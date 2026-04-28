La guerre au Moyen-Orient un «impact disproportionné» pour l'Asie-Pacifique

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a estimé mardi que la guerre au Moyen-Orient avait eu un «impact disproportionné» sur la région Asie-Pacifique, et promis de travailler en étroite collaboration avec le Japon pour «faire face aux perturbations planétaires».

Penny Wong s'exprimait lors d'une visite à Tokyo, quelques jours avant un voyage de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi en Australie et au Vietnam, du 1er au 5 mai. Ce voyage de la dirigeante japonaise s'inscrit dans les efforts visant à renforcer la sécurité économique du pays et à garantir «un approvisionnement stable en énergie» ainsi qu'en minerais critiques, a expliqué mardi le principal porte-parole du gouvernement, Minoru Kihara.

Lors de son séjour à Tokyo, Penny Wong a rencontré son homologue Toshimitsu Motegi et salué des chaînes d'approvisionnement «étroitement interconnectées» entre les deux pays, grâce auxquelles l'Australie a reçu du carburant en provenance du Japon.

Cette relation économique «est de plus en plus importante à mesure que nous faisons face aux perturbations planétaires», a-t-elle déclaré. «J'ai hâte de continuer à coordonner avec vous notre réponse à la suite de la quasi-fermeture du détroit d'Ormuz et de l'impact disproportionné sur notre région», a-t-elle insisté. L'Asie-Pacifique dépend fortement des hydrocarbures des pays du Golfe pour ses approvisionnements énergétiques.

Source: AFP