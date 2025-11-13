Les avoirs gelés russes, moyen «le plus efficace» pour financer l'Ukraine

L'utilisation des avoirs gelés russes en Europe représente le moyen «le plus efficace» pour financer l'Ukraine au cours des deux prochaines années, a affirmé jeudi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

«Nous accordons un prêt à l'Ukraine, que l'Ukraine rembourse si la Russie paie des réparations. C'est le moyen le plus efficace de soutenir la défense et l'économie de l'Ukraine», a-t-elle affirmé dans un discours devant le Parlement européen à Bruxelles.

Ce prêt, d'un montant de 140 milliards d'euros, sera rendu possible en mobilisant les avoirs de la banque centrale russe, dont l'essentiel se trouve auprès de la société Euroclear, basée en Belgique. Le total de ces avoirs représente environ 210 milliards d'euros.

Cette solution représente «la manière la plus claire de faire comprendre à la Russie que le temps ne joue pas en sa faveur. Nous montrerons que, si nécessaire, nous sommes prêts à nous engager sur le long terme», a expliqué Ursula von der Leyen.

Les ministres des Finances de l'UE en ont discuté jeudi à Bruxelles. A cette occasion, il y a eu une «large reconnaissance que cette option (était) le moyen le plus réalisable de combler rapidement le déficit de financement de l'Ukraine, sans imposer de charges fiscales supplémentaires importantes aux États membres», a indiqué à l'issue de la réunion le commissaire européen à l'Economie Valdis Dombrovskis.

