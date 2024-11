Un cannibale a tué cinq personnes avant de manger des parties de leur corps

Dans le procès pour meurtre de Jason Thornburg au Texas, des détails atroces ont été révélés. Le meurtrier a tué et mangé les parties du corps de cinq personnes. Ses avocats ont plaidé la folie, mais le tribunal voit les choses différemment.

Jason Thornburg, 44 ans, a tué cinq personnes et a mangé des parties d'elles, dont leur cœur. Photo: Fort Worth Police Department

Daniel Macher

Cette affaire de meurtres en série secoue actuellement les Etats-Unis. Jason Thornburg, 44 ans, est jugé au Texas pour meurtre et cannibalisme, rapport «Bild». Les détails horribles révélés par la procédure sont à peine croyables.

En septembre 2021, Jason Thornburg a assassiné trois personnes dans un motel – un homme de 42 ans et deux femmes âgées de 33 et 34 ans. Après son crime, il a démembré les corps et les a cachés sous le lit. Pour effacer les traces, il a brûlé les morceaux de ses victimes dans une poubelle, à 20 minutes du lieu du crime.

Des «victimes divines»

Les pompiers ont découvert les restes en éteignant l'incendie. Des preuves ont permis d'arrêter le meurtrier. Après son arrestation, Jason Thornburg a avoué deux autres meurtres: la mort de son colocataire dans une explosion en 2021 et le meurtre de sa petite amie en 2017 en Arizona.

Le criminel a déclaré avoir mangé les cœurs et d'autres parties du corps de ses victimes. Il a affirmé que des voix lui avaient ordonné de tuer les gens en tant que «victimes divines».

Troubles psychiques

Au tribunal, les avocats de Jason Thornburg ont plaidé la démence en raison d'une pathologie mentale. Le jury a toutefois rejeté cette thèse et l'a déclaré coupable de plusieurs meurtres. Le cannibale a pris connaissance du verdict sans bouger.

Dès lors, il s'agit de trancher si Jason Thornburg sera emprisonné à vie ou condamné à la peine de mort. Le verdict est attendu dans les semaines à venir.