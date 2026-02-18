Depuis des années, des agents russes infiltrent les milieux de l'OTAN. Désormais, le groupe de mercenaires Wagner s'en mêle également. Selon un rapport du «Financial Times», d'anciens employés approcheraient des personnes socialement défavorisées pour les recruter.

Natalie Zumkeller

Selon plusieurs services de renseignement occidentaux, le groupe de mercenaires russes Wagner joue un rôle clé dans des actes de sabotage organisés par Moscou sur le sol européen. Comme le rapporte le «Financial Times», d'anciens collaborateurs de Wagner recrutent de manière ciblée des Européens et des Européennes socialement et économiquement défavorisés pour mener des attaques de sabotage sur le sol de l'OTAN.

Malgré l'avenir incertain du groupe Wagner après l'échec de la tentative de coup d'Etat contre le commandement de l'armée russe en juin 2023 et le décès de son fondateur Evgueni Prigojine, son réseau reste actif. «Le GRU utilise les talents dont il dispose», a expliqué un responsable des services de renseignement occidentaux en référence au lien entre Wagner et le GRU, l'agence de renseignement militaire russe.

Des auteurs recrutés sur Internet

Depuis deux ans, Moscou intensifie ses campagnes de sabotage en Europe dans le but de saper le soutien des Etats occidentaux à l'Ukraine et d'attiser les tensions sociales. Après l'expulsion de nombreux diplomates russes des pays de l'UE, le Kremlin compte de plus en plus sur des intermédiaires comme Wagner pour semer le chaos. Selon des sources des services secrets européens, les actes de sabotage tels que les incendies criminels d'entrepôts de matériel d'aide à l'Ukraine ou la diffusion de propagande d'extrême droite font partie de la stratégie.

Les auteurs, appelés «agents jetables», sont souvent recrutés via les réseaux sociaux. «Wagner avait déjà un réseau de propagandistes et de recruteurs qui 'parlent leur langue'», a déclaré un fonctionnaire européen. Selon lui, ces recrues sont souvent des personnes marginalisées, qui vivent sans perspectives claires et qui peuvent facilement être incitées à commettre des actes de violence contre des incitations financières.

Un exemple marquant est le cas de Dylan Earl, un Britannique de 21 ans qui a mis le feu à un entrepôt de l'est de Londres en 2024 après avoir été contacté et recruté par Wagner sur internet. Il a ensuite recruté quatre autres jeunes hommes. Dylan Earl a été condamné à 23 ans de prison en 2025.

Les réseaux criminels sont également utilisés

Lors de l'énoncé du verdict, la juge Cheema-Grubb a dénoncé: «La main cachée d'Internet a montré son efficacité lorsque des recruteurs anonymes ont trouvé dans des salons de discussion cryptés des jeunes hommes prêts à se laisser radicaliser et à trahir leur pays pour de l'argent soi-disant facile.»

Outre Wagner, l'agence de renseignement intérieur russe, le FSB, utilise également, selon les services de renseignement occidentaux, des réseaux criminels et des groupes de la diaspora pour ses opérations. Ces stratégies sont toutefois considérées comme moins efficaces. Sur les réseaux sociaux, notamment sur Telegram, Wagner a étendu sa propagande et a ciblé des groupes internationaux. «Ils connaissent leur public», a déclaré un fonctionnaire européen au «Financial Times».

Les origines de cette manipulation numérique remontent au travail de Prigojine, qui dirigeait autrefois la tristement célèbre Internet Research Agency à Saint-Pétersbourg. Malgré la complexité des réseaux, les autorités de sécurité européennes ont obtenu des résultats. Ainsi, jusqu'à présent, il y a eu plus d'attaques déjouées que d'attaques ayant abouti. Il s'avère que Moscou fait certes des économies en recourant à des intermédiaires, mais qu'elle perd aussi en efficacité et en discrétion. Les activités du groupe Wagner restent sous haute surveillance des services de sécurité européens.