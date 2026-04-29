Trump envisage plusieurs mois de blocus contre l'Iran

Les Iraniens «ont intérêt à devenir intelligents, et vite!», menace Trump

Les Iraniens «ont intérêt à devenir intelligents, et vite!», a menacé Donald Trump mercredi sur son réseau Truth social, alors que les discussions entre Washington et Téhéran sont complètement bloquées depuis plusieurs jours.

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«L'Iran n'arrive pas à se ressaisir. Ils ne savent pas comment conclure un accord» sur le nucléaire, a-t-il ajouté. Dans le même message est publié un photo-montage du président en lunettes de soleil, costume et cravate noire, portant un fusil d'assaut au milieu d'un décor de guerre, avec ce commentaire: «FINI DE JOUER LES GENTILS!».

Une réunion de crise

Mercredi, le Wall Street Journal affirme que le président a chargé ses conseillers de se préparer à un blocus prolongé de l'Iran, citant des responsables américains. Donald Trump a, selon ces sources, indiqué, notamment lors d'une réunion de crise lundi, qu'il voulait continuer à mettre sous pression l'économie iranienne et ses exportations de pétrole en bloquant ses infrastructures portuaires.

Le locataire de la Maison Blanche «a estimé que ses autres options – reprendre les bombardements ou se retirer du conflit – comportaient plus de risques que le maintien du blocus», ont indiqué ces responsables au WSJ.

Source: AFP