L'Acropole d'Athènes ferme partiellement jusqu'à vendredi en raison d'une canicule intense. Les températures atteignent 43°C, poussant le ministère de la Culture à prendre des mesures pour la sécurité des visiteurs et employés.

Athènes ferme son Acropole à cause de la canicule qui devrait empirer

Athènes ferme son Acropole à cause de la canicule qui devrait empirer

L'Acropole d'Athènes ferme partiellement jusqu'à vendredi en raison d'une canicule intense Photo: Anadolu Agency via Getty Images

AFP Agence France-Presse

L'Acropole d'Athènes, le site antique le plus visité en Grèce, restera fermée aux heures les plus chaudes de la journée jusqu'à vendredi en raison de la canicule qui frappe la Grèce avec des températures qui ont frôlé les 43°C mardi.

Cette canicule, selon des météorologues grecs, devrait encore s'intensifier ces prochains jours et durer jusqu'à dimanche avec le thermomètre pouvant atteindre les 43°C à Athènes notamment, selon le site internet météorologique de l'Observatoire national d'Athènes.

Mardi en milieu de journée, la ville de Sparte, dans la péninsule du Péloponnèse (sud-ouest), a enregistré 42,9°C, selon meteo.gr. Ces fortes chaleurs ont poussé le ministère de la Culture à fermer l'Acropole, renommée pour le temple du Parthénon et d'autres chefs-d'oeuvre datant du Ve siècle avant notre ère, entre 12h00 et 17h00 locales mardi.

Cette mesure restera en vigueur jusqu'à vendredi, a précisé ultérieurement le ministère dans un bref communiqué, et ce «afin d'assurer la sécurité des employés et des visiteurs». D'autres sites antiques athéniens sont concernés par ces fermetures partielles, notamment l'Agora antique et l'Agora romaine, selon la même source.

L'Acropole, qui a accueilli en 2024 un record de 4,5 millions de visiteurs, avait déjà connu une telle mesure les 8 et 9 juillet, ainsi que ces deux dernières années lors des canicules estivales intenses. Les touristes, nombreux dans la capitale grecque à un moment où la saison bat son plein, ne peuvent pas visiter le Parthénon et autres chefs-d'oeuvre antiques au sommet de l'Acropole.

«C'est insupportable!»

Mardi après-midi, à peine une dizaine de touristes se trouvaient devant les portes fermées du monument antique emblématique, selon une journaliste de l'AFP. «Il fait trop chaud, c'est très inconfortable», a déploré auprès de l'AFP Chris, qui n'a pas voulu donner son nom de famille, 48 ans, venu des Etats-Unis avec son fils. «Nous sommes censés être sur une île, mais nous avons raté notre vol».

L'Italienne Christina, 49 ans, venue avec sa mère et sa fille de 10 ans visiter Athènes, se montre stoïque. «C'est supportable car nous venons d'Italie où nous sommes habitués à la chaleur», explique-t-elle. «Comme l'Acropole est fermée, nous visiterons le musée avant de trouver un restaurant climatisé». Pour l'Attique, la région d'Athènes, la température doit atteindre 39°C et 42 jeudi et vendredi, selon les prévisions météorologiques.

Samedi, la capitale grecque pourrait même enregistrer 43°C, selon le site meteo.gr. «Un épisode intense et prolongé de canicule affecte le pays, avec des conditions de forte charge thermique et un risque accru d'apparition d'effets négatifs sur la santé», a prévenu meteo.gr.

Le ministère du Travail a suspendu mardi le travail en extérieur dans plusieurs régions, de 12h00 à 17h00, à cause «des températures et des niveaux d'inconfort particulièrement élevés». La canicule frappe également les pays frontaliers de la Grèce, comme en Turquie où «des températures au-dessus des normales saisonnières» sont signalées selon la météo nationale de Turquie (MGM) et vont durer jusqu'à la fin du mois.

Depuis le week-end dernier, le mercure flirte avec les 35°C à Istanbul et Ankara, passe la barre des 40 - jusqu'à 42 prévus mercredi – à Izmir (ouest) ainsi qu'à Gaziantep (41°C) dans le sud-est, selon MGM. En Macédoine du Nord, les autorités ont appelé la population à rester au maximum à domicile et à boire beaucoup d'eau – la vague de chaleur doit durer jusqu'à samedi et les températures les plus hautes sont attendues en fin de semaine.