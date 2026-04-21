Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Alors que l'ultimatum expire déjà ce 21 avril, l'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
L'Iran prêt à abattre de «nouvelles cartes sur le champ de bataille» si la guerre reprend
L'Iran est prêt à «abattre de nouvelles cartes sur le champ de bataille» si la guerre reprend, a averti lundi le président du Parlement de la République islamique, Mohammad Bagher Ghalibaf, à deux jours du terme du cessez-le-feu de deux semaines.
«Nous n'acceptons pas de négocier sous la menace et, au cours des deux dernières semaines, nous nous sommes préparés à abattre de nouvelles cartes sur le champ de bataille», a-t-il écrit sur X.
Source: AFP
«L'accord sera signé ce soir», affirme Donald Trump
La guerre en Iran touche-t-elle enfin à sa fin? Maria Bartiromo, présentatrice de Fox News, affirme dans son émission «Mornings with Maria» avoir été en contact avec Donald Trump dimanche. Le président américain lui aurait confié qu'un accord avec l'Iran était imminent.
«L'accord sera signé ce soir», aurait déclaré Donald Trump, selon les propos rapportés par Maria Bartiromo lundi après-midi, heure suisse. Officiellement, la tenue de négociations entre les Etats-Unis et l'Iran reste incertaine.
Trump dit qu'il sera «long et difficile» d'exhumer l'uranium iranien
Le président américain Donald Trump a affirmé lundi qu'il serait «long et difficile» d'exhumer le stock d'uranium de l'Iran, dont la localisation et le niveau exact d'enrichissement restent incertains depuis les frappes américaines contre les sites nucléaires iraniens.
«L'opération Marteau de minuit a mené à l'anéantissement complet et total des sites de poussière nucléaire en Iran. C'est pourquoi la déterrer sera un processus long et difficile», a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social dans la soirée. Le dirigeant américain emploie régulièrement l'expression de «poussière nucléaire» pour désigner le stock d'uranium enrichi de Téhéran.
Source: AFP
L'ONU condamne l’attaque meurtrière contre un soldat français au Liban
Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont condamné lundi l'attaque qui a coûté la vie, deux jours plus tôt, à un soldat français et blessé trois autres au Liban.
Exprimant leurs «plus sincères condoléances» aux familles des victimes, les 15 membres du Conseil ont rappelé dans un communiqué que «les Casques bleus ne doivent jamais être la cible d'attaques» et appelé à ce que les responsables «soient traduits en justice sans délai».
Le sergent-chef Florian Montorio a été tué samedi dans une embuscade attribuée par la France et l'ONU au groupe chiite pro-iranien Hezbollah. L'organisation nie être à l'origine de l'attaque, menée contre des Casques bleus français de la force de l'ONU au Liban (Finul), dans laquelle trois autres soldats ont été blessés.
Samedi, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres avait également «condamné fermement» cette embuscade, la deuxième attaque meurtrière contre des soldats français attribuée à des groupes affiliés à Téhéran depuis le début de la guerre contre l'Iran le 28 février.
Source: AFP
Le pétrole en repli en Asie, suspendu à la reprise des négociations Iran/Etats-Unis
Les cours du pétrole reculent mardi en début d'échanges en Asie, suspendus à la possible reprise de négociations entre Téhéran et Washington à Islamabad, alors même que l'Iran laisse planer le doute sur sa participation sur fond de tensions dans le détroit d'Ormuz.
Vers 23H20 GMT, le cours du baril de West Texas Intermediate (WTI), référence du marché américain, se repliait de 1,58% à 88,19 dollars. Il retombait après avoir gagné jusqu'à 8% en cours d'échanges la veille, après la saisie d'un cargo iranien par les Etats-Unis et la reprise du blocage d'Ormuz par l'Iran.
Les échanges n'avaient pas encore repris sur le Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial. Les investisseurs continuent de guetter les développements du conflit au Moyen-Orient, sur fond d'incertitude persistante.
Alors qu'une délégation américaine doit se rendre au Pakistan en vue de discussions avec l'Iran, Téhéran n'a pas encore confirmé sa participation. L'ultimatum expire «mercredi soir, heure de Washington», a déclaré Donald Trump à l'agence Bloomberg, jugeant «très improbable» l'extension de la trêve actuelle. Elle doit s'achever en théorie dans la nuit de mardi à mercredi, heure de Téhéran.
Source: AFP
Le président libanais défend les négociations avec Israël pour une paix durable
Le président libanais Joseph Aoun a déclaré lundi que les négociations directes avec Israël visaient à faire cesser de manière durable la guerre et l'occupation israélienne dans le sud du Liban, une démarche rejetée par le Hezbollah. Malgré le cessez-le-feu entré en vigueur vendredi entre Israël et le Hezbollah, l'agence de presse nationale libanaise (ANI) a rapporté une frappe israélienne de drone dans le sud, à Qaqaiyat al-Jisr aux abords du fleuve Litani. Six personnes y ont été blessées, selon le ministère libanais de la Santé.
Des tirs d'artillerie israéliens ont été rapportés à Houla, un village à la frontière, selon l'ANI, qui a aussi fait état d'«explosions» et de «destructions importantes» à Maiss al-Jabal (sud). L'armée israélienne a indiqué que ses soldats avaient «identifié des terroristes», dans les secteurs de Bint Jbeil et du Litani, qui «violaient les termes du cessez-le-feu», avant d'être «éliminés» par l'armée de l'air.
Les frappes israéliennes ont fait 2387 morts et un million de déplacés dans le pays depuis début mars, d'après un bilan officiel actualisé lundi. Le cessez-le-feu de 10 jours a été instauré après une rencontre la semaine dernière des ambassadeurs libanais et israélien aux Etats-Unis, la première depuis des décennies.
«Le choix des négociations a pour objectif de mettre fin aux hostilités et à l'occupation israélienne dans des régions du sud du Liban, et de déployer l'armée (libanaise) jusqu'aux frontières internationalement reconnues» avec Israël, a affirmé Joseph Aoun, cité par un communiqué de la présidence. L'ancien ambassadeur du Liban à Washington, Simon Karam, présidera la délégation libanaise «dans les négociations bilatérales», qui seront «distinctes» des pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis, a-t-il poursuivi.
Source: AFP
Washington accueillera jeudi de nouvelles discussions entre le Liban et Israël (responsable américain)
Les Etats-Unis accueilleront jeudi à Washington une nouvelle série de discussions entre le Liban et Israël, alors qu'un fragile cessez-le-feu prévaut entre Israël et le Hezbollah pro-iranien, a indiqué lundi à l'AFP un responsable du département d'Etat.
«Nous continuerons à faciliter des discussions directes et menées de bonne foi entre les deux gouvernements», a affirmé ce responsable sous couvert de l'anonymat, précisant que les discussions auront lieu au niveau des ambassadeurs comme pour la première série qui s'était tenue le 14 avril.
Source: AFP
Trump dit qu'il ne lèvera le blocus qu'en cas d'«accord» avec l'Iran
Donald Trump a affirmé lundi sur son réseau Truth Social qu'il ne lèverait le blocus américain sur les ports iraniens qu'en cas d'«accord» avec l'Iran.
«LE BLOCUS, que nous ne lèverons pas tant qu'il n'y aura pas de 'DEAL', est en train de complètement détruire l'Iran. Ils perdent 500 millions de dollars par jour, un chiffre intenable pour eux, même à court terme», a écrit le président des Etats-Unis, dans un message qui critique violemment la couverture du conflit par les médias américains.
Source: AFP
Liban: la guerre avec Israël a fait 2387 morts, selon un nouveau bilan officiel
Les autorités libanaises ont annoncé lundi que la guerre avec Israël, déclenchée début mars et objet d'un cessez-le-feu fragile, avait fait 2387 morts en six semaines. D'après l'organisme de gestion des catastrophes, 7602 personnes ont été blessées sur la même période.
Depuis l'entrée en vigueur de la trêve vendredi, les autorités et les secouristes ont retrouvé des corps sous les décombres de bâtiments dans des régions qui étaient soumises à d'intenses frappes israéliennes.
Source: AFP
Négociations imminentes entre les Etats-Unis et l’Iran?
Des négociations entre les Etats-Unis et l’Iran, voire un accord, sont-ils imminents? Jamil Khan, ancien ambassadeur du Pakistan aux Emirats arabes unis, a déclaré à Al Jazeera que les communications entre Téhéran et Washington s’étaient intensifiées. Selon la chaîne, cela laisse présager la tenue prochaine de nouvelles discussions à Islamabad.
«Les choses s’accélèrent», a affirmé Jamil Khan. «Les questions seront abordées dans les prochaines 24 à 48 heures, et la délégation iranienne sera présente.»
Le diplomate a également indiqué à Al Jazeera que l’Iran avait exigé que le Liban soit inclus dans le cessez-le-feu, liant ainsi les discussions au conflit impliquant les Etats-Unis, Israël et le Liban. Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi dernier un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et l’Iran. Malgré cet accord, des attaques se poursuivent dans le sud du Liban.
Soldat tué au Liban: «la France n'a pas été visée spécifiquement», dit Macron
Emmanuel Macron a accusé lundi le groupe chiite pro-iranien Hezbollah d'avoir tué un soldat français lors d'une embuscade samedi avec des Casques bleus au Liban, estimant toutefois qu'il n'avait pas été visé en raison de sa nationalité française.
«C'est le Hezbollah qui, en effet, a visé nos soldats (...) Ils ne les ont pas visés parce qu'ils étaient français. Ils les ont visés parce qu'ils tenaient la mission d'être aux côtés des populations civiles», a déclaré le chef de l'Etat français lors d'une conférence de presse à Gdansk en Pologne.
Source: AFP
Discussions avec l'Iran: la délégation américaine partira «bientôt» pour le Pakistan (source proche)
Une délégation américaine emmenée par le vice-président JD Vance partira «bientôt» pour le Pakistan afin d'y mener des discussions avec l'Iran, a indiqué lundi à l'AFP une source proche du dossier.
Cette précision arrive peu après que le président Donald Trump a affirmé lundi au New York Post que les négociateurs américains étaient déjà en route, et alors que Téhéran assure n'avoir pas pris de décision sur la reprise de pourparlers.
Source: AFP