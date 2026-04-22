L'Iran ne reconnaît pas la prolongation du cessez-le-feu

Les médias d'Etat iraniens affirment que l'Iran ne «reconnaît pas la prolongation du cessez-le-feu et le respectera ou non selon ses intérêts nationaux».

Le commandant militaire adjoint d'Al-Nujaba, Al-Karbalai, s'est adressé à Donald Trump en déclarant: «Ce combat est différent des précédents», ajoutant que les Gardiens de la Révolution surveillent la «situation de près, prêts à riposter».

Un conseiller du président du Parlement iranien, Mohammad Ghalibaf, a déclaré que la prolongation du cessez-le-feu par le président américain Trump était «sans aucun doute une manœuvre pour gagner du temps en vue d'une attaque surprise». Il a ajouté: «Le moment est venu pour l'Iran de prendre l'initiative.»