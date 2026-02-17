Les pourparlers entre Russes et Ukrainiens à Genève commencent très mal

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a accusé la Russie de «mépriser les efforts de paix» en ayant lancé des centaines de drones et des dizaines de missiles dans la nuit, juste avant la reprise de pourparlers à Genève pour tenter de faire cesser la guerre qui dure depuis quatre ans.

«Ampleur du mépris de la Russie pour les efforts de paix: une frappe massive de missiles et de drones contre l'Ukraine juste avant la série de pourparlers à Genève», a posté sur les réseaux sociaux Andriy Sybiga.

L'armée de l'air ukrainienne a recensé 29 missiles et 396 drones lancés par la Russie dans la nuit de lundi à mardi sur des infrastructures critiques, selon des responsables locaux.

Source: AFP