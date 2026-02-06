DE
FR

Plus de la moitié du budget consacré
Poutine ment sur les coûts réels des dépenses militaires

La Russie dépense beaucoup plus pour la guerre et l'armée que ce qui est officiellement déclaré. Le service de renseignement allemand révèle qu'en 2025, près de la moitié du budget a été consacrée à la défense, ce qui correspond à 10% de la performance économique.
Publié: il y a 47 minutes
1/4
Selon le service de renseignement allemand, la Russie dépense bien plus d'argent pour la guerre en Ukraine que ne le prétend le Kremlin.
Photo: imago
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian Nadler

La Russie consacre à la guerre et à son appareil militaire des moyens nettement supérieurs à ceux qu’elle a officiellement déclarés ces dernières années. C’est ce que révèlent les chiffres d’une analyse publiée mercredi par le service fédéral de renseignement allemand, le BND. Depuis le début de la guerre d’agression menée contre l’Ukraine en février 2022, le budget de la défense russe a connu une forte augmentation d’année en année. 

A lire aussi
Poutine serait prêt pour une discussion «sérieuse» avec Macron
Sergueï Lavrov l'affirme
Poutine serait prêt pour une discussion «sérieuse» avec Macron
A Abou Dhabi, Moscou affiche un air confiant face à Kiev
«Sans doute des progrès»
A Abou Dhabi, Moscou affiche un air confiant face à Kiev

Par ailleurs, la manière dont la Russie interprète les «dépenses de défense» s’éloigne fortement de la définition retenue par l’OTAN. Une analyse détaillée des données budgétaires réalisée par le BND montre que, ces dernières années, le budget réel de la défense russe était jusqu’à 66% plus élevé que les chiffres officiellement présentés. Les dépenses non comptabilisées incluent notamment des projets de construction du ministère de la Défense, des projets informatiques de l’armée ou encore des prestations sociales destinées aux membres des forces armées.

«En 2025, les dépenses militaires représentaient ainsi environ la moitié du budget total et près de 10% de la performance économique russe», conclut le service de renseignement allemand dans un communiqué de presse. Ces fonds ne sont pas exclusivement affectés à la guerre contre l’Ukraine, mais servent également à la mise en place et au développement supplémentaires de capacités militaires, notamment à proximité du flanc est de l’OTAN. «Ces chiffres matérialisent concrètement la menace croissante que la Russie fait peser sur l’Europe», concluent les services de renseignement allemands.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus