Le président libanais défend les négociations avec Israël pour une paix durable

Le président libanais Joseph Aoun a déclaré lundi que les négociations directes avec Israël visaient à faire cesser de manière durable la guerre et l'occupation israélienne dans le sud du Liban, une démarche rejetée par le Hezbollah. Malgré le cessez-le-feu entré en vigueur vendredi entre Israël et le Hezbollah, l'agence de presse nationale libanaise (ANI) a rapporté une frappe israélienne de drone dans le sud, à Qaqaiyat al-Jisr aux abords du fleuve Litani. Six personnes y ont été blessées, selon le ministère libanais de la Santé.

Des tirs d'artillerie israéliens ont été rapportés à Houla, un village à la frontière, selon l'ANI, qui a aussi fait état d'«explosions» et de «destructions importantes» à Maiss al-Jabal (sud). L'armée israélienne a indiqué que ses soldats avaient «identifié des terroristes», dans les secteurs de Bint Jbeil et du Litani, qui «violaient les termes du cessez-le-feu», avant d'être «éliminés» par l'armée de l'air.

Les frappes israéliennes ont fait 2387 morts et un million de déplacés dans le pays depuis début mars, d'après un bilan officiel actualisé lundi. Le cessez-le-feu de 10 jours a été instauré après une rencontre la semaine dernière des ambassadeurs libanais et israélien aux Etats-Unis, la première depuis des décennies.

«Le choix des négociations a pour objectif de mettre fin aux hostilités et à l'occupation israélienne dans des régions du sud du Liban, et de déployer l'armée (libanaise) jusqu'aux frontières internationalement reconnues» avec Israël, a affirmé Joseph Aoun, cité par un communiqué de la présidence. L'ancien ambassadeur du Liban à Washington, Simon Karam, présidera la délégation libanaise «dans les négociations bilatérales», qui seront «distinctes» des pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis, a-t-il poursuivi.

Source: AFP