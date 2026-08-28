Le roi Harald V de Norvège, doyen des monarques européens, est décédé vendredi à 89 ans. Les chefs d'État et les familles royales rendent hommage à sa longue vie consacrée à son pays.

ATS Agence télégraphique suisse

Les monarchies européennes et de nombreux chefs d'État et de gouvernements ont exprimé leurs condoléances à la suite du décès du roi Harald V de Norvège vendredi matin à 89 ans. Sur le trône depuis 1991, Harald était le doyen des souverains en Europe. «Une nation entière est en deuil, et en même temps emplie d'une profonde gratitude pour une longue vie consacrée à la Norvège», a réagi le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre, dans un communiqué.

Les rois du Danemark et de Suède ont également exprimé leurs condoléances. Frederik X du Danemark a salué dans une lettre un «homme extraordinaire avec un regard malicieux et un grand cœur», tandis que Carl XVI Gustaf de Suède, 80 ans, a évoqué «un représentant exceptionnel de son pays. Il a donné 'tout pour la Norvège'», a-t-il écrit, en référence à la devise du défunt.

Humour et humanité

Le couple royal belge a fait part de sa «profonde tristesse». «Doyen des monarques européens», Harald V «était avant tout un souverain proche de son peuple. Son humour, son humanité et son naturel faisaient de lui une personnalité singulière, particulièrement attachante et très appréciée», ont écrit le roi Philippe et la reine Mathilde sur les réseaux sociaux.

En mars dernier, le couple belge avait été reçu par le roi Harald en Norvège pour une visite d'État de trois jours. Les familles royales belge et norvégienne sont par ailleurs liées sur le plan familial: le roi Harald était le cousin germain d'Albert II.

«Mon cher cousin»

Le souverain britannique Charles III a lui aussi présenté ses «condoléances les plus profondes et sincères» à la famille royale norvégienne. «C'est avec la plus profonde tristesse que mon épouse et moi avons appris la mort de mon cher cousin, le roi Harald V de Norvège», a-t-il indiqué dans un message signé de son nom.

La maison royale espagnole a, elle, salué un «exemple de responsabilité, de dignité, de simplicité et de dévouement inlassable au service de la Norvège et de son peuple». Evoquant son «respect» et son «admiration pour la personne» du défunt roi, les souverains espagnols ont également exprimé leurs condoléances à la famille royale de Norvège, «avec une affection fraternelle».

Aux Pays-Bas, le roi Willem-Alexander, la reine Máxima et la princesse Beatrix se sont quant à eux dits «profondément attristés» par le décès du monarque norvégien. «Nous gardons dans nos cœurs le souvenir de l'amitié particulière qui nous liait à lui. Le roi Harald a servi son pays avec amour, fierté et conviction», ont-ils affirmé dans une déclaration commune.

Souvenir des accords d'Oslo

Le président de la Confédération Guy Parmelin a lui aussi présenté ses condoléances à la famille royale de Norvège et au peuple norvégien. Le défunt souverain laissera le souvenir d'un «leadership inébranlable et (de) son service dévoué à son pays», a-t-il écrit sur X, se disant «profondément attristé» par la mort du roi.

Le président français Emmanuel Macron a de son côté exprimé sa «profonde tristesse», présentant ses «condoléances sincères» à son fils Haakon, qui lui succède sur le trône, et «au peuple norvégien». Le défunt roi «a œuvré avec constance, tout au long de son règne, au renforcement des liens unissant la Norvège et la France», a-t-il salué sur les réseaux sociaux.

Le président israélien Isaac Herzog s'est, lui, dit «profondément attristé» par la mort du roi de Norvège, qui avait soutenu au début de son règne la conclusion des accords d'Oslo entre dirigeants israéliens et palestiniens. «Le roi Harald V, qui aimait son peuple et en était aimé en retour, a servi sa nation en tant que roi avec loyauté et dévouement pendant plus de 35 ans», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.