La trêve entre Trump et l'Iran expire dans quelques heures

Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Alors que l'ultimatum expire déjà ce 21 avril, l'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Le Pakistan dit que la trêve entre les Etats-Unis et l'Iran expire à 23H50 GMT mardi
La trêve de deux semaines entre les Etats-Unis et l'Iran expire mardi à 23H50 GMT, a déclaré le ministre de l'Information du Pakistan, pays médiateur. «Le cessez-le-feu expire à 04H50 PST le 22 avril», a déclaré Attaullah Tarar sur X, faisant référence à l'heure locale.
Il a ajouté qu'il était d'une importance «essentielle» que l'Iran décide de participer aux négociations avec les Etats-Unis à Islamabad avant l'expiration de la trêve.
La trêve devait se terminer dans la nuit de mardi à mercredi, bien que dans des déclarations à Bloomberg le président américain Donald Trump ait affirmé qu'elle se terminait un jour plus tard, mercredi soir en heure de Washington. Il a ajouté qu'il était «très improbable» qu'il la prolonge.
L'Iran confirme
La trêve expire à minuit GMT, a déclaré mardi la télévision d'Etat iranienne, au moment où l'incertitude est totale sur la tenue de pourparlers pour mettre fin durablement à la guerre. «Le cessez-le-feu prendra fin à 03H30 heure de Téhéran mercredi (00H00 GMT)», selon la chaîne.
Source: AFP
Le départ de J.D Vance pour négocier avec l'Iran retardé par des réunions à la Maison Blanche
Le vice-président JD Vance, qui doit mener la délégation américaine lors de négociations prévues avec l'Iran au Pakistan, se trouvait toujours à Washington à la mi-journée mardi, selon un haut responsable de la Maison Blanche.
«Des réunions supplémentaires, auxquelles le vice-président va participer, se déroulent à la Maison Blanche», a indiqué cette source dans une courte déclaration transmise à l'AFP peu après 17h00 GMT.
Le haut responsable n'a pas donné davantage de précisions, alors que le départ de JD Vance, qui a donné lieu à des annonces parfois contradictoires, était aux dernières nouvelles prévu dans la matinée.
Source: AFP
L'Iran dément que plusieurs femmes seraient menacées d'exécution
L'Iran a démenti mardi des déclarations de Donald Trump selon lesquelles plusieurs femmes seraient menacées d'exécution dans ce pays, le président américain demandant leur libération.
«Trump a une fois de plus été induit en erreur par de fausses informations. Parmi les femmes présentées comme étant sur le point d'être exécutées, certaines ont été libérées, tandis que d'autres font l'objet de poursuites susceptibles d'entraîner tout au plus une peine de prison», a indiqué Mizan, l'organe de presse du pouvoir judiciaire.
Source: AFP
Israël dit avoir frappé une position du Hezbollah après des tirs de roquettes vers ses soldats
L'armée israélienne a annoncé mardi avoir frappé une position du mouvement islamiste pro-iranien Hezbollah dans le sud du Liban en riposte à des tirs de roquettes vers ses soldats déployés dans cette région.
«Il y a peu de temps, l'organisation terroriste Hezbollah a lancé plusieurs roquettes en direction de soldats de Tsahal opérant au sud de la ligne de défense avancée, dans la région de Rab el-Thalathine», localité du sud du Liban situé à moins de 3 km de la frontière israélienne, indique un communiqué militaire. «En réponse, Tsahal a frappé le lanceur à partir duquel les roquettes ont été tirées», ajoute le texte.
Source: AFP
Silence radio de l'Iran sur les négociations avec les Etats-Unis
Le gouvernement du Pakistan a déclaré mardi soir être toujours dans l'attente d'une réponse de l'Iran sur l'envoi ou non d'une délégation à Islamabad pour une nouvelle série de négociations avec les Etats-Unis.
«On attend toujours une réponse officielle de la partie iranienne sur la confirmation qu'une délégation prendrait part aux pourparlers de paix d'Islamabad», a écrit le ministre pakistanais de l'Information Attaullah Tarar sur X.
Il a ajouté qu'une décision était d'une importance «essentielle» alors qu'il ne reste que quelques heures avant l'expiration de la trêve de deux semaines conclue avec les Etats-Unis.
Source: AFP
Trump demande aux dirigeants iraniens de libérer plusieurs femmes qui seraient menacées d'exécution
Donald Trump a demandé mardi aux dirigeants iraniens de «libérer» plusieurs femmes, selon lui menacées d'exécution, en jugeant que ce serait un «très bon début pour les négociations» qui doivent reprendre entre Washington et Téhéran.
«Aux dirigeants iraniens, qui vont bientôt négocier avec mes représentants: je serais très reconnaissant de la libération de ces femmes. (...) S'il vous plaît ne leur faites pas de mal! Ce serait un très bon début pour les négociations!!!», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social, en commentaire d'un message qu'il reproduit.
La publication en question, mise en ligne lundi sur le compte X d'un militant appelé Eyal Yakoby, contient les photographies de huit femmes non-identifiées, avec ce message: «La République islamique d'Iran se prépare à pendre huit femmes.»
Source: AFP
Les Etats-Unis disent avoir intercepté un pétrolier iranien sanctionné
Le ministère américain de la Défense a affirmé mardi sur son compte X avoir intercepté et inspecté «sans incident» un navire sous sanction, identifié par l'AFP comme iranien, dans une zone non précisée. «Au cours de la nuit, les forces américaines ont procédé, sans incident, à un droit de visite, une interception maritime et une inspection à bord du pétrolier sanctionné M/T Tifani, dépourvu de pavillon, dans la zone de responsabilité de l'INDOPACOM», a indiqué le ministère.
Le message réaffirme la volonté américaine «de perturber les réseaux illicites et d'intercepter les navires sanctionnés apportant un soutien matériel à l'Iran, où qu'ils opèrent», précisant que les eaux internationales ne constituaient «pas un refuge pour les navires sanctionnés».
Donald Trump affirme vouloir maintenir le blocus sur les ports iraniens «tant qu'il n'y aura pas de "DEAL" avec Téhéran», alors que le doute subsistait mardi sur la tenue, ou non, d'un deuxième round de négociations entre les deux pays à Islamabad. Lundi, la société de données maritime Lloyd's List Intelligence avait cependant relevé qu'«au moins 26 navires de la flotte fantôme iranienne (avaient) contourné le blocus américain» depuis son instauration la semaine dernière.
Source: AFP
Trump accuse l'Iran d'avoir «violé le cessez-le-feu à de nombreuses reprises»
Donald Trump a accusé mardi l'Iran d'avoir «violé le cessez-le-feu à de nombreuses reprises», dans un message sur son réseau Truth Social, alors que la tenue d'un nouveau round de négociations à Islamabad restait incertaine.
Aucune confirmation n'a été obtenue côté américain que le président JD Vance irait au Pakistan. De son côté, la télévision d'Etat iranienne a indiqué qu'«aucune délégation» ne s'y rendait, précisant que Téhéran attendait un «changement de comportement» des Etats-Unis.
Source: AFP
L'ONU réclame un soutien aux 20'000 marins bloqués dans le détroit d'Ormuz
Le chef de l'agence maritime de l'ONU a lancé mardi un appel à venir en aide aux quelque 20'000 marins bloqués en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz.
S'exprimant lors d'une conférence maritime à Singapour, le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI), Arsenio Dominguez, a souligné que les marins souffrent de stress et de fatigue extrêmes. Il a indiqué que certains pays avaient mis en place des lignes d'assistance téléphonique accessibles 24 heures sur 24 pour les marins, tandis que d'autres leur fournissaient de la nourriture.
Mais davantage pourrait être fait au niveau personnel, comme «leur fournir un accès au Wi-Fi afin qu'ils puissent contacter leurs familles et leur faire savoir qu'ils vont bien», a-t-il martelé.
Source: AFP
Moyen-Orient: les marchés boursiers se donnent le temps d'y voir clair
Les Bourses européennes ont commencé la séance mardi sur une note prudente, tout comme le marché du pétrole, à la veille de la fin prévue du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran, et sans savoir si les deux belligérants allaient reprendre les pourparlers.
A 07H45 GMT, Paris (-0,08%) et Londres (+0,07%) naviguaient de part et d'autre du point d'équilibre. Francfort (+0,64%) et Milan (+0,28%) s'engageaient franchement dans le vert. Boussoles des marchés et indicateurs des risques d'inflation, les cours du pétrole pointaient en légère baisse. A 07H30 GMT, le prix du baril de Brent de mer du Nord reculait (-0,38%) à 95,12 dollars (89.94 fr.), tout comme celui du WTI américain (-0,55% à 89,12 dollars).
Le doute plane mardi sur une possible reprise des pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis, les deux pays multipliant menaces et déclarations belliqueuses.
Entrée en vigueur le 8 avril, dans une guerre qui a fait des milliers de morts au Moyen-Orient et ébranle l'économie mondiale, la trêve doit se conclure «mercredi soir, heure américaine», a affirmé Donald Trump. L'échéance était initialement prévue dans la nuit de mardi à mercredi, heure de Téhéran.
Source: AFP
Aucune délégation iranienne n'est encore partie pour des pourparlers au Pakistan avec les Etats-Unis
La télévision d'État iranienne a annoncé mardi qu'aucune délégation du pays n'était jusque-là partie pour le Pakistan pour participer à des pourparlers avec les Etats-Unis, à l'approche de l'expiration de la trêve entre les deux ennemis.
«Jusqu'ici, aucune délégation iranienne n'est partie pour Islamabad, au Pakistan, qu'il s'agisse d'une délégation principale ou secondaire», a affirmé la télévision d'État, démentant des informations affirmant le contraire.
Entrée en vigueur le 8 avril, la trêve entre l'Iran et les Etats-Unis doit se conclure «mercredi soir, heure américaine» a affirmé Donald Trump.
Source: AFP