La trêve entre Trump et l'Iran expire dans quelques heures

Le Pakistan dit que la trêve entre les Etats-Unis et l'Iran expire à 23H50 GMT mardi

La trêve de deux semaines entre les Etats-Unis et l'Iran expire mardi à 23H50 GMT, a déclaré le ministre de l'Information du Pakistan, pays médiateur. «Le cessez-le-feu expire à 04H50 PST le 22 avril», a déclaré Attaullah Tarar sur X, faisant référence à l'heure locale.

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Il a ajouté qu'il était d'une importance «essentielle» que l'Iran décide de participer aux négociations avec les Etats-Unis à Islamabad avant l'expiration de la trêve.

La trêve devait se terminer dans la nuit de mardi à mercredi, bien que dans des déclarations à Bloomberg le président américain Donald Trump ait affirmé qu'elle se terminait un jour plus tard, mercredi soir en heure de Washington. Il a ajouté qu'il était «très improbable» qu'il la prolonge.

L'Iran confirme

La trêve expire à minuit GMT, a déclaré mardi la télévision d'Etat iranienne, au moment où l'incertitude est totale sur la tenue de pourparlers pour mettre fin durablement à la guerre. «Le cessez-le-feu prendra fin à 03H30 heure de Téhéran mercredi (00H00 GMT)», selon la chaîne.

Source: AFP