retenue dans un tiroir de la chambre à coucher, n'était pas emmenée à l'extérieur, n'était pas socialisée et n'avait aucun contact avec d'autres personnes», a expliqué le procureur au journal britannique «Dailymail».

La mère ne montre aucune émotion

Depuis la naissance, la mère avait gardé le bébé secret – ni son partenaire et ni ses frères et sœurs n'étaient au courant. Elle a nourri l'enfant avec une seringue de lait et des biscottes. Quand elle a été découverte, la fillette de trois ans ressemblait à un bébé de sept mois. Elle ne connaissait ni la lumière du jour ni l'air frais et ne réagissait pas à son nom.

Une assistante sociale qui a trouvé la fillette dans le tiroir livre un témoignage bouleversant. «J'ai été choquée de voir que la mère ne montrait aucune émotion et semblait indifférente à la situation.» Celle qui a recueilli l'enfant a confié que cette dernière ne connaissait pas même pas son propre nom.

Problèmes psychologiques

Devant le tribunal, la mère a déclaré ne pas être au courant de sa grossesse. Elle aurait eu «vraiment très peur» lors de l'accouchement. Pour elle, l'enfant ne faisait «pas partie de la famille». Son avocat a évoqué des problèmes psychiques et une relation difficile avec le père de l'enfant.

Le juge Steven Everett a fermement condamné l'acte. «Vous avez privé cette petite fille de tout amour, de toute affection correcte, de toute attention correcte, de tout contact avec les autres, d'une alimentation correcte et de soins médicaux dont elle avait un besoin urgent.» Il a qualifié les conséquences pour l'enfant de «tout simplement catastrophiques».

La mère a été reconnue coupable de quatre chefs d'accusation de maltraitance infantile. Outre la peine de prison, elle a été interdite de tout contact avec la fillette. L'enfant vit désormais dans une famille d'accueil et bénéficie d'un suivi accru.