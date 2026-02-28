L'armée israélienne dit avoir détecté des tirs de missiles d'Iran vers Israël
Les sirènes d'alerte antiaériennes ont retenti samedi matin dans plusieurs régions d'Israël, a annoncé l'armée après avoir déclaré qu'elle avait détecté des tirs de missiles d'Iran vers Israël.
«Il y a peu, les sirènes ont retenti dans plusieurs régions du pays après l'identification de missiles lancés d'Iran vers Israël», a déclaré l'armée dans un communiqué.
Les autorités israéliennes ont appelé la population, via des messages envoyés sur les téléphones portables, à se préparer à aller aux abris.
Plusieurs fortes explosions ont ensuite été entendues à Jérusalem peu après que des sirènes aient retenti, ont rapporté des journalistes de l'AFP. Les sirènes ont retenti à deux reprises , à quelques minutes d'intervalle.
Source: AFP
L'Iran confirme avoir ciblé la marine américaine à Bahreïn (communiqué)
Les Gardiens de la révolution iraniens ont confirmé samedi avoir ciblé la Cinquième flotte de la marine américaine stationnée à Bahreïn, l'Etat du Golfe ayant auparavant annoncé que la base avait été touchée par une attaque de missiles.
«Les missiles et les drones du Corps des Gardiens de la Révolution islamique ont frappé le quartier général de la Cinquième flotte de l'US Navy à Bahreïn, ainsi que d'autres bases américaines au Qatar et aux Emirats arabes unis, et des centres militaires et de sécurité situés au coeur des territoires occupés», a écrit l'armée idéologique de la République islamique d'Iran dans un communiqué diffusé par l'agence de presse Tasnim.
L’Iran demande aux habitants de quitter Téhéran
Suite aux attaques israélo-américaines, le Conseil national de sécurité iranien a conseillé à la population de quitter la capitale, Téhéran. «En raison de ces attaques, vous devriez, dans la mesure du possible et en gardant votre calme, vous rendre dans d'autres lieux et villes, si vous le pouvez», a déclaré le puissant organe de sécurité de la République islamique dans un communiqué.
Le comité a également indiqué qu'il n'y avait aucune inquiétude quant à l'approvisionnement en biens de consommation courante. Le public est invité à éviter les rassemblements dans les centres commerciaux, car cela pourrait présenter un risque. Les écoles et les universités resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Les banques resteront ouvertes. Des restrictions seront appliquées aux services publics.
Israël mobilise 70'000 réservistes pour faire face à l’Iran
Israël prévoit de mobiliser environ 70'000 réservistes pour le nouveau conflit avec l'Iran. Un responsable militaire israélien a indiqué que la plupart appartiendraient à la défense aérienne et au Commandement de la sécurité intérieure. «Mais une forte présence sera également déployée à nos frontières», a-t-il déclaré aux journalistes.
L'armée est préparée à «divers scénarios», tant en matière de défense des frontières que face à d'éventuelles attaques contre Israël de la part des alliés de l'Iran. Interrogé sur la durée de cette nouvelle opération militaire, il a répondu: «Aussi longtemps que nécessaire.» L'Iran a tiré des dizaines de missiles sur Israël jusqu'à présent, mais aucun n'a atteint sa cible de manière significative.
Concernant les attaques israéliennes contre l'Iran, le responsable a déclaré: «Notre première salve visait des zones essentielles à la liberté d'action.» Il a ajouté que ces attaques ciblaient «des cibles hautement prioritaires, des individus impliqués dans le plan visant à détruire Israël», tout en refusant de fournir davantage de détails.
Plusieurs hauts responsables iraniens tués lors des frappes
Le correspondant de Reuters, Idrees Ali, rapporte sur la plateforme X que plusieurs hauts commandants des Gardiens de la révolution et des responsables politiques iraniens ont été tués lors des attaques américano-israéliennes contre le pays. Il tient cette information d'une source iranienne.
L'Iran prend pour cible les alliés des États-Unis
Suite au début des attaques israélo-américaines contre l'Iran, Téhéran a attaqué quatre bases militaires américaines dans la région. Le ministère qatari de la Défense a annoncé avoir repoussé avec succès plusieurs attaques sur son territoire et que la situation était sous contrôle. La population a été appelée au calme.
L'agence de presse officielle bahreïnie a rapporté qu'un centre de ravitaillement naval américain avait été attaqué par des missiles. Bahreïn abrite la Cinquième flotte américaine. Des explosions auraient également été entendues à Riyad, la capitale saoudienne.
Selon l'agence de presse iranienne Fars, les cibles comprenaient: la base navale d'Al-Udeid au Qatar, la base d'Al-Salem au Koweït, la base aérienne d'Al-Dhafra aux Émirats arabes unis et la flotte américaine à Bahreïn.
Les Emirats arabes unis et le Koweït affirment avoir intercepté des missiles iraniens
Les Emirats arabes unis ont déclaré samedi avoir intercepté des missiles iraniens et ont affirmé se réserver le droit de répondre à ces attaques, tandis que le Koweït a également contré des missiles détectés dans son espace aérien.
Les Emirats arabes unis «ont été soumis aujourd'hui à une attaque manifeste de missiles balistiques iraniens. Les défenses aériennes des Emirats ont réagi avec une grande efficacité et ont réussi à intercepter un certain nombre de ces missiles», a indiqué le ministère dans un communiqué.
Abu Dhabi a ajouté qu'il «se réservait pleinement le droit de répondre», dénonçant «une escalade dangereuse». Le chef d'état-major du Koweït a de son côté indiqué que «les systèmes de défense aérienne avaient pris en charge des missiles entrants détectés dans l'espace aérien».
Source: AFP
Fortes explosions à Abu Dhabi: au moins un mort
Des habitants de la capitale Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis, ont signalé à l'AFP de fortes explosions. La ville abrite une base des forces américaines. Auparavant, les Emirats arabes unis avaient fermé leur espace aérien de manière préventive.
Au moins une personne d'origine asiatique a été tuée lors des attaques, selon l'agence de presse nationale Emirates News Agency. Les Emirats ont déclaré que «l'attaque constitue une flagrante violation de la souveraineté nationale et du droit international» et qu'ils se réservent «le droit plein et entier de répondre à cette escalade». La personne aurait été touchée par des éclats d'obus dans une zone résidentielle.
Des explosions auraient également été entendues à Riyad, la capitale saoudienne, mais cela n'a pas encore été confirmé officiellement.
Des mois de planification derrière la frappe contre l’Iran
L'armée israélienne a déclaré dans un message publié sur Telegram que la nouvelle attaque contre l'Iran avait été précédée de plusieurs mois de planification.
«Au cours des mois précédant l'attaque, une planification conjointe étroite a eu lieu entre l'armée israélienne et l'armée américaine, ce qui a permis de mener cette attaque de grande envergure avec une synchronisation et une coordination maximales entre les deux armées», précisait le message.
L'opération, baptisée «Epic Fury» par le département américain de la Défense, vise à neutraliser les «menaces immédiates» posées par le régime iranien, a déclaré le président américain Donald Trump.
Source: AFP
Le Qatar intercepte des missiles
Le ministère de la Défense du Qatar a annoncé avoir «repoussé avec succès une série d'attaques sur le territoire du pays». Tous les missiles ont été interceptés avant d'atteindre le territoire qatari.
Dans le même temps, la chaîne de télévision Al Jazeera a signalé au moins deux explosions dans la capitale qatarie, Doha.
Source: AFP
Des avions militaires et des missiles aperçus dans l'espace aérien irakien
Des avions militaires et des missiles ont été aperçus traversant l'espace aérien irakien alors qu'Israël et les Etats-Unis ont lancé des frappes contre l'Iran, ont déclaré des témoins et une source militaire à l'AFP.
«Nos forces ont détecté des avions de guerre en provenance d'Israël qui ont traversé l'espace aérien au-dessus de Bagdad» et d'autres provinces, a déclaré la source militaire, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ajoutant que des missiles avaient également été vus survolant la province septentrionale de Kirkouk.
«Nous avons vu plusieurs missiles voler à basse altitude» près du district de Dakouk, à Kirkouk, ont affirmé deux témoins. Un soldat dans la ville de Ramadi, dans l'ouest de l'Irak, a confié à l'AFP avoir vu des avions de guerre survoler la zone.
L'Irak avait annoncé plus tôt la fermeture de son espace aérien.
Saman Zelwan, un habitant de 20 ans, a déclaré à l'AFP avoir vu «plus de dix missiles survoler le district de Dokan», dans la province de Souleimaniye, au Kurdistan irakien, «en direction de la frontière iranienne».
Source: AFP