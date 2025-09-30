Cette actrice entièrement générée par l'IA indigne Hollywood

Dernière mise à jour: il y a 56 minutes

Une actrice virtuelle créée par IA, Tilly Norwood, suscite la controverse à Hollywood. Plusieurs acteurs dénoncent cette initiative du studio Xicoia, accusant de vol d'identité. Le studio défend pour sa part son projet comme une nouvelle forme de créativité.

Plusieurs stars de Hollywood ont exprimé leur colère face à la génération d'une actrice par IA. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Une nouvelle actrice fait beaucoup parler d'elle à Hollywood. Son secret? Elle a été créée par une intelligence artificielle (IA), ce qui provoque une vague d'indignation parmi ses pairs de chair et d'os.

Nommée Tilly Norwood, cette comédienne virtuelle a été imaginée par le studio Xicoia, avec l'ambition proclamée d'en faire «la prochaine Scarlett Johansson ou Natalie Portman». Plusieurs agences semblent déjà se bousculer au portillon pour représenter l'actrice, a révélé la semaine dernière la fondatrice de la société, Eline Van der Velden.

De nombreux acteurs sont montés au créneau sur les réseaux sociaux ces derniers jours. «J'espère que tous les acteurs représentés par l'agent qui fait cela le laisseront tomber. Quelle horreur!», a fustigé sur le réseau social Instagram Melissa Barrera, vedette des films d'horreur «Scream» et «Scream 6».

«Ce sont des voleurs d'identités»

«Honte à ces gens», a lancé Mara Wilson, l'interprète de «Matilda». «Ils ont volé les visages de centaines de jeunes femmes pour créer cette 'actrice' IA. Ce ne sont pas des créateurs. Ce sont des voleurs d'identités».

Sur un ton plus léger, Lukas Gage de la série «The White Lotus», a accusé sa consoeur virtuelle d'être «un cauchemar pour travailler», car elle serait «incapable de se positionner sur le plateau et était en retard». La polémique a forcé Mme Van der Velden à réagir. Tilly Norwood «n'est pas un remplacement pour un être humain, mais une oeuvre créative», s'est-elle justifiée dimanche sur Instagram.

«Une autre façon d'imaginer»

«Tout comme l'animation, les marionnettes ou les effets spéciaux ont ouvert de nouvelles possibilités sans enlever quoi que ce soit au jeu en direct. L'IA offre une autre façon d'imaginer et de construire des histoires», estime-t-elle.

L'utilisation de l'IA est devenue de plus en plus visible ces derniers mois dans les industries créatives, générant à chaque fois des polémiques. Le groupe virtuel «The Velvet Sundown» a dépassé le million d'auditeurs sur la plateforme de streaming Spotify cet été. Dans son numéro d'août, le magazine Vogue a également publié une publicité mettant en scène une mannequin fictive, générée par IA.