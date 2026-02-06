La Russie dépense beaucoup plus pour la guerre et l'armée que ce qui est officiellement déclaré. Le service de renseignement allemand révèle qu'en 2025, près de la moitié du budget a été consacrée à la défense, ce qui correspond à 10% de la performance économique.

Marian Nadler

La Russie consacre à la guerre et à son appareil militaire des moyens nettement supérieurs à ceux qu’elle a officiellement déclarés ces dernières années. C’est ce que révèlent les chiffres d’une analyse publiée mercredi par le service fédéral de renseignement allemand, le BND. Depuis le début de la guerre d’agression menée contre l’Ukraine en février 2022, le budget de la défense russe a connu une forte augmentation d’année en année.

Par ailleurs, la manière dont la Russie interprète les «dépenses de défense» s’éloigne fortement de la définition retenue par l’OTAN. Une analyse détaillée des données budgétaires réalisée par le BND montre que, ces dernières années, le budget réel de la défense russe était jusqu’à 66% plus élevé que les chiffres officiellement présentés. Les dépenses non comptabilisées incluent notamment des projets de construction du ministère de la Défense, des projets informatiques de l’armée ou encore des prestations sociales destinées aux membres des forces armées.

«En 2025, les dépenses militaires représentaient ainsi environ la moitié du budget total et près de 10% de la performance économique russe», conclut le service de renseignement allemand dans un communiqué de presse. Ces fonds ne sont pas exclusivement affectés à la guerre contre l’Ukraine, mais servent également à la mise en place et au développement supplémentaires de capacités militaires, notamment à proximité du flanc est de l’OTAN. «Ces chiffres matérialisent concrètement la menace croissante que la Russie fait peser sur l’Europe», concluent les services de renseignement allemands.