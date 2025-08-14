Attaque ukrainienne de drones en Russie, une raffinerie incendiée

L'Ukraine a tiré des dizaines de drones sur la Russie entre mercredi soir et jeudi matin, une attaque qui a fait trois blessés et provoqué des incendies dans deux régions du sud du pays, notamment dans une raffinerie de pétrole, ont annoncé les autorités russes.

«L'attaque a provoqué un déversement de produits pétroliers qui ont pris feu à la raffinerie de pétrole de Volgograd», a indiqué Andreï Bocharov, le gouverneur de cette région située à près de 500 kilomètres de la ligne de front, dans un communiqué sur Telegram.

(image d'illustration) Photo: keystone-sda.ch

Un autre drone ukrainien a frappé une voiture et blessé trois personnes dans la région de Belgorod, a indiqué son gouverneur, Viatcheslav Gladkov, qui a publié une vidéo montrant la voiture en flammes et des débris éparpillés dans la rue. «Les services d'urgence sont sur place», a-t-il ajouté sur Telegram.

L'Ukraine n'a pas immédiatement commenté cette attaque.

Source: AFP