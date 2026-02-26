Des explosions entendues à Kiev après une alerte aérienne

Plusieurs explosions ont été entendues tôt jeudi dans le centre de Kiev par une journaliste de l'AFP, après une mise en garde des autorités face à une attaque russe, à quelques heures de nouvelles discussions américano-ukrainiennes pour tenter de mettre fin à la guerre. «L'ennemi attaque la ville avec des drones d'attaque et des missiles balistiques. La défense aérienne est en action. Restez dans les abris jusqu'à la fin de l'alerte», a écrit le chef de l'administration militaire locale, Tymour Tkatchenko, sur Telegram.

Outre la capitale ukrainienne, d'autres grandes villes sont ciblées dans la nuit. Kharkiv (nord-est), la deuxième ville la plus peuplée du pays avant l'invasion russe lancée en février 2022, est visée par des drones et des missiles, a rapporté son maire, Igor Terekhov, faisant état d'explosions.

Dans le centre du pays, à Kryvyï Rig, un homme de 89 ans a, lui, été blessé dans une attaque russe qui a endommagé un immeuble, selon le chef de l'administration régionale de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja. Enfin, à Zaporijjia (sud-est), «plusieurs explosions» liées à une attaque russe ont été entendues, selon Ivan Fedorov, à la tête de l'administration régionale.

Les émissaires ukrainien et américains doivent se retrouver jeudi à Genève, en Suisse, pour travailler à de nouvelles discussions trilatérales avec la Russie afin de mettre fin au conflit, entré mardi dans sa cinquième année.