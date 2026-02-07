Le ministre iranien Abbas Araghchi a déclaré samedi que le programme balistique de l'Iran ne sera «jamais négocié» avec Washington, soulignant qu'il s'agit d'une question de défense nationale.

AFP Agence France-Presse

Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a affirmé samedi que le programme balistique de son pays ne pourrait «jamais être négocié» avec les Etats-Unis, au lendemain de discussions avec Washington au sujet du nucléaire. «La question des missiles ne pourra jamais être négociée car il s'agit d'un enjeu de défense», a dit Abbas Araghchi lors d'un entretien avec la chaîne Al Jazeera, selon des extraits diffusés sur son compte Telegram.

Il a déclaré samedi s'être mis d'accord avec les Etats-Unis pour tenir «bientôt» une nouvelle session de pourparlers, se disant prêt à conclure un accord qui "rassure" avec Washington au sujet du nucléaire. «A l'heure actuelle, aucune date spécifique n'a été fixée pour une deuxième session de négociations, mais nous et Washington pensons qu'elles doivent se tenir bientôt», a dit Abbas Araghchi.

«L'enrichissement (nucléaire) est notre droit inaliénable et doit se poursuivre (...) Nous sommes prêts à un accord rassurant au sujet de l'enrichissement», a-t-il affirmé. Il a ajouté que bien que les discussions vendredi à Oman étaient «indirectes», «une chance s'est présentée de serrer la main de la délégation américaine». Abbas Araghchi a aussi averti que Téhéran viserait des bases américaines dans la région si les Etats-Unis attaquaient son pays. «Il n'est pas possible d'attaquer le sol américain si Washington nous attaque, mais nous viserons leurs bases dans la région», a-t-il déclaré.