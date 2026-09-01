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Une réduction de moitié
Le PAM réduit son aide alimentaire d'urgence en Cisjordanie

Faute de fonds, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies réduit de moitié son aide d'urgence en Cisjordanie. Au lieu de 400'000 personnes, seules 200'000 bénéficieront désormais de cette aide, a annoncé mardi à Genève le porte-parole Shaun Hughes.
Publié: il y a 35 minutes
Carl Skau, directeur exécutif par intérim du Programme alimentaire mondial (PAM), le 26 août 2026.
Photo: IMAGO/ZUMA Press
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AFP Agence France-Presse

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) a annoncé mardi réduire de moitié son aide alimentaire en Cisjordanie en raison du manque de financements, ramenant à 200'000 le nombre de bénéficiaires.

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«Le PAM est contraint de réduire de moitié le nombre de personnes que nous aidons en Cisjordanie. Et cela alors que les besoins alimentaires en Cisjordanie ont plus que doublé par rapport à il y a deux ans», a déclaré aux journalistes à Genève un représentant de l'organisation en territoire palestinien, Shaun Hughes.


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