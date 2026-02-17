Les pourparlers entre Russes et Ukrainiens à Genève commencent très mal
Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a accusé la Russie de «mépriser les efforts de paix» en ayant lancé des centaines de drones et des dizaines de missiles dans la nuit, juste avant la reprise de pourparlers à Genève pour tenter de faire cesser la guerre qui dure depuis quatre ans.
«Ampleur du mépris de la Russie pour les efforts de paix: une frappe massive de missiles et de drones contre l'Ukraine juste avant la série de pourparlers à Genève», a posté sur les réseaux sociaux Andriy Sybiga.
L'armée de l'air ukrainienne a recensé 29 missiles et 396 drones lancés par la Russie dans la nuit de lundi à mardi sur des infrastructures critiques, selon des responsables locaux.
Source: AFP
La délégation russe est arrivée à Genève pour des pourparlers sur l'Ukraine
Les responsables russes devant participer mardi aux pourparlers en Suisse entre Moscou, Kiev et Washington pour trouver une issue à quatre ans de combats en Ukraine, sont arrivés à Genève, a indiqué à la presse une source au sein de la délégation russe.
L'avion, avec à son bord la délégation russe dirigée par l'historien nationaliste et ex-ministre de la Culture Vladimir Medinski, a atterri à Genève vers 06h GMT (07h locales), selon cette source.
Source: AFP
La Russie dit avoir détruit plus de 150 drones ukrainiens
Les forces russes ont détruit dans la nuit de lundi à mardi plus de 150 drones ukrainiens, visant essentiellement la région de la mer Noire, a annoncé matin le ministère russe de la défense. Des pourparlers doivent se tenir durant la journée à Genève entre Moscou, Kiev et Washington.
«Pendant la nuit du 17 février, les systèmes de défense aérienne ont détruit et intercepté 151 drones aériens», dont 38 sur la Crimée, 50 au-dessus de la mer Noire et 29 de la mer d'Azov attenante, a indiqué le ministère cité par les agences russes.
«C'était l'une des attaques les plus longues récemment», a indiqué Mikhaïl Razvojaïev, le gouverneur de Sébastopol, important port de Crimée annexée en 2014. «Au total, plus de 24 drones ont été abattus» autour de Sébastopol, a-t-il précisé faisant état de plusieurs blessés, dont un enfant.
A Genève, les délégations russes, ukrainiennes et américaines doivent entamer mardi une nouvelle session de pourparlers pour trouver une issue à quatre ans de combats en Ukraine.
Source: AFP
Trump avertit que Kiev doit négocier «rapidement», avant des pourparlers avec l'Ukraine et la Russie
Donald Trump a déclaré que l'Ukraine devait négocier et conclure un accord rapidement, alors que les négociateurs russes, ukrainiens et américains doivent entamer mardi une nouvelle session de pourparlers à Genève.
«L'Ukraine ferait mieux de venir à la table des discussions, et rapidement», a déclaré lundi le président américain à des journalistes à bord d'Air Force One, au cours d'un vol vers Washington.
Source: AFP
De nouveaux pourparlers entre Russes, Ukrainiens et Américains attendus à Genève
Des négociateurs russes, ukrainiens et américains doivent entamer mardi une nouvelle session de pourparlers à Genève pour trouver une issue à quatre ans de combats en Ukraine, après deux récentes rencontres organisées aux Emirats arabes unis qui n'ont pas débouché sur des avancées décisives.
Les parties travaillent sur la base du plan américain dévoilé il y a plusieurs mois. La possibilité de concessions territoriales par Kiev, en échange de garanties de sécurité occidentales, est au cœur des discussions.
Les négociations buttent en particulier sur le sort du Donbass, le grand bassin industriel de l'est de l'Ukraine: Moscou réclame que les forces ukrainiennes se retirent des zones qu'elles contrôlent encore dans la région de Donetsk, ce à quoi Kiev se refuse.
Donald Trump, à l'origine de ces tractations, fait pression pour obtenir un dénouement diplomatique de ce conflit déclenché par l'invasion massive russe de l'Ukraine, en février 2022.
Source: AFP
L'ex-ministre de l'Energie soupçonné de blanchiment d'argent
L'ancien ministre de l'Energie ukrainien Guerman Galouchtchenko, arrêté dimanche alors qu'il tentait de quitter le pays, est soupçonné de blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle, a annoncé lundi l'Agence anticorruption ukrainienne NABU.
«Un ancien ministre de l'Energie (2021-2025) est soupçonné de blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle», indique un communiqué de l'Agence, formulant officiellement les charges pesant sur Guerman Galouchtchenko, dont elle ne cite pas le nom.
Le blanchiment d'argent est passible de 15 ans de prison et la participation à une organisation criminelle de 12 ans. L'Agence avait annoncé dimanche l'arrestation de Guerman Galouchtchenko alors qu'il cherchait à quitter le pays.
Source: AFP
Kim Jong Un inaugure des logements pour les familles de soldats tués aux côtés de la Russie
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, accompagné de sa fille, a inauguré une rue d'appartements destinés aux familles des soldats tués en combattant aux côtés de la Russie contre l'Ukraine, a rapporté lundi l'agence officielle de Pyongyang.
La Corée du Nord a envoyé des milliers de soldats combattre aux côtés de Moscou dans sa guerre d'invasion de l'Ukraine, lancée il y a bientôt quatre ans, selon les agences de renseignement sud-coréennes et occidentales. D'après Séoul, au moins 2000 ont été tués.
«Avant leur mort, les martyrs héroïques ont dû imaginer dans leur esprit leurs chères familles vivant dans un pays toujours prospère», a déclaré Kim Jong-Un dimanche dans un discours marquant l'inauguration de la nouvelle rue, selon KCNA.
Source: AFP
Les Ukrainiens attaquent un site de stockage de pétrole en Russie
L'armée ukrainienne a revendiqué dimanche une attaque de drones contre un site de stockage de produits pétroliers dans la région russe méridionale de Krasnodar, qui a entraîné un important incendie selon un responsable russe.
Le gouverneur de la région de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, a indiqué plus tôt dans la journée qu'un site de stockage de produits pétroliers avait été frappé dans le port du village de Volna, sur les rives de la mer Noire. Il a fait état état de deux blessés et du déploiement d'une centaine de pompiers pour éteindre «plusieurs foyers d'incendie».
Source: AFP
Un site de stockage de pétrole en Russie attaqué par des drones ukrainiens
Une attaque à l'aide de drones ukrainiens a endommagé un site de stockage de produits pétroliers dans la région russe méridionale de Krasnodar, entraînant un important incendie, selon un responsable russe dimanche.
L'Ukraine cible régulièrement les infrastructures de ce type pour affaiblir l'effort de guerre des forces russes.
Le gouverneur de la région de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, a indiqué qu'un site de stockage de produits pétroliers avait été frappé dans le port du village de Volna, sur les rives de la mer Noire.
Volna abrite le port de Taman, sur la péninsule éponyme. Cette infrastructure, située à proximité du pont de Kertch et de la Crimée, sert au transbordement de céréales, produits pétroliers et chimiques.
«Un réservoir de pétrole, un entrepôt et des terminaux ont été endommagés» a dit le gouverneur, faisant état de deux blessés et du déploiement d'une centaine de pompiers pour éteindre «plusieurs foyers d'incendie».
Le ministère russe de la Défense a fait état de la destruction de 88 drones ukrainiens dans le sud de la Russie et ses régions frontalières dimanche matin.
Source: AFP
Zelensky dit avoir parlé à Witkoff et Kushner, avant les pourparlers de Genève
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé samedi avoir parlé au téléphone avec l'émissaire américain Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, avant le prochain cycle de négociations entre Moscou, Kiev et Washington, la semaine prochaine à Genève.
«J'ai eu une conversation avec les émissaires du président Trump, @SteveWitkoff et @JaredKushner, en amont des réunions trilatérales à Genève. Nous comptons sur des réunions véritablement productives», a indiqué Zelensky sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
«Pas une centrale électrique» épargnée par les frappes russes
Pas une centrale électrique n'a été épargnée par les frappes russes, a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky samedi à Munich, alors que les livraisons des alliés pour la défense aérienne ukrainienne arrivent selon lui parfois «au dernier moment». «Il n'y a pas une seule centrale en Ukraine qui n'ait été endommagée par les attaques russes», a affirmé Zelensky lors d'un discours à l'occasion de la Conférence annuelle sur la sécurité de Munich.
Kiev et ses alliés accusent Moscou de viser systématiquement les infrastructures ukrainiennes, privant des centaines de milliers de foyers de chauffage et électricité en plein hiver particulièrement glacial. Le dirigeant ukrainien a également estimé que son homologue Vladimir Poutine était «esclave de la guerre». Vladimir Poutine «ne peut se résoudre à abandonner l'idée même de la guerre», a-t-il affirmé.
Près de quatre ans après le déclenchement de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, Zelensky a aussi regretté la lenteur des décisions politiques qui doivent permettre de contrer les attaques russes.
«Parfois, nous parvenons à livrer de nouveaux missiles à nos (systèmes) Patriots ou à nos NASAMS juste avant une attaque, et parfois à la toute dernière minute», a-t-il affirmé.
Source: AFP