Silence radio de l'Iran sur les négociations avec les Etats-Unis

Le gouvernement du Pakistan a déclaré mardi soir être toujours dans l'attente d'une réponse de l'Iran sur l'envoi ou non d'une délégation à Islamabad pour une nouvelle série de négociations avec les Etats-Unis.

«On attend toujours une réponse officielle de la partie iranienne sur la confirmation qu'une délégation prendrait part aux pourparlers de paix d'Islamabad», a écrit le ministre pakistanais de l'Information Attaullah Tarar sur X.

Il a ajouté qu'une décision était d'une importance «essentielle» alors qu'il ne reste que quelques heures avant l'expiration de la trêve de deux semaines conclue avec les Etats-Unis.

Source: AFP