La Croix-Rouge suisse renforce son aide à l'Ukraine, débloquant 200'000 francs pour affronter un hiver glacial. A Kiev, 70 tentes chauffées accueillent 1500 personnes par jour, soutenues par 250 bénévoles.

ATS Agence télégraphique suisse

Après des attaques contre l'infrastructure énergétique en Ukraine, la Croix-Rouge suisse (CRS) renforce son aide au pays pour aider les habitants à faire face aux températures glaciales. Elle a débloqué 200'000 francs avec le soutien de la Confédération et lance un appel aux dons.

La population ukrainienne «fait face à l'hiver le plus rigoureux depuis des années dans un contexte de coupures d'électricité et de gaz massives», souligne jeudi la CRS dans un communiqué. L'aide financière débloquée lui a permis de fournir à la Croix-Rouge ukrainienne 70 tentes chauffées pour les habitants de Kiev et des environs, ainsi que tout le matériel nécessaire aux habitants, allant du thé chaud au sac de couchage, a-t-elle expliqué à Keystone-ATS.

Le 20 janvier, des attaques ont privé plus d'un million de consommateurs d'électricité, uniquement à Kiev et dans les environs, indique la Croix-Rouge suisse dans un communiqué publié jeudi. Ces coupures d'électricité, d'eau et de chauffage impactent tout le pays, soumis à des températures hivernales qui descendent sous les -20 degrés.

Tentes et électricité

«L'exposition prolongée au froid représente un grand risque pour les jeunes enfants, les personnes âgées, malades ou en situation de handicap», souligne Lukas Fiechter, responsable de programme pour l'Ukraine à la CRS, cité dans le communiqiué. A Kiev et ses environs, les tentes chauffées peuvent ainsi accueillir 1500 personnes par jour.

A proximité des tentes, les habitants peuvent prendre un repas chaud dans une dizaine de cuisines mobiles ou venir charger leur téléphone pour garder contact avec leurs proches. Ces installations mises en place par la Croix-Rouge ukrainiennes ont mobilisé 250 bénévoles, qui s'occupent de gérer les espaces, de distribuer du thé ou d'apporter un soutien psychologique aux habitants, précise Joëlle Etienne, porte-parole de la CRS.

Certaines personnes plus vulnérables, comme les personnes âgées à mobilité réduite ou les familles avec de jeunes enfants, ne peuvent pas se rendre jusqu'aux tentes chauffées. La Croix-Rouge ukrainienne leur apporte à domicile des couvertures, des appareils de chauffage et des batteries externes, également financés par le soutien de la CRS.

Population «épuisée»

Des établissements médicaux, des écoles et des supermarchés ont aussi dû être fermés, compliquant l'accès aux infrastructures essentielles. Lukas Fiechter le constate, «ces coupures accentuent la peur et l'épuisement de la population, déjà durement éprouvée par ces années de conflit.»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait également demandé de l'aide au président de la Confédération Guy Parmelin vendredi, lors d'une rencontre au Forum économique mondial (WEF) à Davos.