L'Iran exclut de rouvrir Ormuz pendant le blocus américain

Trump affirme que l'Iran, à sa demande, renonce à exécuter huit femmes

Donald Trump a affirmé mercredi qu'à sa demande, les autorités iraniennes avaient renoncé à exécuter huit manifestantes, et a assuré que quatre d'entre elles seraient libérées immédiatement et que les quatre autres femmes seraient condamnées à un mois de prison.

«Très bonne nouvelle», s'est félicité le président américain sur son réseau Truth Social, en ajoutant: «Je suis très reconnaissant à l'Iran, et à ses dirigeants, d'avoir respecté ma demande.»

Téhéran avait démenti mardi que plusieurs femmes soient menacées de la peine de mort: «Trump a une fois de plus été induit en erreur par de fausses informations. Parmi les femmes présentées comme étant sur le point d'être exécutées, certaines ont été libérées, tandis que d'autres font l'objet de poursuites susceptibles d'entraîner tout au plus une peine de prison», avait indiqué Mizan, l'organe de presse du pouvoir judiciaire iranien.

Source: AFP