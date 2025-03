Elon Musk devrait accéder à des informations ultra-secrètes sur une potentielle guerre entre les Etats-Unis et la Chine. Un choix qui inquiète au plus haut niveau, tant les intérêts du milliardaire sont étroitement liés à Pékin.

Le Pentagone tremble, Elon Musk va avoir accès aux plans les plus secrets

Elon Musk s'apprête à avoir accès aux dossiers ultra-sensibles sur les plans américains en cas de guerre avec la Chine, selon le «New York Times» (illustration). Photo: Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

Elon tout-puissant. Le milliardaire étend son influence jusque dans les arcanes les plus sensibles de Washington. Ce vendredi 21 mars, le milliardaire, proche de Donald Trump, aura accès à des informations ultra-secrètes de l’armée américaine concernant un éventuel conflit avec la Chine, confient plusieurs responsables au «New York Times». Une incursion inédite et spectaculaire dans les affaires militaires du pays.

Mais ce privilège suscite de vives inquiétudes, notamment en ce qui concerne ses conflits d'intérêt. Elon Musk dirige plusieurs entreprises clés pour la Défense américaine, comme SpaceX. Il détient aussi d’importants actifs en Chine, notamment avec Tesla, dont la plus grande usine se trouve à Shanghai, grâce à une autorisation spéciale du gouvernement chinois. Et surtout, il fait actuellement l’objet d’une enquête pour manquements liés à son habilitation de sécurité.

Les plans de guerre du Pentagone sont les secrets les mieux gardés de l'armée. Toute fuite aurait des conséquences catastrophiques pour les Etats-Unis. En effet, si un pays venait à en avoir vent, il pourrait renforcer ses défenses et combler ses faiblesses, réduisant considérablement les chances de succès de ces plans.

Que vient faire Musk?

Selon le «New York Times», la présentation classée «secret défense» contiendrait des évaluations de la menace chinoise, ainsi que des plans précis sur les cibles à frapper, les échéances d’action et les options militaires envisagées – des informations susceptibles d’être soumises à Donald Trump. Mais aucun détail officiel n’a filtré sur cette rencontre. La Défense s’est contentée d’annoncer qu’elle était «ravie d’accueillir» Elon Musk. La Maison Blanche, elle, garde le silence.

Une hypothèse émerge cependant: en tant que chef du Département de l'efficacité, Elon Musk chercherait à identifier les postes budgétaires à réduire au sein de la Défense. Supprimer des portes-avions, par exemple, permettrait d’économiser des milliards. Mais si la stratégie contre la Chine repose sur leur emploi innovant, toute coupe mal calibrée pourrait compromettre la sécurité nationale. L’équilibre est délicat.

Un cocktail explosif d'intérêts

Pour les experts en sécurité, la situation est alarmante. Assister à une réunion avec des hauts responsables du Pentagone représente une opportunité en or pour tout entrepreneur opérant à la Défense. Le milliardaire pourrait y glaner des informations précieuses sur les besoins de l’armée et que SpaceX pourrait vendre.

Mais son comportement passé inquiète aussi. Le Pentagone enquête déjà sur des violations de protocole sécuritaire, notamment des contacts non signalés entre Elon Musk, ses collaborateurs, et des officiels étrangers. L’armée de l’air lui a même refusé l’accès à certains programmes sensibles, jugeant les risques trop élevés.

Enfin, ses liens étroits avec Pékin interrogent. Elon Musk s’abstient systématiquement de critiquer la Chine, et affiche même sa volonté de collaborer avec le Parti communiste chinois. Dans un contexte de tensions croissantes entre les deux puissances, cette posture, combinée à un accès aux secrets de guerre américains, soulève une question brûlante: la sécurité nationale est-elle encore entre de bonnes mains?