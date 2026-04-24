L'armée ukrainienne a sanctionné deux officiers après qu'une unité près de Koupiansk a été privée de nourriture et d'eau pendant des mois. Une enquête a révélé des erreurs dans l'approvisionnement des soldats combattant l'armée russe.

AFP Agence France-Presse

Un officier ukrainien a été relevé de ses fonctions et un autre dégradé après que des soldats engagés sur le front pour repousser l'invasion russe ont été durablement laissés sans nourriture ni eau, a annoncé vendredi l'armée ukrainienne.

Une internaute, Nastia Siltchouk, a publié mardi sur Facebook des photos d'hommes, torse nu, hirsutes et émaciés. Elle y relaie apparemment les propos d'un combattant qui évoque des «retards incessants» dans les livraisons d'eau, d'aliments et de carburant depuis sept mois. Ces clichés ont déclenché une vague d'indignation en Ukraine, où l'offensive russe est entrée dans sa cinquième année.

Vendredi, l'état-major de l'armée ukrainienne a annoncé avoir relevé de ses fonctions l'officier commandant la 16e Brigade mécanisée et dégradé celui qui était à la tête du 10e Corps d'armée, les accusant d'avoir «dissimulé la situation réelle».

«Un certain nombre de positions ont été perdues et une série d'erreurs ont été commises dans l'approvisionnement des militaires. En particulier, un problème d'approvisionnement en nourriture a été identifié sur l'une des positions de la brigade», a-t-il noté sur les réseaux sociaux.

«Tout le nécessaire»

L'unité concernée combat autour de la rivière d'Oskil dans la région de Koupiansk, ville-clé du nord-est, l'un des secteurs où les affrontements avec l'armée russe sont parmi les plus intenses. Au-delà de l'Oskil, les ravitaillements sont acheminés aux troupes à l'aide de drones lourds et d'embarcations dans une zone où les tirs russes sont «systématiques», selon l'armée ukrainienne.

De la nourriture a récemment été livrée à l'unité, a précisé l'armée, ajoutant que «si les conditions le permettent, l'évacuation immédiate des troupes sera effectuée». Dans une vidéo publiée vendredi sur Facebook par la 16e Brigade mécanisée, le nouveau chef de l'unité, le colonel Taras Maksimov, s'entretient avec des soldats de la position la plus concernée, qui affirment avoir reçu «tout le nécessaire».