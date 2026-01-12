DE
Le pic pas encore atteint
Patients sur des brancards en Italie, hausse des cas en Suisse: la grippe sévit en Europe

En Italie, 800'000 cas de grippe ont été recensés en une semaine, et des hôpitaux sont saturés. En Suisse aussi, les cas d'infections respiratoires aiguës repartent à la hausse.
Publié: 13:08 heures
1/2
Les cas de grippe augmentent en Suisse.
Photo: KEYSTONE
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

La grippe frappe fort cette année. En Italie, les urgences de plusieurs hôpitaux sont au bord de la saturation, indiquent plusieurs médias italiens, dont la Rai. Résultat: plusieurs patients nécessitant une hospitalisation se retrouvent sur des brancards, le temps qu'un lit se libère. Les personnes âgées sont particulièrement touchées. 

Au total, plus de 800'000 cas ont été recensés en une semaine à peine, avec des cas de pneumonie en hausse. Et selon l'Institut national de la santé italien (Istituto Superiore di Sanità), le pic n'est pas encore atteint: il devrait arriver dans les prochaines semaines – effet de la rentrée scolaire. 

La grippe sévit aussi en Suisse

La Suisse n'est pas épargnée. Ces derniers jours, l'OFS a déjà alerté que la vague de grippe de la saison 2025-2026 pourrait être l'une des pires que le pays a connues. Après une accalmie durant les fêtes de fin d'année, les cas d'infections respiratoires aiguës sont repartis en hausse. 

En Suisse comme en Italie – et plus largement en Europe – cette hausse de cas s'expliquerait par la circulation du sous-clade K du virus A (H3N2), selon les experts sanitaires. La forte transmissibilité de ce variant de la grippe saisonnière fait craindre une circulation rapide du virus. Le sous-clade K avait été détecté pour la première fois en août 2025 en Australie et en Nouvelle-Zélande. 

Selon l'OMS, il se serait depuis étendu à une trentaine de pays. Toutefois, l'organisation précise que rien ne démontre à ce stade que ce sous-clade provoque une maladie plus grave. Les experts sanitaires recommandent aux personnes vulnérables, notamment les seniors, la vaccination pour prévenir les effets grippaux graves. 

