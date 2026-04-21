Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Alors que l'ultimatum expire déjà ce 21 avril, l'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Silence radio de l'Iran sur les négociations avec les Etats-Unis
Le gouvernement du Pakistan a déclaré mardi soir être toujours dans l'attente d'une réponse de l'Iran sur l'envoi ou non d'une délégation à Islamabad pour une nouvelle série de négociations avec les Etats-Unis.
«On attend toujours une réponse officielle de la partie iranienne sur la confirmation qu'une délégation prendrait part aux pourparlers de paix d'Islamabad», a écrit le ministre pakistanais de l'Information Attaullah Tarar sur X.
Il a ajouté qu'une décision était d'une importance «essentielle» alors qu'il ne reste que quelques heures avant l'expiration de la trêve de deux semaines conclue avec les Etats-Unis.
Source: AFP
Trump accuse l'Iran d'avoir «violé le cessez-le-feu à de nombreuses reprises»
Donald Trump a accusé mardi l'Iran d'avoir «violé le cessez-le-feu à de nombreuses reprises», dans un message sur son réseau Truth Social, alors que la tenue d'un nouveau round de négociations à Islamabad restait incertaine.
Aucune confirmation n'a été obtenue côté américain que le président JD Vance irait au Pakistan. De son côté, la télévision d'Etat iranienne a indiqué qu'«aucune délégation» ne s'y rendait, précisant que Téhéran attendait un «changement de comportement» des Etats-Unis.
Source: AFP
Aucune délégation iranienne n'est encore partie pour des pourparlers au Pakistan avec les Etats-Unis
La télévision d'État iranienne a annoncé mardi qu'aucune délégation du pays n'était jusque-là partie pour le Pakistan pour participer à des pourparlers avec les Etats-Unis, à l'approche de l'expiration de la trêve entre les deux ennemis.
«Jusqu'ici, aucune délégation iranienne n'est partie pour Islamabad, au Pakistan, qu'il s'agisse d'une délégation principale ou secondaire», a affirmé la télévision d'État, démentant des informations affirmant le contraire.
Entrée en vigueur le 8 avril, la trêve entre l'Iran et les Etats-Unis doit se conclure «mercredi soir, heure américaine» a affirmé Donald Trump.
Source: AFP
Trump demande aux dirigeants iraniens de libérer plusieurs femmes qui seraient menacées d'exécution
Donald Trump a demandé mardi aux dirigeants iraniens de «libérer» plusieurs femmes, selon lui menacées d'exécution, en jugeant que ce serait un «très bon début pour les négociations» qui doivent reprendre entre Washington et Téhéran.
«Aux dirigeants iraniens, qui vont bientôt négocier avec mes représentants: je serais très reconnaissant de la libération de ces femmes. (...) S'il vous plaît ne leur faites pas de mal! Ce serait un très bon début pour les négociations!!!», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social, en commentaire d'un message qu'il reproduit.
La publication en question, mise en ligne lundi sur le compte X d'un militant appelé Eyal Yakoby, contient les photographies de huit femmes non-identifiées, avec ce message: «La République islamique d'Iran se prépare à pendre huit femmes.»
Source: AFP
Les Etats-Unis disent avoir intercepté un pétrolier iranien sanctionné
Le ministère américain de la Défense a affirmé mardi sur son compte X avoir intercepté et inspecté «sans incident» un navire sous sanction, identifié par l'AFP comme iranien, dans une zone non précisée. «Au cours de la nuit, les forces américaines ont procédé, sans incident, à un droit de visite, une interception maritime et une inspection à bord du pétrolier sanctionné M/T Tifani, dépourvu de pavillon, dans la zone de responsabilité de l'INDOPACOM», a indiqué le ministère.
Le message réaffirme la volonté américaine «de perturber les réseaux illicites et d'intercepter les navires sanctionnés apportant un soutien matériel à l'Iran, où qu'ils opèrent», précisant que les eaux internationales ne constituaient «pas un refuge pour les navires sanctionnés».
Donald Trump affirme vouloir maintenir le blocus sur les ports iraniens «tant qu'il n'y aura pas de "DEAL" avec Téhéran», alors que le doute subsistait mardi sur la tenue, ou non, d'un deuxième round de négociations entre les deux pays à Islamabad. Lundi, la société de données maritime Lloyd's List Intelligence avait cependant relevé qu'«au moins 26 navires de la flotte fantôme iranienne (avaient) contourné le blocus américain» depuis son instauration la semaine dernière.
Source: AFP
L'ONU réclame un soutien aux 20'000 marins bloqués dans le détroit d'Ormuz
Le chef de l'agence maritime de l'ONU a lancé mardi un appel à venir en aide aux quelque 20'000 marins bloqués en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz.
S'exprimant lors d'une conférence maritime à Singapour, le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI), Arsenio Dominguez, a souligné que les marins souffrent de stress et de fatigue extrêmes. Il a indiqué que certains pays avaient mis en place des lignes d'assistance téléphonique accessibles 24 heures sur 24 pour les marins, tandis que d'autres leur fournissaient de la nourriture.
Mais davantage pourrait être fait au niveau personnel, comme «leur fournir un accès au Wi-Fi afin qu'ils puissent contacter leurs familles et leur faire savoir qu'ils vont bien», a-t-il martelé.
Source: AFP
Moyen-Orient: les marchés boursiers se donnent le temps d'y voir clair
Les Bourses européennes ont commencé la séance mardi sur une note prudente, tout comme le marché du pétrole, à la veille de la fin prévue du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran, et sans savoir si les deux belligérants allaient reprendre les pourparlers.
A 07H45 GMT, Paris (-0,08%) et Londres (+0,07%) naviguaient de part et d'autre du point d'équilibre. Francfort (+0,64%) et Milan (+0,28%) s'engageaient franchement dans le vert. Boussoles des marchés et indicateurs des risques d'inflation, les cours du pétrole pointaient en légère baisse. A 07H30 GMT, le prix du baril de Brent de mer du Nord reculait (-0,38%) à 95,12 dollars (89.94 fr.), tout comme celui du WTI américain (-0,55% à 89,12 dollars).
Le doute plane mardi sur une possible reprise des pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis, les deux pays multipliant menaces et déclarations belliqueuses.
Entrée en vigueur le 8 avril, dans une guerre qui a fait des milliers de morts au Moyen-Orient et ébranle l'économie mondiale, la trêve doit se conclure «mercredi soir, heure américaine», a affirmé Donald Trump. L'échéance était initialement prévue dans la nuit de mardi à mercredi, heure de Téhéran.
Source: AFP
Le Hezbollah libanais sera désarmé par des voies «militaires et diplomatiques» affirme un ministre israélien
Au Liban, Israël entend désarmer le Hezbollah par des moyens «militaires et diplomatiques», a déclaré mardi le ministre de la Défense, Israël Katz.
«L'objectif stratégique de la campagne au Liban est le désarmement du Hezbollah (...) grâce à une combinaison de mesures militaires et diplomatiques» a affirmé le ministre, qui s'exprimait lors d'une cérémonie à l'occasion de la journée nationale en hommage aux soldats tués lors des guerres d'Israël.
Un cessez-le feu émaillé de nombreux incidents est entré en vigueur vendredi entre Israël et le mouvement pro-iranien Hezbollah, et de nouvelles discussions «directes» entre le Liban et Israël auront lieu jeudi à Washington, une dizaine de jours après une première session, a indiqué lundi à l'AFP un responsable de la diplomatie américaine.
Mais le ministre de la Défense a menacé le gouvernement libanais d'une poursuite des opérations militaires, s'il «continue de ne pas respecter ses obligations». «Nous agirons de la même manière face aux tirs» provenant du Liban, a déclaré Israël Katz.
Source: AFP
La France estime l'impact de la guerre au Moyen-Orient entre 4 et 6 milliards d'euros
L'impact de la guerre au Moyen-Orient est estimé entre quatre et six milliards d'euros à ce stade, a annoncé le ministre de l'Economie Roland Lescure sur RTL mardi, avant une réunion à Bercy où le gouvernement devrait annoncer des mesures d'économies supplémentaires.
«C'est l'ordre de grandeur à ce stade du coût de la crise tel qu'on peut l'estimer» avec notamment un impact de 3,6 milliards d'euros (3,3 milliards de francs) sur le coût de la dette «qui est en hausse parce que les taux d'intérêt ont monté», a-t-il précisé sans plus de détails.
Il était interrogé avant une réunion d'un comité d'alerte des finances publiques à Bercy dans la matinée qui pourrait décider de mesures d'économies supplémentaires face aux conséquences économique du conflit.
«On ne va rien annuler mais on peut être amené à prendre des mesures de précaution, dans le langage technique ça s'appelle du gel. On gèle des dépenses qu'on peut ensuite dégeler si ça va mieux», a détaillé Roland Lescure.
Source: AFP
Trump dit qu'il sera «long et difficile» d'exhumer l'uranium iranien
Le président américain Donald Trump a affirmé lundi qu'il serait «long et difficile» d'exhumer le stock d'uranium de l'Iran, dont la localisation et le niveau exact d'enrichissement restent incertains depuis les frappes américaines contre les sites nucléaires iraniens.
«L'opération Marteau de minuit a mené à l'anéantissement complet et total des sites de poussière nucléaire en Iran. C'est pourquoi la déterrer sera un processus long et difficile», a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social dans la soirée. Le dirigeant américain emploie régulièrement l'expression de «poussière nucléaire» pour désigner le stock d'uranium enrichi de Téhéran.
Source: AFP
L'ONU condamne l’attaque meurtrière contre un soldat français au Liban
Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont condamné lundi l'attaque qui a coûté la vie, deux jours plus tôt, à un soldat français et blessé trois autres au Liban.
Exprimant leurs «plus sincères condoléances» aux familles des victimes, les 15 membres du Conseil ont rappelé dans un communiqué que «les Casques bleus ne doivent jamais être la cible d'attaques» et appelé à ce que les responsables «soient traduits en justice sans délai».
Le sergent-chef Florian Montorio a été tué samedi dans une embuscade attribuée par la France et l'ONU au groupe chiite pro-iranien Hezbollah. L'organisation nie être à l'origine de l'attaque, menée contre des Casques bleus français de la force de l'ONU au Liban (Finul), dans laquelle trois autres soldats ont été blessés.
Samedi, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres avait également «condamné fermement» cette embuscade, la deuxième attaque meurtrière contre des soldats français attribuée à des groupes affiliés à Téhéran depuis le début de la guerre contre l'Iran le 28 février.
Source: AFP
Le pétrole en repli en Asie, suspendu à la reprise des négociations Iran/Etats-Unis
Les cours du pétrole reculent mardi en début d'échanges en Asie, suspendus à la possible reprise de négociations entre Téhéran et Washington à Islamabad, alors même que l'Iran laisse planer le doute sur sa participation sur fond de tensions dans le détroit d'Ormuz.
Vers 23H20 GMT, le cours du baril de West Texas Intermediate (WTI), référence du marché américain, se repliait de 1,58% à 88,19 dollars. Il retombait après avoir gagné jusqu'à 8% en cours d'échanges la veille, après la saisie d'un cargo iranien par les Etats-Unis et la reprise du blocage d'Ormuz par l'Iran.
Les échanges n'avaient pas encore repris sur le Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial. Les investisseurs continuent de guetter les développements du conflit au Moyen-Orient, sur fond d'incertitude persistante.
Alors qu'une délégation américaine doit se rendre au Pakistan en vue de discussions avec l'Iran, Téhéran n'a pas encore confirmé sa participation. L'ultimatum expire «mercredi soir, heure de Washington», a déclaré Donald Trump à l'agence Bloomberg, jugeant «très improbable» l'extension de la trêve actuelle. Elle doit s'achever en théorie dans la nuit de mardi à mercredi, heure de Téhéran.
Source: AFP
L'Iran prêt à abattre de «nouvelles cartes sur le champ de bataille» si la guerre reprend
L'Iran est prêt à «abattre de nouvelles cartes sur le champ de bataille» si la guerre reprend, a averti lundi le président du Parlement de la République islamique, Mohammad Bagher Ghalibaf, à deux jours du terme du cessez-le-feu de deux semaines.
«Nous n'acceptons pas de négocier sous la menace et, au cours des deux dernières semaines, nous nous sommes préparés à abattre de nouvelles cartes sur le champ de bataille», a-t-il écrit sur X.
Source: AFP