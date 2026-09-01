Faute de fonds, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies réduit de moitié son aide d'urgence en Cisjordanie. Au lieu de 400'000 personnes, seules 200'000 bénéficieront désormais de cette aide, a annoncé mardi à Genève le porte-parole Shaun Hughes.

Le PAM réduit son aide alimentaire d'urgence en Cisjordanie

Le PAM réduit son aide alimentaire d'urgence en Cisjordanie

AFP Agence France-Presse

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) a annoncé mardi réduire de moitié son aide alimentaire en Cisjordanie en raison du manque de financements, ramenant à 200'000 le nombre de bénéficiaires.

«Le PAM est contraint de réduire de moitié le nombre de personnes que nous aidons en Cisjordanie. Et cela alors que les besoins alimentaires en Cisjordanie ont plus que doublé par rapport à il y a deux ans», a déclaré aux journalistes à Genève un représentant de l'organisation en territoire palestinien, Shaun Hughes.



