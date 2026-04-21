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Retournement de situation
Donald Trump dit prolonger le cessez-le-feu avec l'Iran

Donald Trump a suspendu ses frappes en Iran pour deux semaines, avant d'inverser la vapeur et d'infliger son propre blocus du détroit d'Ormuz, en réponse à l'échec des négociations. De son côté, Israël accepte un cessez-le-feu avec le Liban. Notre suivi des événements.
Publié: il y a 14 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
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Dimitri Faravel, Mathilde Jaccard, Olalla Piñeiro Trigo, Etienne Daman et Leo Vonlanthen

Les principales informations à retenir:

  • Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale. 

  • L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.

  • Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.

  • Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.

  • Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.

  • Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).

il y a 19 minutes

Donald Trump dit prolonger le cessez-le-feu avec l'Iran jusqu'à nouvel ordre

Donald Trump a annoncé mardi la prolongation du cessez-le-feu avec l'Iran afin de donner plus de temps à Téhéran pour négocier, tout en maintenant le blocus des ports iraniens.

Donald Trump dit prolonger le cessez-le-feu avec l'Iran jusqu'à nouvel ordre.
Photo: keystone-sda.ch

S'exprimant sur sa plateforme Truth Social, le président américain a annoncé avoir décidé de «prolonger le cessez-le-feu» jusqu'à «ce que l'Iran présente une proposition visant à mettre fin au conflit». Il a toutefois «ordonné à nos forces armées de maintenir le blocus».

Source: AFP

il y a 34 minutes

L'Iran annonce ne pas participer aux prochains pourparlers au Pakistan

L'Iran a annoncé qu'il ne participerait pas aux pourparlers au Pakistan. Les médias d'Etat iraniens ont rapporté que le régime avait déclaré que cette décision était «définitive». 

Le général Majid Mousavi, commandant des forces aérospatiales du Corps des gardiens de la révolution.

Dans le même temps, un haut responsable du Corps des gardiens de la révolution islamique a également critiqué les Etats susceptibles de coopérer avec les Etats-Unis en cas de reprise des combats. 

Le général Majid Mousavi, commandant des forces aérospatiales du Corps des gardiens de la révolution, a lancé un avertissement sans équivoque contre toute nouvelle escalade militaire. Il a déclaré qu'il serait erroné de mener de nouvelles «agressions» contre l'Iran. 

il y a 40 minutes

L'Iran menace d'anéantir la production pétrolière de ses voisins du Golfe en cas d'attaque menée depuis leur sol

Les Gardiens de la Révolution ont menacé mardi soir, peu avant l'expiration de la trêve avec les Etats-Unis, de réduire à néant la production pétrolière des pays du Golfe en cas d'attaque menée contre l'Iran depuis leur sol.

Des partisans du gouvernement brandissent des drapeaux nationaux lors d'un rassemblement organisé par l'Etat.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

«Nos voisins du sud doivent savoir que si leur territoire et leurs installations sont mis au service des ennemis pour attaquer la nation iranienne, ils peuvent dire adieu à la production pétrolière au Moyen-Orient», a averti le commandant de la Force aérospatiale du Corps des Gardiens, Majid Moussavi, cité par l'agence Fars.

Pendant la guerre, déclenchée le 28 février par des frappes israélo-américaines, l'Iran a mené de multiples attaques contre les monarchies du Golfe, accusées d'aider les Etats-Unis.

Source: AFP

21:23 heures

Hezbollah dit avoir attaqué le nord d'Israël en riposte aux «violations flagrantes» de la trêve

Le mouvement libanais pro-iranien Hezbollah a dit avoir mené une attaque mardi dans le nord d'Israël en riposte à ses violations «flagrantes» du cessez-le-feu, la première revendication de ce type depuis son entrée en vigueur vendredi.

Dans un communiqué, le Hezbollah indique que ses combattants ont tiré des roquettes et envoyé des drones d'attaque contre un site militaire israélien «en représailles aux flagrantes» violations du cessez-le-feu, invoquant notamment «les attaques contre des civils et la destruction de maisons et villages».

Selon l'armée israélienne, des sirènes ont retenti dans deux localités du nord d'Israël après qu'un drone tiré depuis le Liban a été intercepté avant de pénétrer dans le territoire israélien.

Source: AFP

20:44 heures

Avant les négociations, Trump demande à l'Iran de libérer des femmes risquant l'exécution, l'Iran dément

Donald Trump a demandé mardi à l'Iran de «libérer» plusieurs femmes selon lui menacées d'exécution, en jugeant que ce serait un «très bon début pour les négociations» censées reprendre entre les deux pays. Des informations aussitôt démenties par Téhéran.

L'AFP n'était pas en mesure immédiatement de confirmer ces menaces d'exécution, ni l'identité de toutes les femmes dont le président américain a reproduit les photographies en appui de sa demande.

La publication en question, mise en ligne lundi sur le compte X d'Eyal Yakoby, contient les photographies de huit femmes non-identifiées, avec ce message: «La République islamique d'Iran se prépare à pendre huit femmes.» Pour le contexte, Eyal Yakoby, qui se présente sur X comme futur étudiant du Massachusetts Institute of Technology, publie de nombreux contenus soutenant l'opération militaire israélo-américaine en Iran et critiquant les mouvements de mobilisation propalestiniens.

«Trump a une fois de plus été induit en erreur par de fausses informations», a réagi de son côté le site Mizan, organe du pouvoir judiciaire iranien. «Parmi les femmes présentées comme étant sur le point d'être exécutées, certaines ont été libérées, tandis que d'autres font l'objet de poursuites susceptibles d'entraîner tout au plus une peine de prison.» 

Source: AFP

19:57 heures

Le Liban veut le «retrait total» des forces israéliennes

Le Liban réclame le «retrait total» des forces israéliennes de son territoire, mais aussi le retour des prisonniers et des déplacés libanais, dans le cadre des négociations engagées avec Israël, a affirmé mardi le Premier ministre Nawaf Salam, alors qu'une nouvelle réunion est prévue jeudi à Washington.

Le Premier ministre libanais Nawaf Salam au palais de l'Elysée à Paris le 21 avril 2026.
Photo: AFP

Le chef du gouvernement libanais a également affirmé que son pays avait besoin «de 500 millions d'euros pour faire face à la crise humanitaire au cours des six prochains mois», lors d'une conférence de presse conjointe avec le président français Emmanuel Macron à Paris.

Source: AFP

19:22 heures

Le départ de J.D Vance pour négocier avec l'Iran retardé par des réunions à la Maison Blanche

Le vice-président JD Vance, qui doit mener la délégation américaine lors de négociations prévues avec l'Iran au Pakistan, se trouvait toujours à Washington à la mi-journée mardi, selon un haut responsable de la Maison Blanche.

Le départ de J.D Vance pour négocier avec l'Iran retardé par des réunions à la Maison Blanche.
Photo: keystone-sda.ch

«Des réunions supplémentaires, auxquelles le vice-président va participer, se déroulent à la Maison Blanche», a indiqué cette source dans une courte déclaration transmise à l'AFP peu après 17h00 GMT.

Le haut responsable n'a pas donné davantage de précisions, alors que le départ de JD Vance, qui a donné lieu à des annonces parfois contradictoires, était aux dernières nouvelles prévu dans la matinée.

Source: AFP

19:08 heures

L'Iran dément que plusieurs femmes seraient menacées d'exécution

L'Iran a démenti mardi des déclarations de Donald Trump selon lesquelles plusieurs femmes seraient menacées d'exécution dans ce pays, le président américain demandant leur libération.

L'Iran dément que plusieurs femmes seraient menacées d'exécution. (Image d'illustration)
Photo: Getty Images

«Trump a une fois de plus été induit en erreur par de fausses informations. Parmi les femmes présentées comme étant sur le point d'être exécutées, certaines ont été libérées, tandis que d'autres font l'objet de poursuites susceptibles d'entraîner tout au plus une peine de prison», a indiqué Mizan, l'organe de presse du pouvoir judiciaire.

Source: AFP

19:01 heures

Israël dit avoir frappé une position du Hezbollah après des tirs de roquettes vers ses soldats

L'armée israélienne a annoncé mardi avoir frappé une position du mouvement islamiste pro-iranien Hezbollah dans le sud du Liban en riposte à des tirs de roquettes vers ses soldats déployés dans cette région.

«Il y a peu de temps, l'organisation terroriste Hezbollah a lancé plusieurs roquettes en direction de soldats de Tsahal opérant au sud de la ligne de défense avancée, dans la région de Rab el-Thalathine», localité du sud du Liban situé à moins de 3 km de la frontière israélienne, indique un communiqué militaire. «En réponse, Tsahal a frappé le lanceur à partir duquel les roquettes ont été tirées», ajoute le texte.

Source: AFP

18:08 heures

Le Pakistan dit que la trêve entre les Etats-Unis et l'Iran expire à 23H50 GMT mardi

La trêve de deux semaines entre les Etats-Unis et l'Iran expire mardi à 23H50 GMT, a déclaré le ministre de l'Information du Pakistan, pays médiateur. «Le cessez-le-feu expire à 04H50 PST le 22 avril», a déclaré Attaullah Tarar sur X, faisant référence à l'heure locale.

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Il a ajouté qu'il était d'une importance «essentielle» que l'Iran décide de participer aux négociations avec les Etats-Unis à Islamabad avant l'expiration de la trêve.

La trêve devait se terminer dans la nuit de mardi à mercredi, bien que dans des déclarations à Bloomberg le président américain Donald Trump ait affirmé qu'elle se terminait un jour plus tard, mercredi soir – heure de Washington. Il a ajouté qu'il était «très improbable» qu'il la prolonge.

A noter que le vice-président JD Vance, qui doit mener la délégation américaine lors de négociations, se trouvait toujours à Washington à la mi-journée mardi. 

L'Iran confirme que la trêve prend fin mardi

La trêve expire à minuit GMT, a déclaré mardi la télévision d'Etat iranienne, au moment où l'incertitude est totale sur la tenue de pourparlers pour mettre fin durablement à la guerre. «Le cessez-le-feu prendra fin à 03H30 heure de Téhéran mercredi (00H00 GMT)», selon la chaîne.

Source: AFP

17:26 heures

Silence radio de l'Iran sur les négociations avec les Etats-Unis

Le gouvernement du Pakistan a déclaré mardi soir être toujours dans l'attente d'une réponse de l'Iran sur l'envoi ou non d'une délégation à Islamabad pour une nouvelle série de négociations avec les Etats-Unis.

«On attend toujours une réponse officielle de la partie iranienne sur la confirmation qu'une délégation prendrait part aux pourparlers de paix d'Islamabad», a écrit le ministre pakistanais de l'Information Attaullah Tarar sur X. 

Il a ajouté qu'une décision était d'une importance «essentielle» alors qu'il ne reste que quelques heures avant l'expiration de la trêve de deux semaines conclue avec les Etats-Unis.

Source: AFP

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