Les célébrations du Nouvel An 2025 débutent dans un contexte mondial marqué par des conflits persistants en Ukraine et à Gaza, des catastrophes climatiques inédites et un retour controversé de Donald Trump à la Maison Blanche.

AFP Agence France-Presse

Les réveillonneurs du Nouvel An célèbrent mercredi la fin de l'année 2025, marquée par une trêve précaire à Gaza, de vains efforts pour faire cesser la guerre en Ukraine, des investissements colossaux dans l'intelligence artificielle et le retour tonitruant de Donald Trump à la Maison Blanche.

Aggravés par le dérèglement climatique généré par les activités humaines, des phénomènes météorologiques extrêmes - feux de forêts en Europe, sécheresse en Afrique et inondations meurtrières en Asie - ont également frappé la planète en 2025, qui est en passe de figurer parmi les trois années les plus chaudes jamais enregistrées.

2025 restera comme l'année où les poupées Labubu, mascottes du soft power chinois, ont déferlé sur la planète, où le drapeau pirate du manga One Piece est devenu un symbole de la lutte contre l'oppression sur plusieurs continents, où des joyaux de la Couronne ont été spectaculairement dérobés au musée du Louvre à Paris, en plein jour et huit minutes chrono.

Les décès et prises de pouvoir

Le Vatican a choisi un nouveau pape. Léon XIV s'est mis en place après la mort de son prédécesseur François.

Le monde a aussi perdu la primatologue Jane Goodall, figure de la cause environnementale, le prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa, le photographe Sebastiao Salgado - connu pour ses photos des tragédies humaines -, le couturier Giorgio Armani, les acteurs Robert Redford, Claudia Cardinale et Brigitte Bardot.

Aux Etats-Unis, le républicain Donald Trump a fait son retour en janvier à la Maison Blanche pour un second mandat, ordonnant une rafale de droits de douanes sur ses partenaires, des expulsions massives d'immigrés en situation irrégulière et le démantèlement de pans entiers de l'Etat fédéral.

Guerres

A Gaza, après deux ans de guerre ayant laissé le territoire palestinien exsangue et en proie à une grave crise humanitaire, les pressions américaines ont permis d'aboutir à un fragile cessez-le-feu entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas. Déclenchée le 7 octobre 2023 par une attaque du Hamas en territoire israélien ayant entraîné la mort de plus de 1200 personnes, selon un bilan établi par l'AFP à partir de chiffres officiels, la guerre a fait plus de 70'000 morts, d'après les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, jugés fiables par l'ONU.

La guerre en Ukraine, déclenchée par l'invasion russe à grande échelle du pays en février 2022, s'achemine elle vers sa quatrième année. D'intenses tractations diplomatiques ont laissé espérer une avancée pour stopper le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Après un nouveau cycle de pourparlers avec les émissaires de Trump en décembre, l'Ukraine a déclaré que des «progrès» avaient été accomplis, même si la question des territoires ukrainiens contrôlés par la Russie - qui accentue la pression sur le terrain - demeure un point de blocage.

Espace, sport et IA

Plus de 50 ans après la dernière mission lunaire du programme Apollo, 2026 pourrait aussi être l'année du retour d'astronautes autour de la Lune. Reportée à plusieurs reprises, la mission américaine Artémis 2, au cours de laquelle des astronautes doivent voyager autour de la Lune sans y atterrir, est maintenant prévue pour le début de l'année, avril au plus tard.

Le Mondial de football, compétition la plus populaire de la planète, va changer de dimension avec 48 équipes, 104 matches et trois pays-hôtes (Etats-Unis, Mexique, Canada). Il s'étalera sur près de six semaines - du 11 juin au 19 juillet - dans 16 stades répartis sur près de 4000 km.

Les inquiétudes suscitées par l'IA – alimentées par des exemples de désinformation, des accusations de violation de droits d'auteur, des licenciements massifs, des études sur son lourd impact environnemental – pourraient s'intensifier. Des investisseurs craignent notamment que l'engouement autour de cette technologie ne soit qu'une bulle spéculative. Selon le cabinet américain Gartner, les dépenses mondiales dans l'IA devraient atteindre environ 1500 milliards de dollars en 2025 et dépasser les 2000 milliards en 2026.

Festivités à travers le monde

Dans l'autoproclamée «capitale mondiale du Nouvel An», Sydney, les préparatifs des festivités ont été assombris par l'attentat antisémite de mi-décembre sur une plage emblématique de la métropole australienne, qui a fait 15 morts. Une minute de silence sera observée à 23H00 (12H00 GMT) et le célèbre pont du port sera illuminé de blanc, en symbole de paix. Plusieurs centaines de milliers de personnes, encadrées par un dispositif de sécurité renforcé, sont attendues pour assister, à minuit pile, à un gigantesque feu d'artifice.

Dès lundi soir, des «vikings» des îles Shetland avec haches et boucliers et des joueurs de cornemuses en kilt ont donné le coup d'envoi des célébrations du Nouvel An écossais à Edimbourg, lors d'une procession aux flambeaux dans la vieille ville médiévale.

A Rio de Janeiro au Brésil, la «plus grande célébration du Nouvel An» - dûment reconnue par le Guiness des records - s'annonce grandiose avec 12 minutes de feux d'artifices et 1200 drones pour illuminer le ciel. Treize scènes ont été installées pour des concerts gratuits dans toute la ville, dont trois sur la célèbre plage de Copacabana où sont attendues 2,5 millions de personnes.