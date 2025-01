1/5 Les vents de Santa Ana, d'une force inhabituelle, compliquent considérablement la lutte contre les incendies. Mardi, un autre problème est venu s'ajouter: l'eau a manqué. Photo: Anadolu via Getty Images

Daniel Macher

Plus de 1000 bâtiments détruits, cinq morts, de nombreux blessés et au moins 70'000 personnes évacuées. Les chiffres provisoires de l’incendie dévastateur qui ravage actuellement la Californie révèlent l'ampleur de la catastrophe. Les pompiers continuent de lutter contre cinq foyers encore actifs, mais les conditions sont exécrables, amplifiées par les puissants vents de Santa Ana.

Mardi, une nouvelle difficulté a frappé les secours: l'eau est venue à manquer.

«Les bouches d'incendie sont vides», a radiotélégraphié un pompier, selon le «Los Angeles Times». «L'approvisionnement en eau est en panne», a confirmé un autre. Dans le quartier huppé de Pacific Palisades, les flammes ont consumé des blocs entiers sous les yeux impuissants des secours.

L'approvisionnement en eau n'a pas pu couvrir les besoins

Selon le «New York Post», cette pénurie d’eau résulte de décennies de mauvaise gestion, de corruption dans les agences de distribution et de l’impact de l’un des incendies les plus destructeurs de Los Angeles.

Los Angeles possède 114 réservoirs d'eau qui étaient pleins au début de l'incendie, a expliqué Janisse Quiñones, directrice du Los Angeles Department of Water and Power. Trois réservoirs d'un million de gallons chacun (près de 38 millions de litres) alimentent les bouches d'incendie de Pacific Palisades.

Selon Janisse Quiñones, l'approvisionnement en eau n'a pas pu couvrir les besoins des incendies. Le dernier réservoir était vide à 3 heures du matin dans la nuit de mardi à mercredi. Sans les réservoirs, le système municipal ne pouvait pas maintenir la pression vers les bouches d'incendie.

Un problème qui n'est pas inconnu

C'est ainsi que l'incendie d'Eaton a fait rage à Pasadena, dévorant maison après maison. Malcom Stewart, un habitant du quartier, a rapporté qu'il n'avait pas vu un seul camion de pompiers. L'approvisionnement en eau de sa maison a été coupé.

Le problème n'est pas nouveau: la même chose s'était déjà produite en novembre dernier dans le comté voisin de Ventura. Les fonctionnaires ont mis en cause des pompes endommagées et un manque d'eau malgré des systèmes de sauvegarde et des protocoles permettant aux pompiers de puiser de l'eau à d'autres sources, a rapporté le «L.A. Times».

A cela s'ajoute un autre écueil: par le passé, la saison des incendies en Californie durait principalement de mai à octobre. Avec le changement climatique, la saison commence plus tôt et se termine plus tard chaque année. Les pompiers et volontaires ne peuvent être mobilisés toute l’année, ce qui complique davantage la lutte contre ces catastrophes. Pour les mois hors saison, il y a alors souvent trop peu de forces d'intervention dans la lutte contre les feux de forêt. Certains experts proposent donc que la saison des incendies en Californie soit valable toute l'année.

Trump porte de graves accusations

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom est désormais sous le feu des critiques. Le président américain désigné Donald Trump en particulier a accusé le démocrate d'être responsable de la pénurie d'eau. Il aurait réduit à néant un décret de l'administration Trump de 2020 qui prévoyait de détourner l'eau de la Californie du Nord vers la Californie du Sud.

Le bureau de Gavin Newsom a rejeté ces accusations et a déclaré qu'un tel décret n'existait pas, qu'il s'agissait d'une fiction pure et simple. Mark Gold, directeur de la pénurie d'eau au Natural Resources Defense Council, a également rejeté les accusations en les qualifiant de politique. La majeure partie de l'eau de Los Angeles ne provient pas du nord de la Californie. Selon Gold, il s'agit plutôt des effets dévastateurs continus du changement climatique.

Trump a également reproché à Gavin Newsom de ne pas avoir entrepris suffisamment de travaux de prévention, comme le déblaiement des sous-bois et arbres morts. L’impact de ces mesures sur les récents incendies reste toutefois incertain.

La maire est également critiquée

La plupart des réactions publiques ont toutefois été dirigées contre la maire de la ville, Karen Bass, qui revenait mardi soir, lorsque l'incendie s'est déclaré, d'un voyage en Afrique pour l'investiture du nouveau président du Ghana. Elle était partie malgré les avertissements concernant les vents de Santa Ana.

Quelques mois plus tôt, elle avait approuvé des coupes de 18 millions de dollars dans le budget des pompiers. En outre, deux des trois derniers directeurs généraux de la société de services publics ont dû démissionner: l'un d'entre eux est accusé d'avoir détourné 40 millions de dollars de subventions. Un autre a été condamné à six ans de prison pour corruption.