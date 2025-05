Il y a plus d'un an, la Commission recommandait une baisse de 90% des émissions de CO2 en 2040 par rapport à 1990, depuis, elle n'a jamais osé mettre formellement la proposition sur la table. (archive) Photo: DIVYAKANT SOLANKI

ATS Agence télégraphique suisse

L'Union européenne est en bonne voie pour atteindre ses objectifs climatiques en 2030, s'est réjouie la Commission mercredi, même si le flottement persiste sur les ambitions du continent en 2040. Après avoir évalué les plans énergie-climat de la plupart des Etats membres, Bruxelles table sur une baisse de 54% des émissions européennes de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, tout près de l'objectif de 55% visé par l'UE.

«Nous devons maintenant nous appuyer sur cette dynamique», a réagi Wopke Hoekstra, le commissaire européen en charge du climat. «Il s'agit d'un moment décisif: chaque secteur, dans chaque Etat membre, doit contribuer», a-t-il réclamé.

Certaines inquiétudes

Selon la Commission, l'Europe a déjà réduit de 37% ses émissions depuis 1990, dont 8% en 2023, et l'objectif 2030 est à portée de main. Bruxelles relève toutefois des disparités entre Etats membres et souligne les difficultés en matière de protection des forêts et de séquestration du carbone.

Cette «faiblesse de nos puits de carbone, conséquence de la détérioration de nos forêts est inquiétante et il faut y remédier au plus vite», a prévenu l'eurodéputé centriste Pascal Canfin (Renew), tout en saluant la «bonne nouvelle» des estimations globales en 2030.

L'exécutif européen souligne aussi que la plupart des pays membres se sont alignés sur son objectif d'atteindre une part des énergies renouvelables dans la consommation totale de 42,5% d'ici 2030. Avec une mauvaise élève du point de vue de Bruxelles, la France, même si Paris ne cesse de défendre son énergie nucléaire «décarbonée».

Trois pays pointés du doigt

Trois Etats – la Belgique, l'Estonie et la Pologne – sont pointés du doigt pour n'avoir pas encore remis leur plan énergie-climat (Pniec). Ils «doivent le faire sans délai», a exhorté la Commission. Après ce satisfecit pour 2030, le plus dur reste à faire sur la route de la neutralité climatique promise par l'Europe en 2050. Car les Vingt-Sept vont d'abord devoir s'accorder sur l'étape intermédiaire de 2040, et les négociations piétinent.

Il y a plus d'un an, la Commission recommandait une baisse de 90% des émissions de CO2 en 2040 par rapport à 1990 au sein de l'UE. Depuis, elle n'a jamais osé mettre formellement la proposition sur la table des Etats. Car certains jugent l'objectif inaccessible. D'autres comme la France ne cachent pas leur scepticisme et demandent des garanties sur la décarbonation de l'industrie.

Des flexibilités possibles

Embarrassée, la Commission européenne pourrait envisager des flexibilités dans son mode de calcul en 2040, peut-être grâce à l'achat de crédits carbone sur les marchés internationaux. L'exécutif européen promet de soumettre une proposition avant l'été et assure que l'UE sera prête pour la prochaine conférence de l'ONU sur le climat (COP30) en novembre au Brésil.

Mais ces atermoiements suscitent l'inquiétude des écologistes, qui espéraient une mobilisation européenne après le retrait des Etats-Unis de Donald Trump de l'accord de Paris sur le climat. Et les ONG s'alarment d'un détricotage en règle du Pacte vert, le fameux «Green Deal» adopté lors du précédent mandat d'Ursula von der Leyen.

Des lois révisées

Confrontée à la concurrence chinoise et aux menaces douanières de Trump, l'Union européenne a en effet entamé un virage pro-business ces derniers mois. Report de la loi contre la déforestation, suspense sur l'avenir d'un texte consacré à la «vigilance» environnementale des multinationales etc…: Bruxelles entend réviser une série de lois, au nom de la lutte contre la «bureaucratie». Et le contexte a changé au sein des 27 avec la montée de l'extrême droite.

La socialiste espagnole Teresa Ribera, vice-présidente de la Commission en charge de la Transition propre, a peiné à se faire entendre jusqu'ici. «Nous devons créer les conditions nécessaires» pour baisser les émissions de 90 % d'ici à 2040, a-t-elle appelé mercredi. Avec les résultats du jour, l'Europe vient de «prouver que des objectifs fiables et prévisibles, fondés sur des données scientifiques, ainsi qu'une réglementation adéquate, sont efficaces», a-t-elle assuré.