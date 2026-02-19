75 millions de dollars pour remettre le foot sur pied à Gaza

Un fonds de 75 millions de dollars, en partie financé par la FIFA, va être lancé pour la reconstruction des infrastructures footballistiques dans la bande de Gaza, ravagée par trois ans de guerre, a annoncé jeudi le président américain Donald Trump.

«Je suis aussi heureux d'annoncer que la FIFA va aider à récolter un total de 75 millions de dollars pour des projets à Gaza, je crois qu'ils sont liés au football», a dit Donald Trump à Washington lors de la réunion inaugurale du «Conseil de paix» qu'il a créé et consacrée à la reconstruction de l'enclave palestinienne surpeuplée et dévastée par la guerre entre le mouvement islamiste Hamas et Israël.

«Vous allez construire des terrains et faire venir les plus grandes stars mondiales, des gens qui sont de plus grandes stars que vous et moi, Gianni», a affirmé Donald Trump à l'adresse de Gianni Infantino, le président de la Fifa présent pour cet évènement.

«C'est vraiment quelque chose d'important, on va vite donner les détails, et si je peux j'irai là-bas avec vous», a-t-il ajouté, alors qu'un fragile cessez-le-feu est en vigueur depuis octobre.

Source: AFP