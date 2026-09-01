Le PAM réduit son aide alimentaire d'urgence en Cisjordanie

AFP Agence France-Presse
Le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) a annoncé mardi réduire de moitié son aide alimentaire en Cisjordanie en raison du manque de financements, ramenant à 200'000 le nombre de bénéficiaires.
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«Le PAM est contraint de réduire de moitié le nombre de personnes que nous aidons en Cisjordanie. Et cela alors que les besoins alimentaires en Cisjordanie ont plus que doublé par rapport à il y a deux ans», a déclaré aux journalistes à Genève un représentant de l'organisation en territoire palestinien, Shaun Hughes.
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