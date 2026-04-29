Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Poutine et Trump discutent du Moyen-Orient au téléphone
Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec son homologue américain Donald Trump, a déclaré à la presse mercredi le conseiller diplomatique du président russe, Iouri Ouchakov, précisant que les deux dirigeants avaient principalement évoqué la guerre au Moyen-Orient.
«Les présidents ont accordé une attention particulière à la situation en Iran et dans le golfe Persique», a indiqué Ouchakov. «Vladimir Poutine considère que la décision de Donald Trump de prolonger le cessez-le-feu avec l'Iran est la bonne, car elle devrait donner une chance aux négociations et, globalement, contribuer à stabiliser la situation», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Le Pentagone évalue le coût de la guerre en Iran à 25 milliards de dollars
Le Pentagone évalue le coût de la guerre en Iran jusqu'à présent à 25 milliards de dollars, a déclaré son responsable financier au cours d'une audition parlementaire mercredi, aux côtés du ministre de la Défense Pete Hegseth.
«Nous dépensons environ 25 milliards de dollars dans l'opération Fureur épique. La plupart en munitions», a évalué Jules Hurst, un ordre de grandeur réutilisé plus tard par Pete Hegseth au cours de cette audition, sa première depuis le début de la guerre fin février.
Interrogé également sur les éventuelles dépenses à venir dans ce conflit, «quel est le prix à payer pour faire en sorte que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire?», leur a opposé le ministre.
Source: AFP
Trump aurait évoqué un blocus de «plusieurs mois» avec des patrons du secteur pétrolier
Donald Trump a évoqué la possibilité d'un blocus contre l'Iran se prolongeant «pendant plusieurs mois» pendant une réunion mardi avec des dirigeants du secteur pétrolier, a indiqué mercredi un haut responsable de la Maison Blanche.
Les participants à cette réunion, qui a eu lieu mardi et qui a été révélée d'abord par le site Axios, ont évoqué «les mesures prises par le président Trump pour soulager les marchés internationaux du pétrole et les mesures que nous pourrions prendre pour poursuivre le blocus actuel pendant des mois si nécessaire et minimiser son impact sur les consommateurs américains», selon une déclaration transmise à l'AFP.
Source: AFP
Une nouvelle frappe israélienne fait deux morts au Liban, dont un soldat
Une nouvelle frappe israélienne sur le sud du Liban a tué un soldat et son frère, a indiqué mercredi l'armée libanaise, les hostilités entre Israël et le Hezbollah se poursuivant malgré la trêve.
«Un soldat et son frère ont été tués dans une frappe israélienne qui les a visés» dans une localité du secteur de Bint Jbeil, «alors qu'ils rentraient chez eux en moto depuis le poste du militaire», selon un communiqué.
Source: AFP
21 personnes ont été exécutées et plus de 4000 arrêtées en Iran depuis le début du conflit au Moyen-Orient
Un total de 21 personnes ont été exécutées et plus de 4000 arrêtées en Iran pour des motifs politiques ou liés à la sécurité nationale depuis le début du conflit au Moyen-Orient, a annoncé mercredi le Haut-Commissariat des droits de l'homme de l'ONU.
Depuis le début des attaques conjointes israélo-américaines dévastatrices contre l'Iran fin février, «au moins neuf personnes ont été exécutées en lien avec les manifestations de janvier 2026, dix pour appartenance présumée à des groupes d'opposition et deux pour espionnage», a annoncé l'agence onusienne dans un communiqué.
Le Haut-Commissariat a précisé qu'au cours de la même période, plus de 4000 personnes avaient été arrêtées «pour des accusations liées à la sécurité nationale».
Source: AFP
Les Iraniens «ont intérêt à devenir intelligents, et vite!», menace Trump
Les Iraniens «ont intérêt à devenir intelligents, et vite!», a menacé Donald Trump mercredi sur son réseau Truth social, alors que les discussions entre Washington et Téhéran sont complètement bloquées depuis plusieurs jours.
«L'Iran n'arrive pas à se ressaisir. Ils ne savent pas comment conclure un accord» sur le nucléaire, a-t-il ajouté. Dans le même message est publié un photo-montage du président en lunettes de soleil, costume et cravate noire, portant un fusil d'assaut au milieu d'un décor de guerre, avec ce commentaire: «FINI DE JOUER LES GENTILS!».
Une réunion de crise
Mercredi, le Wall Street Journal affirme que le président a chargé ses conseillers de se préparer à un blocus prolongé de l'Iran, citant des responsables américains. Donald Trump a, selon ces sources, indiqué, notamment lors d'une réunion de crise lundi, qu'il voulait continuer à mettre sous pression l'économie iranienne et ses exportations de pétrole en bloquant ses infrastructures portuaires.
Le locataire de la Maison Blanche «a estimé que ses autres options – reprendre les bombardements ou se retirer du conflit – comportaient plus de risques que le maintien du blocus», ont indiqué ces responsables au WSJ.
Source: AFP
Entre Washington et Téhéran, l'impasse perdure
Les efforts visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient semblaient au point mort mardi, les Etats-Unis apparaissant sceptiques sur une nouvelle proposition de Téhéran pour débloquer le détroit d'Ormuz, toujours quasiment paralysé.
La réouverture du détroit, un passage maritime stratégique pour le commerce de pétrole et de gaz, est un enjeu majeur pour un règlement durable du conflit, déclenché par des frappes israélo-américaines contre l'Iran le 28 février.
Alors qu'un cessez-le-feu est en vigueur depuis trois semaines, le détroit reste verrouillé par Téhéran, Washington mène toujours un blocus des ports iraniens et les négociations piétinent. «Nous ne considérons pas la guerre comme terminée», a lancé à la télévision d'Etat le porte-parole de l'armée iranienne, Amir Akraminia.
Une nouvelle proposition iranienne pour sortir de l'impasse a été discutée à Washington par Donald Trump et ses principaux conseillers sécuritaires. Des responsables américains n'ont pas démenti des informations de CNN et du Wall Street Journal selon lesquelles le président américain a laissé entendre lors de cette réunion lundi qu'il était peu probable qu'il accepte l'offre.
Source: AFP
Aux côtés de Charles III, Trump affirme que les USA ont «vaincu» l'Iran
Donald Trump a affirmé mardi, lors d'un banquet à la Maison Blanche en présence du roi Charles III, que les Etats-Unis avaient «vaincu militairement» l'Iran.
«Nous avons vaincu militairement cet adversaire particulier, et nous ne laisserons jamais cet adversaire (...) posséder une arme nucléaire», a déclaré au sujet de l'Iran le président américain lors de l'ouverture du banquet, affirmant que, sur ce point, «Charles est encore plus d'accord avec moi que je ne le suis».
Source: AFP
Le chef du Pentagone va s'expliquer sur la guerre en Iran devant les députés américains
Le ministre américain de la Défense Pete Hegseth va devoir s'expliquer mercredi sur la conduite la guerre en Iran lors de sa première audition parlementaire depuis le début d'un conflit qui s'enlise, malgré un cessez-le-feu prolongé par Donald Trump.
Le chef du Pentagone, très critiqué par l'opposition démocrate, fera face aux questions des membres de la Commission des forces armées de la Chambre des représentants aux côtés de Dan Caine, le chef d'état-major américain.
Depuis le début de la guerre, le 28 février, des parlementaires des deux bords ont critiqué l'exécutif américain pour le manque d'informations qui leur a été fourni, alors qu'il est d'usage que certains d'entre eux soient régulièrement informés avec des renseignements classés secret défense.
Pete Hegseth, figure particulièrement clivante du gouvernement de Donald Trump, risque ainsi de faire face à des questions appuyées de l'opposition démocrate, alors que les conséquences économiques de la guerre se font sentir dans le monde entier et jusque dans l'opinion américaine avec une hausse des prix à la pompe.
Source: AFP
Les pays du Golfe exhortent l'Iran à cesser ses «attaques flagrantes»
Le Conseil de coopération du Golfe (CCG) a fustigé mardi les «attaques flagrantes» de l'Iran contre ses membres. Les dirigeants de la région, réunis en Arabie saoudite, demandent à Téhéran «des initiatives sérieuses pour rétablir la confiance».
Les attaques de missiles et drones iraniennes contre ses voisins du Golfe en représailles aux frappes américano- israéliennes du 28 février, ont «entraîné une forte perte de confiance entre les Etats du CCG et l'Iran», a indiqué un communiqué du secrétaire général de cette instance.
«Cela exige de l'Iran qu'il prenne des initiatives sérieuses pour rétablir cette confiance», ajoute le texte, publié après que l'Arabie saoudite a accueilli mardi des dirigeants du Golfe pour discuter de la crise déclenchée par la guerre au Moyen-Orient et des moyens d'y répondre.
Source: AFP
Des secouristes tués au Liban par des frappes d'Israël
Huit personnes, dont trois secouristes de la Défense civile, ont été tuées mardi par des frappes israéliennes dans le sud du Liban, où Israël a par ailleurs annoncé avoir détruit un tunnel du Hezbollah menaçant le nord de son territoire.
Cinq des personnes tuées l'ont été lors de frappes israéliennes sur un immeuble dans la localité de Majdal Zoun, puis pendant l'opération de secours menée conjointement sur le site par des soldats et des secouristes, selon les autorités.
«Israël continue de violer les lois et conventions internationales qui protègent les civils» a dénoncé le président libanais, Joseph Aoun.
Le ministère libanais de la Santé a par ailleurs fait état d'une personne tuée, et 15 blessées dont cinq enfants, dans une frappe israélienne sur Jwaya, une autre localité du sud. Deux autres personnes ont été tuées et 13 blessées dans un bombardement israélien à Jibchit, toujours dans le sud, selon un premier bilan du ministère.
Source: AFP
Israël affirme avoir découvert deux tunnels du Hezbollah sur 2 km
L'armée israélienne a affirmé mardi avoir découvert deux tunnels du Hezbollah, d'une longueur totale de deux kilomètres, à la frontière entre le Liban et Israël, précisant qu'ils étaient utilisés par des unités d'élite du mouvement pro-iranien.
Ces tunnels ont été «construits sur environ une décennie» et étaient reliés à des lanceurs de projectiles «dirigés vers le territoire israélien», a indiqué l'armée dans un communiqué.
Source: AFP