Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
L'Iran ne reconnaît pas la prolongation du cessez-le-feu
Les médias d'Etat iraniens affirment que l'Iran ne «reconnaît pas la prolongation du cessez-le-feu et le respectera ou non selon ses intérêts nationaux».
Le commandant militaire adjoint d'Al-Nujaba, Al-Karbalai, s'est adressé à Donald Trump en déclarant: «Ce combat est différent des précédents», ajoutant que les Gardiens de la Révolution surveillent la «situation de près, prêts à riposter».
Un conseiller du président du Parlement iranien, Mohammad Ghalibaf, a déclaré que la prolongation du cessez-le-feu par le président américain Trump était «sans aucun doute une manœuvre pour gagner du temps en vue d'une attaque surprise». Il a ajouté: «Le moment est venu pour l'Iran de prendre l'initiative.»
Donald Trump dit prolonger le cessez-le-feu avec l'Iran jusqu'à nouvel ordre
Donald Trump a annoncé mardi la prolongation du cessez-le-feu avec l'Iran afin de donner plus de temps à Téhéran pour négocier, tout en maintenant le blocus des ports iraniens.
S'exprimant sur sa plateforme Truth Social, le président américain a annoncé avoir décidé de «prolonger le cessez-le-feu jusqu'à ce que l'Iran présente une proposition et que les discussions soient conclues, d'une manière ou d'une autre».
Le dirigeant républicain a souligné avoir pris cette décision face «aux graves divisions au sein du gouvernement iranien» et à la demande du Pakistan, principal pays médiateur. Il a toutefois indiqué avoir «ordonné à nos forces armées de maintenir le blocus» naval.
Revirement à la dernière minute
L'annonce du président américain intervient alors que Washington et Téhéran ont affiché leur désaccord sur l'expiration de la trêve, les premiers parlant de mercredi soir, heure de Washington, tandis que les seconds ont évoqué ce mardi, à minuit GMT.
Par ailleurs, le vice-président JD Vance, qui doit mener la délégation américaine lors de négociations avec l'Iran au Pakistan, n'a pas quitté Washington mardi matin comme attendu, ce qui s'ajoute à l'incertitude quant à la reprise des pourparlers.
Source: AFP
Le pétrole en baisse après la prolongation du cessez-le-feu annoncée par Trump
Les prix du pétrole reculent et les Bourses jouent l'attentisme mercredi en début d'échanges en Asie, dans un marché s'interrogeant sur la prolongation par Donald Trump du cessez-le-feu face à un Iran menaçant.
Vers 00H25, le cours du baril de West Texas Intermediate (WTI), référence du marché américain, pour livraison en juin, se repliait de 0,29% à 89,41 dollars, après avoir été un peu plus tôt en hausse d'environ 1%. Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, pour livraison en juin, cédait lui 0,19% à 98,29 dollars.
A quelques heures de la fin du compte à rebours, le président américain Donald Trump s'est résolu mardi à prolonger jusqu'à nouvel ordre la trêve observée avec l'Iran depuis le 8 avril. Tout en précisant que le blocus américain des ports iraniens allait se poursuivre.
Téhéran a de son côté menacé de s'en prendre à nouveau à ses voisins du Golfe et de frapper leurs infrastructures pétrolières. La République islamique avait repris ce week-end le quasi-blocage du détroit d'Ormuz, par où transite d'ordinaire un cinquième de l'approvisionnement mondial de brut. Face à l'incertitude de la situation, les investisseurs restent sur leur garde.
Source: AFP
Londres accueille des discussions sur la mission à Ormuz
Le Royaume-Uni a annoncé qu'il allait accueillir mercredi et jeudi des militaires d'une trentaine de pays pour discuter de la formation d'une mission dirigée par le Royaume-Uni et la France afin de protéger la navigation dans le détroit d'Ormuz.
Cette conférence permettra de «faire progresser la planification détaillée» de la réouverture du détroit dès que les conditions le permettront, suite aux «avancées» réalisées lors des pourparlers de Paris la semaine dernière, a précisé le ministère britannique de la Défense.
«L'objectif aujourd'hui et demain est de traduire le consensus diplomatique en un plan commun pour garantir la liberté de navigation dans le détroit et soutenir un cessez-le-feu durable», a déclaré le ministre britannique de la Défense John Healey, cité dans un communiqué. Il s'est dit confiant que «des progrès concrets puissent être accomplis».
Ces discussions interviennent dans la foulée de pourparlers sur ce détroit stratégique, ayant réuni vendredi à Paris plus de 40 pays sous la houlette du Premier ministre britannique Keir Starmer et du président français Emmanuel Macron. Keir Starmer a indiqué que la France et le Royaume-Uni dirigeraient une mission multinationale pour assurer la liberté de navigation dans le détroit «dès que les conditions le permettront»
Source: AFP
Le médiateur pakistanais salue la prolongation du cessez-le-feu annoncée par Trump
Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, dont le pays joue un rôle de médiateur dans le conflit opposant les Etats-Unis à l'Iran, a salué mercredi l'extension du cessez-le-feu annoncée par Donald Trump.
«Je remercie sincèrement le président Trump d'avoir gracieusement accepté notre demande de prolongation du cessez-le-feu afin de permettre aux efforts diplomatiques en cours de se poursuivre», a indiqué sur X Shehbaz Sharif, précisant s'exprimer également au nom du chef d'état-major, le maréchal Asim Munir.
«Fort de la confiance qui lui est accordée, le Pakistan poursuivra ses efforts en vue d'un règlement négocié du conflit», a ajouté le dirigeant. Donald Trump a annoncé mardi une extension sine die du cessez-le-feu dont il avait précédemment fixé l'expiration à mercredi soir, disant vouloir donner davantage de temps à la diplomatie.
Un nouveau round de discussions initialement annoncé pour le début de semaine à Islamabad a toutefois lui aussi été ajourné sine die. «J'espère sincèrement que les deux parties continueront à respecter le cessez-le-feu et parviendront à conclure un 'accord de paix' global lors du deuxième cycle de négociations prévu à Islamabad, afin de mettre définitivement fin au conflit», a souligné Shehbaz Sharif mercredi.
Source: AFP
J.D. Vance ne partira pas pour le Pakistan
La Maison Blanche a confirmé que le vice-président J.D. Vance, chargé de mener d'éventuelles nouvelles discussions avec l'Iran au Pakistan, ne quitterait pas Washington mardi, comme c'était initialement prévu.
«A la lumière du message du président Trump sur Truth Social, confirmant que les Etats-Unis attendent une proposition unifiée des Iraniens, le voyage au Pakistan n'aura pas lieu aujourd'hui», a indiqué un haut responsable de l'exécutif américain, dans une déclaration transmise à la presse.
Source: AFP
L'Iran annonce ne pas participer aux prochains pourparlers au Pakistan
L'Iran a annoncé qu'il ne participerait pas aux pourparlers au Pakistan. Les médias d'Etat iraniens ont rapporté que le régime avait déclaré que cette décision était «définitive».
Dans le même temps, un haut responsable du Corps des gardiens de la révolution islamique a également critiqué les Etats susceptibles de coopérer avec les Etats-Unis en cas de reprise des combats.
Le général Majid Mousavi, commandant des forces aérospatiales du Corps des gardiens de la révolution, a lancé un avertissement sans équivoque contre toute nouvelle escalade militaire. Il a déclaré qu'il serait erroné de mener de nouvelles «agressions» contre l'Iran.
L'Iran menace d'anéantir la production pétrolière de ses voisins du Golfe en cas d'attaque menée depuis leur sol
Les Gardiens de la Révolution ont menacé mardi soir, peu avant l'expiration de la trêve avec les Etats-Unis, de réduire à néant la production pétrolière des pays du Golfe en cas d'attaque menée contre l'Iran depuis leur sol.
«Nos voisins du sud doivent savoir que si leur territoire et leurs installations sont mis au service des ennemis pour attaquer la nation iranienne, ils peuvent dire adieu à la production pétrolière au Moyen-Orient», a averti le commandant de la Force aérospatiale du Corps des Gardiens, Majid Moussavi, cité par l'agence Fars.
Pendant la guerre, déclenchée le 28 février par des frappes israélo-américaines, l'Iran a mené de multiples attaques contre les monarchies du Golfe, accusées d'aider les Etats-Unis.
Source: AFP
Hezbollah dit avoir attaqué le nord d'Israël en riposte aux «violations flagrantes» de la trêve
Le mouvement libanais pro-iranien Hezbollah a dit avoir mené une attaque mardi dans le nord d'Israël en riposte à ses violations «flagrantes» du cessez-le-feu, la première revendication de ce type depuis son entrée en vigueur vendredi.
Dans un communiqué, le Hezbollah indique que ses combattants ont tiré des roquettes et envoyé des drones d'attaque contre un site militaire israélien «en représailles aux flagrantes» violations du cessez-le-feu, invoquant notamment «les attaques contre des civils et la destruction de maisons et villages».
Selon l'armée israélienne, des sirènes ont retenti dans deux localités du nord d'Israël après qu'un drone tiré depuis le Liban a été intercepté avant de pénétrer dans le territoire israélien.
Source: AFP
Avant les négociations, Trump demande à l'Iran de libérer des femmes risquant l'exécution, l'Iran dément
Donald Trump a demandé mardi à l'Iran de «libérer» plusieurs femmes selon lui menacées d'exécution, en jugeant que ce serait un «très bon début pour les négociations» censées reprendre entre les deux pays. Des informations aussitôt démenties par Téhéran.
L'AFP n'était pas en mesure immédiatement de confirmer ces menaces d'exécution, ni l'identité de toutes les femmes dont le président américain a reproduit les photographies en appui de sa demande.
La publication en question, mise en ligne lundi sur le compte X d'Eyal Yakoby, contient les photographies de huit femmes non-identifiées, avec ce message: «La République islamique d'Iran se prépare à pendre huit femmes.» Pour le contexte, Eyal Yakoby, qui se présente sur X comme futur étudiant du Massachusetts Institute of Technology, publie de nombreux contenus soutenant l'opération militaire israélo-américaine en Iran et critiquant les mouvements de mobilisation propalestiniens.
«Trump a une fois de plus été induit en erreur par de fausses informations», a réagi de son côté le site Mizan, organe du pouvoir judiciaire iranien. «Parmi les femmes présentées comme étant sur le point d'être exécutées, certaines ont été libérées, tandis que d'autres font l'objet de poursuites susceptibles d'entraîner tout au plus une peine de prison.»
Source: AFP
Le Liban veut le «retrait total» des forces israéliennes
Le Liban réclame le «retrait total» des forces israéliennes de son territoire, mais aussi le retour des prisonniers et des déplacés libanais, dans le cadre des négociations engagées avec Israël, a affirmé mardi le Premier ministre Nawaf Salam, alors qu'une nouvelle réunion est prévue jeudi à Washington.
Le chef du gouvernement libanais a également affirmé que son pays avait besoin «de 500 millions d'euros pour faire face à la crise humanitaire au cours des six prochains mois», lors d'une conférence de presse conjointe avec le président français Emmanuel Macron à Paris.
Source: AFP
Le départ de J.D Vance pour négocier avec l'Iran retardé par des réunions à la Maison Blanche
Le vice-président JD Vance, qui doit mener la délégation américaine lors de négociations prévues avec l'Iran au Pakistan, se trouvait toujours à Washington à la mi-journée mardi, selon un haut responsable de la Maison Blanche.
«Des réunions supplémentaires, auxquelles le vice-président va participer, se déroulent à la Maison Blanche», a indiqué cette source dans une courte déclaration transmise à l'AFP peu après 17h00 GMT.
Le haut responsable n'a pas donné davantage de précisions, alors que le départ de JD Vance, qui a donné lieu à des annonces parfois contradictoires, était aux dernières nouvelles prévu dans la matinée.
Source: AFP