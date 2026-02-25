Appel entre Trump et Zelensky à la veille des nouvelles négociations
Le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ont eu un échange téléphonique mercredi, a indiqué un responsable de la Maison Blanche à l'AFP.
La conversation précède la tenue jeudi à Genève de discussions entre le négociateur ukrainien Roustem Oumerov et les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, destinées à préparer de nouvelles négociations trilatérales avec la Russie, attendues en mars.
Le Conseil fédéral interdit l'achat de gaz naturel liquéfié russe
En Suisse, l'achat et l'importation de gaz naturel liquéfié (GNL) russe seront totalement interdits à partir du 25 avril 2026. Le Conseil fédéral s'associe ainsi aux mesures du 19e train de sanctions de l'UE.
Une période transitoire jusqu'à fin 2026 s'applique aux contrats à long terme préexistants, a annoncé mercredi le Conseil fédéral. Cette mesure vise à restreindre les revenus engrangés par la Russie sur la vente de combustibles fossiles, qui contribuent «largement» au financement de la guerre contre l'Ukraine.
Quatre morts dans une attaque de drones ukrainiens contre une usine dans l'Ouest de la Russie
Une attaque de drones ukrainiens visant une usine dans la région russe de Smolensk (ouest) a fait mercredi au moins quatre morts et dix blessés, a annoncé le gouverneur local.
«Quatre employés de l'entreprise sont morts», a indiqué Vassili Anokhine, dans une vidéo sur Telegram, ajoutant que dix autres personnes avaient été blessées. Selon lui, cette attaque a visé une entreprise située dans la ville de Dorogobouj et qui, selon son site internet, fabrique des «engrais et des produits industriels».
L'UE accordera son prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine «d'une façon ou d'une autre»
L'Union européenne va accorder son prêt de 90'000 millions d'euros à l'Ukraine «d'une façon ou d'une autre», en dépit du blocage de Budapest, a assuré mardi à Kiev la cheffe de la Commission européenne (Unesco), Ursula von der Leyen. «Nous tiendrons notre engagement concernant ce prêt, d'une manière ou d'une autre», a martelé Mme von der Leyen lors d'une conférence de presse avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«Nous avons plusieurs options. Et nous les utiliserons», a souligné la responsable, qui se trouve à Kiev pour manifester le soutien européen à l'Ukraine à l'occasion du quatrième anniversaire de l'invasion russe de ce pays. Le premier ministre hongrois Viktor Orban, proche de Vladimir Poutine, a annoncé lundi son intention de bloquer ce prêt si Kiev ne restaurait pas les livraisons de pétrole russe à travers l'oéloduc Droujba.
Ce crédit de 90'000 millions d'euros est destiné à financer en 2026 et 2027 les besoins militaires et financières de l'Ukraine qui continue de se battre contre la Russie. «Ce prêt a été approuvé par les 27 chefs d'État et de gouvernement au Conseil européen. Ils ont donné leur parole. Cette parole ne peut être rompue», a renchéri Ursula von der Leyen.
Un concert pour l'Ukraine rassemble quelque 200 personnes à Lausanne
Comme ailleurs en Suisse, un rassemblement a été organisé mardi en fin de journée au centre-ville de Lausanne pour les quatre ans de la guerre en Ukraine. Quelque 200 personnes se sont réunies devant l'église Saint-Laurent pour assister ensuite à un concert caritatif.
Les fonds récoltés lors de ce concert permettront de soutenir l'aide humanitaire en Ukraine, selon les organisateurs. Plusieurs chanteurs se sont relayés sur la place du 14 juin, notamment un chœur d'enfants et un groupe de jeunes. Le rassemblement de solidarité avec le peuple ukrainien avait débuté aux alentours de 17h00.
Sur le flyer annonçant ce concert, les différentes organisations pro-ukrainiennes écrivent que «nous n'avons pas le droit de nous habituer à la guerre». Et d'ajouter: «Pendant que vous lisez ces lignes, l'Ukraine continue de se battre - pour sa liberté, pour le droit international, pour la sécurité et la liberté de toute l'Europe».
Une exposition de photographies en plein air a aussi été installée ces derniers jours sur les marches de l'église St-Laurent. Intitulée «Les courageux sauvent des vies», elle est consacrée aux sauveteurs du Service national des situations d'urgence d'Ukraine. Elle était visible depuis le 20 février jusqu'à ce mardi.
Les dirigeants du G7, dont Trump, affirment leur «soutien indéfectible à l'Ukraine»
Les dirigeants des pays du G7, dont Donald Trump, ont affirmé leur «soutien indéfectible à l'Ukraine dans la défense de son intégrité territoriale et de son droit à exister», dans une déclaration publiée mardi pour le quatrième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
«Nous exprimons notre soutien continu aux efforts déployés par le président Trump pour atteindre ces objectifs en lançant un processus de paix et en amenant les parties à engager des discussions directes. L'Europe a un rôle de premier plan à jouer dans ce processus, avec d'autres partenaires», déclarent les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Italie, du Canada et du Japon.
Il s'agit de la première expression commune du G7 sur l'Ukraine au niveau des dirigeants depuis le retour de Donald Tump à la Maison Blanche il y a un an, souligne-t-on à Paris, qui préside cette année ce groupe de pays.
Emmanuel Macron se dit «très sceptique» sur la possibilité d'une «paix à court terme»
Le président français Emmanuel Macron s'est dit «très sceptique» mardi sur la possibilité d'aboutir à une «paix à court terme» en Ukraine, lors d'un échange en visioconférence avec ses homologues réunis à Kiev pour le quatrième anniversaire de l'invasion de ce pays par la Russie.
«Je suis très sceptique, c'est le moins que l'on puisse dire, sur le fait de pouvoir aboutir à une paix à court terme», a-t-il dit à l'ouverture de cette réunion de la «coalition des volontaires» alliés de l'Ukraine. «Il est bon de poursuivre ces initiatives» de discussions de paix, mais «il n'y a pas de volonté côté russe d'aboutir à la paix», a-t-il estimé.
Zelensky presse l'Union européenne de fixer une date pour l'adhésion de l'Ukraine
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a exhorté l'Union européenne à fixer une date pour l'adhésion de son pays, dans un discours par vidéo au Parlement européen mardi, jour du quatrième anniversaire de l'invasion russe à grande échelle.
«Il est important pour nous d'avoir une date claire de notre accession à l'Union européenne», a déclaré Zelensky, faute de quoi le président russe, Vladimir Poutine, «trouvera le moyen de bloquer l'adhésion de l'Ukraine pour des décennies, en vous divisant, en divisant l'Europe».
Le Kremlin reconnait que ses objectifs ne sont pas encore «atteints»
Le Kremlin a estimé mardi que ses objectifs de guerre en Ukraine n'étaient pas «atteints» et que son «opération militaire spéciale» s'y poursuivrait jusqu'à ce que ce soit le cas, quatre ans jour pour jour après le lancement de l'attaque russe à grande échelle.
«Les objectifs ne sont pas encore atteints et c'est pourquoi l'opération militaire spéciale se poursuit», a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien en réponse à une question de l'AFP. Il réagissait aux propos du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, affirmant que la Russie n'avait «pas atteint ses objectifs» de guerre.
Dmitri Peskov a néanmoins affirmé que «beaucoup» des objectifs du Kremlin en Ukraine avaient été remplis, précisant que «le but principal» de Moscou était d'assurer «la sécurité des personnes» vivant dans l'est de l'Ukraine.
Macron souligne l'échec «militaire, économique, stratégique» de la Russie
Emmanuel Macron a souligné mardi le «triple échec» de la Russie en Ukraine sur les plans «militaire, économique, stratégique», quatre ans jour pour jour après le lancement de l'invasion.
«Elle a renforcé l'OTAN dont elle voulait éviter l'expansion, soudé les Européens qu'elle voulait affaiblir, et mis à nu la fragilité d'un impérialisme d'un autre âge», a-t-il écrit sur la plateforme X, promettant à Kiev de maintenir son soutien: «A ceux qui croient pouvoir compter sur notre fatigue: ils se trompent».
