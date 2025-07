L'Ukraine déploie deux nouvelles armes contre la Russie: le Shark, un avion ultra-léger antidrone, et l'Archer, un canon d'artillerie mobile. Ces technologies visent à fragiliser l'armée russe et reprendre l'avantage sur le champ de bataille.

1/2 La 45e brigade d'artillerie ukrainienne teste régulièrement le canon Archer. Photo: AFP

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

La Russie vient de lancer sa plus grande attaque de drones et de missiles depuis le début de son invasion. Pourtant, sur le front, deux armes utilisées par l'Ukraine tiennent en respect l’armée de Vladimir Poutine.

La première est un petit avion de chasse «ultra-léger et silencieux», capable d’intercepter les drones ennemis, explique «Le Parisien» ce mercredi 9 juillet. La deuxième est un canon d’artillerie mobile capable de frapper et de disparaître en quelques secondes, détaille un autre article du journal français publié mardi 8 juillet. Leurs noms? Shark et Archer. Deux technologies bien différentes, mais qui partagent un seul et même objectif: fragiliser l’armée russe et reprendre le dessus sur le champ de bataille.

Shark: Le chasseur antidrone silencieux

Ce petit ultra-léger motorisé (ULM), baptisé SharkU1, est capable de voler à basse altitude tout en restant difficile à détecter. Conçu pour traquer, brouiller et abattre les drones russes dans un rayon de 4,5 km, il agit comme un chasseur aérien nouvelle génération, avec un coût de fabrication inférieur à celui des avions de chasse classiques. Il faut toutefois débourser entre 300’000 à 400’000 euros pour un engin, précise «Le Parisien».

Mis au point par l’entreprise slovaque Shark Aero, ces avions ont été adaptés aux besoins militaires ukrainiens et seraient une piste «prometteuse» pour contrer les drones kamikazes Shahed fournis à la Russie par l'Iran. Lors d’une conférence de presse, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes Oleksandre Syrsky a assuré que d’autres exemplaires étaient en cours de développement.

Le canon Archer: la frappe éclair

Une autre arme fait trembler le front ukrainien: le canon Archer, livré par la Suède. Monté sur un camion Volvo tout-terrain, ce système d’artillerie «ultra-efficace», déployé en 20 secondes, peut tirer jusqu’à trois obus… en 15 secondes. Ou 21 obus en 3 minutes. Sa technologie «shoot and scoot» – littéralement «tire et détale» – est qualifiée de «cauchemar pour les Russes» par le média militaire géré par le gouvernement ukrainien United24.

Sa portée, pouvant atteindre jusqu’à 50 kilomètres avec des obus guidés, permet à l’Ukraine de frapper loin derrière les lignes ennemies tout en restant à l’abri. Entièrement automatisé, le système peut être dirigé à distance, réduisant ainsi les risques pour les soldats ukrainiens.