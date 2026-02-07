DE
FR

Affaiblir les pays voisins
L'Iran critique la «doctrine de domination» profitant à Israël

Lors du Forum d'Al Jazeera au Qatar, Abbas Araghchi a critiqué Israël pour son «projet expansionniste» visant à affaiblir les pays voisins. Ses propos font suite à des pourparlers nucléaires entre l'Iran et les Etats-Unis à Oman vendredi.
Publié: il y a 40 minutes
Abbas Araghchi a critiqué Israël pour son «projet expansionniste» visant à affaiblir les pays voisins.
Photo: KEYSTONE
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a dénoncé samedi une «doctrine de domination» permettant selon lui à Israël d'élargir son arsenal militaire tout en limitant ceux d'autres pays de la région, au lendemain de discussions avec Washington. Ses propos interviennent après la reprise vendredi des pourparlers sur le nucléaire iranien avec Washington, qui avaient été gelés après les bombardements sans précédent menés par Israël contre l'Iran l'an dernier, déclenchant une guerre de douze jours en juin.

Abbas Araghchi, qui était le représentant iranien des discussions à Oman vendredi dont il avait salué «l'atmosphère très positive», ne s'est pas davantage exprimé sur le sujet lors du Forum d'Al Jazeera au Qatar, mais a critiqué «le projet expansionniste d'Israël (qui) exige que les pays voisins soient affaiblis: militairement, technologiquement, économiquement et socialement».

«Dans le cadre de ce projet, Israël est libre d'étendre son arsenal militaire sans limites (...) alors que d'autres sont sommés de se désarmer, d'autres sont soumis à des pressions pour réduire leurs capacités de défense, d'autres sont punis pour leurs progrès scientifiques», a-t-il déclaré, fustigeant «une doctrine de domination».

En juin 2025, Israël avait visé de hauts responsables militaires iraniens, des scientifiques du nucléaire et des sites, ainsi que des zones résidentielles, les Etats-Unis joignant ensuite leurs forces pour frapper des installations nucléaires clés. Téhéran avait riposté par des attaques de drones et de missiles contre Israël, ainsi qu'en ciblant la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient, située au Qatar.

De «très bonnes» négociations

Abbas Araghchi a indiqué vendredi que les négociations avec les Etats-Unis, représentés par l'émissaire Steve Witkoff, devaient se poursuivre, le président américain Donald Trump les qualifiant lui de «très bonnes» et annonçant leur reprise «en début de semaine prochaine».

A lire aussi
Si Trump frappe l'Iran, voici comment les mollahs riposteront
Analyse
Ultimes négociations
Si Trump frappe l'Iran, voici comment les mollahs riposteront
Trump menace les partenaires commerciaux de l'Iran de nouvelles taxes
Malgré les bonnes négociations
Trump menace les partenaires commerciaux de l'Iran de nouvelles taxes

Les discussions ont fait suite à des menaces d'attaque de la part de Washington et du déploiement d'une vaste force navale dans le Golfe, après la répression dans le sang d'un vaste mouvement de contestation en Iran.

Selon le ministre iranien des Affaires étrangères, les pourparlers n'ont porté que sur le volet nucléaire, conformément à ce qu'exige Téhéran, alors que Washington demande que soient aussi abordés le soutien de l'Iran à divers groupes armés hostiles à Israël, et son programme de missiles balistiques.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus