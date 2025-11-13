Les avoirs gelés russes, moyen «le plus efficace» pour financer l'Ukraine
L'utilisation des avoirs gelés russes en Europe représente le moyen «le plus efficace» pour financer l'Ukraine au cours des deux prochaines années, a affirmé jeudi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.
«Nous accordons un prêt à l'Ukraine, que l'Ukraine rembourse si la Russie paie des réparations. C'est le moyen le plus efficace de soutenir la défense et l'économie de l'Ukraine», a-t-elle affirmé dans un discours devant le Parlement européen à Bruxelles.
Ce prêt, d'un montant de 140 milliards d'euros, sera rendu possible en mobilisant les avoirs de la banque centrale russe, dont l'essentiel se trouve auprès de la société Euroclear, basée en Belgique. Le total de ces avoirs représente environ 210 milliards d'euros.
Cette solution représente «la manière la plus claire de faire comprendre à la Russie que le temps ne joue pas en sa faveur. Nous montrerons que, si nécessaire, nous sommes prêts à nous engager sur le long terme», a expliqué Ursula von der Leyen.
Les ministres des Finances de l'UE en ont discuté jeudi à Bruxelles. A cette occasion, il y a eu une «large reconnaissance que cette option (était) le moyen le plus réalisable de combler rapidement le déficit de financement de l'Ukraine, sans imposer de charges fiscales supplémentaires importantes aux États membres», a indiqué à l'issue de la réunion le commissaire européen à l'Economie Valdis Dombrovskis.
Merz dit à Zelensky de retenir les jeunes hommes ukrainiens en Ukraine
Le chancelier allemand Friedrich Merz a exhorté jeudi le président ukrainien à retenir les jeunes hommes ukrainiens dans leur pays, après qu'une récente décision de Kiev les laissant voyager a entraîné un afflux de réfugiés en Allemagne.
Lors d'un échange téléphonique, Friedrich Merz a demandé à Volodymyr Zelensky «de veiller à ce que, en particulier, les jeunes hommes ukrainiens ne viennent pas en grand nombre et en nombre croissant en Allemagne, mais qu'ils accomplissent leur devoir dans leur pays», a-t-il déclaré lors d'une intervention à Berlin.
Les pays nordiques et baltes promettent une aide militaire de 500 millions de dollars à l'Ukraine
Les pays nordiques et baltes ont annoncé jeudi une contribution de 500 millions de dollars (430 millions d'euros) à un programme mis en place par Washington et l'Otan pour acheter des armes américaines pour l'Ukraine. Ce montant sera alloué à l'achat d'équipements militaires et de munitions dans le cadre du fonds piloté par les Etats-Unis qui permet aux pays européens de financer le transfert d'armes américaines vers l'Ukraine (PURL), ont déclaré la Finlande, le Danemark, l'Estonie, l'Islande, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège et la Suède dans un communiqué commun.
Ce mécanisme permettant l'achat de stocks américains a été lancé en juillet par Donald Trump et le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte. «Cet engagement commun à contribuer à l'initiative PURL renforcera encore davantage l'engagement des pays nordiques et baltes à soutenir l'Ukraine», a déclaré le ministre finlandais de la Défense, Antti Hakkanen.
«Il est essentiel que l'Ukraine reçoive rapidement du matériel de défense crucial», a-t-il ajouté. «La guerre d'agression menée par la Russie constitue une menace à long terme pour la sécurité européenne, la communauté transatlantique et l'ordre international fondé sur des règles», indique la déclaration commune. «Nous ne laisserons pas cela se concrétiser», ajoute-t-elle.
Un cessez-le-feu en Ukraine «est nécessaire de toute urgence», estime le G7
Un cessez-le-feu est nécessaire de «toute urgence» en Ukraine après près de quatre années de guerre, a estimé le G7 mercredi à la fin d'une réunion au Canada des ministres des Affaires étrangères, au moment où les négociations sont au point mort.
Dans leur communiqué, les représentants des Etats-Unis, de la France, du Canada, de l'Italie, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et du Japon ont également réitéré leur «soutien indéfectible» à Kiev et à la souveraineté du pays. «Les frontières internationales ne doivent pas être modifiées par la force.»
Moscou «prête» à discuter avec Washington des propos de Trump sur les «essais nucléaires» secrets russes
La Russie, accusée par Donald Trump de mener des essais nucléaires «sans en parler», est «prête» à discuter des propos du président américain avec Washington, a affirmé mardi le ministre russe des Affaires étrangères.
«Nous sommes prêts à discuter des soupçons que nos collègues américains ont soulevés quant au fait que nous serions secrètement en train de faire quelque chose profondément sous terre», a déclaré Sergueï Lavrov lors d'une rencontre avec des médias russes, retransmise sur les chaînes d'Etat, ajoutant que Moscou rejetait les accusations de Donald Trump.
Des fragments de drone retrouvés en Roumanie, près de la frontière ukrainienne
Le gouvernement roumain a annoncé mardi la présence de «possible fragments de drone» sur son territoire, a la suite d'attaques aériennes russes contre le port ukrainien d'Izmail sur le Danube, un «grand nombre d'explosions» ayant été enregistré.
Dans la nuit de lundi à mardi, les autorités roumaines «ont été informées de l'impact au sol d'un objet aérien à environ 5 km au sud de la frontière» dans le nord de la région de Tulcea, a annoncé le ministère roumain de la Défense dans un communiqué. Un message d'alerte a été émis pour la population locale.
«Des équipes militaires se sont rendues sur place et ont signalé la présence de possibles fragments de drone», a ajouté le ministère, précisant que la zone avait été sécurisée et que des recherches avaient été lancées dans la matinée.
Les services régionaux d'urgence ont affirmé avoir reçu un appel signalant la chute possible d'un objet, et à leur arrivée, «les pompiers ont constaté que l'impact avec le sol n'avait pas provoqué d'incendie», selon un communiqué.
Attaque de drones mortelle dans l'est de l'Ukraine
Une attaque de drones russes a tué une personne et provoqué des incendies lundi soir à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé son conseil municipal.
«Kramatorsk a été victime d'une attaque massive. Sept drones ont frappé la ville en l'espace de 30 minutes» peu après 20h (19h en Suisse), a écrit le conseil sur le réseau social Telegram. «Selon de premières informations, une personne a été tuée par le bombardement, un homme né en 1961», a ajouté la même source, faisant état de dégâts sur une "institution éducative" et des logements.
Moscou revendique la prise de trois nouveaux villages dans l'est de l'Ukraine
La Russie a revendiqué lundi la prise de trois nouveaux villages sur le front Est de l'Ukraine où se concentrent les combats entre forces russes et ukrainiennes.
Le ministère russe de la Défense a annoncé dans un communiqué s'être emparé des villages de Nove et Slodkie, dans la région de Zaporijjia, ainsi que de Gnativka, dans la région de Donetsk.
Frappes ukrainiennes en Russie: 20'000 personnes sans électricité
Deux régions russes frontalières de l'Ukraine font face dimanche à des coupures d'électricité affectant 20'000 personnes après des frappes ukrainiennes sur les infrastructures énergétiques, ont annoncé les autorités locales, au lendemain de bombardements russes en Ukraine.
Dans la région de Belgorod, régulièrement visée par des tirs ukrainiens, le gouverneur Viatcheslav Gladkov a rapporté sur Telegram que «le réseau d'approvisionnement en électricité et en chauffage a subi de graves dégâts» dans la capitale régionale éponyme. «Plusieurs rues sont touchées par des problèmes de courant (...) Plus de 20'000 habitants sont privés d'électricité», a-t-il ajouté.
Dans la région de Koursk, également frontalière de l'Ukraine, «un incendie s'est déclaré dans l'une des installations énergétiques du village de Korenevo», laissant 10 localités sans électricité, a annoncé sur Telegram le gouverneur Alexandre Khinshteïn.
Et dans la région de Voronej, un incendie s'est déclaré dans une installation assurant le chauffage, selon le gouverneur Alexandre Goussev. Le ministère russe de la Défense a de son côté rapporté avoir abattu 44 drones au-dessus de la région de Briansk, autre territoire frontalier.
Le vice-Premier ministre russe raconte son «safari» en Ukraine
Ces déclarations font froid dans le dos. Ce que dit le vice-Premier ministre russe Youri Trutnev dans une vidéo diffusée par le réseau social «Nexta» ressemble à une pure soif de meurtre. Dans une interview avec le célèbre blogueur de guerre russe Semion Pegov, publiée sur Telegram, l'envoyé de Poutine pour l'Extrême-Orient se vante d'avoir voyagé en Ukraine «pour tirer avec un fusil de précision».
Le vice-Premier ministre a raconté une récente visite sur le front près de Vuhledar. Là-bas, selon lui, il aurait tiré sur des Ukrainiens «comme lors d'un safari». Youri Trutnev continue de s'extasier sur la prise de la ville et sur le fait qu'«il ne reste presque plus aucun bâtiment debout».
Youri Trutnev semble presque euphorique dans la vidéo. On ignore si Youri Trutnev a été engagé comme tireur d'élite. Ses voyages dans la région de Donetsk depuis février 2022 ont fait à plusieurs reprises la une des médias russes.
En février 2023, lors d'une visite dans la région de Vuhledar, il aurait remis des fusils de précision Lobayev à des soldats de la 155e brigade marine, selon le portail d'information indépendant en langue russe «Meduza».