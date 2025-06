Ces restaurateurs en Grèce sont à bout et se mettent en grève

Ces restaurateurs en Grèce sont à bout et se mettent en grève

Les restaurants du port principal de Paros ont fait grève jeudi pour protester contre des restrictions gouvernementales. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Les restaurants du principal port de Paros, l'une des îles grecques les plus touristiques, sont restés fermés jeudi pour protester contre des restrictions gouvernementales les empêchant d'utiliser l'espace public sur la plage.

«Il y a une véritable levée de boucliers parmi les professionnels de l'île car (...) cela fait cinq ans qu'ils ne peuvent plus légalement louer le front de mer dans le port principal de Parikia», a expliqué à l'AFP le maire de Paros, Costas Bizas, alors qu'a débuté la saison touristique.

Selon lui, les amendes pour occupation illégale des espaces côtiers de Parikia ont été multipliées par quatre. «Cela porte un coup aux professionnels qui dépendent des centaines de milliers de visiteurs chaque année» sur cette île en vogue située dans l'archipel des Cyclades et qui a connu un boom immobilier ces dernières années, selon lui.

Le gouvernement a imposé des restrictions et augmenté taxes et amendes pour les entreprises opérant en bord de mer après la multiplication de mouvements de citoyens en colère contre l'occupation illégale des plages.

«L'été est là. Il y a des milliers de visiteurs qui veulent profiter de leur repas sur le front côtier de Parikia et dans d'autres zones à Paros qui rencontrent le même problème», critique-t-il. «Nous voulons payer et obtenir une licence» pour utiliser l'espace public et y installer nos tables, a expliqué Nicolas Giannoulis, propriétaire d'une taverne âgé de 35 ans.

Une partie du front de mer de Parikia ne peut plus être utilisée sans une autorisation adéquate alors que les tavernes y accueillaient leurs clients depuis une trentaine d'années, selon lui. Durant l'été 2023, des citoyens en colère avaient lancé à Paros un mouvement dit des serviettes pour réclamer le libre accès aux plages, entravé par la prolifération illégale des chaises longues et des parasols.

Ce mouvement avait essaimé dans toute la Grèce et contraint les autorités à renforcer les contrôles. La Grèce a connu une augmentation de près de 13% du nombre de touristes en 2024, à 40,7 millions de visiteurs alors que le tourisme est devenu un secteur essentiel pour l'économie du pays.