Bébé surprise derrière les barreaux. Deux criminels américains ont conçu un enfant par une bouche d'aération. Malgré l'isolement, Daisy L. est tombée enceinte de Joan D. et la petite est en pleine forme.

Daisy et Joan n'ont jamais eu de relations sexuelles, mais ils ont eu un bébé

Daisy et Joan n'ont jamais eu de relations sexuelles, mais ils ont eu un bébé

1/4 Joan D. voulait devenir père malgré une condamnation pour meurtre. Photo: Facebook

Marian Nadler

Ils ne se sont jamais rencontrés et pourtant ils ont fait un enfant. Daisy L.* et Joan D.* ont conçu leur progéniture dans une prison de l'État américain de Floride sans avoir eu de relations sexuelles. La petite fille est née le 19 juin. Le couple d'amoureux se confie sur ce bébé-surprise.

Les deux amoureux, condamnés pour meurtre, se sont rencontrés par le biais du système d'aération de la prison située à l'ouest de la grande ville de Miami. Car tous deux sont placés à l'isolement.

«Comme si on était dans la même pièce»

Les conversations à travers les fentes d'aération des toilettes ont rapidement débouché sur une relation particulièrement intime. Dès qu'ils le pouvaient, ils s'envoyaient des notes et des photos.

«Quand on est isolé aussi longtemps, on commence à parler pendant des heures avec cette personne, au point que c'est presque comme si on était dans la même pièce qu'elle», raconte Daisy, qui a tué son ex-petit ami, à la chaîne de télévision américaine WSVN. Finalement, Joan lui a parlé de son grand rêve de devenir un jour père.

Du sperme passé en douce

«Je ne pourrai plus le faire de sitôt, lui a-t-il confié. Alors si je devais choisir quelqu'un, ce serait toi.» Et elle a répondu: «Oui, on pourrait faire ça!»

Le couple élabore donc un plan. Joan a attaché une sorte de chaîne à partir de ses draps, transmettant ainsi son sperme à sa bien-aimée. «J'ai enveloppé mon sperme dans du film alimentaire environ cinq fois par jour, pendant un mois», explique-t-il à la chaîne de télévision. «Ensuite, il l'a enroulé, presque comme une cigarette, et l'a accroché à la corde que nous avions dans le conduit d'aération, et je l'ai fait passer», ajoute Daisy. Elle s'est ensuite insérée l'éjaculat.

Les chances étaient si faibles

Après quelques tentatives, la criminelle est tombée enceinte. Lorsqu'elle a appris qu'elle allait avoir un enfant, elle était comblée de joie. «Je n'arrivais pas à y croire. Je pense que tout est arrivé pour une raison.» Les résultats d'un test ADN prouvent que Joan est effectivement le père de l'enfant.

Fernando Akerman est le directeur médical de la clinique de fertilité Fertility Center of Miami. Il explique dans un article de WSNV à quel point les chances de tomber enceinte à l'aide de ce plan sont faibles. «Nous estimons que ses chances étaient probablement inférieures à 5%.»

«C'est un bébé miracle»

Les deux amoureux ont été transférés dans des prisons séparées et les autorités ont ouvert une enquête. Ils peuvent toutefois rester en contact par téléphone. La fille vit avec la mère de Joan. Les parents voient l'enfant par appel vidéo.

Daisy s'extasie en pensant à sa petite. «Je pense qu'elle va devenir quelqu'un de génial. C'est un bébé miracle, une bénédiction!»

*Noms connus