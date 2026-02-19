75 millions de dollars pour remettre le foot sur pied à Gaza
Un fonds de 75 millions de dollars, en partie financé par la FIFA, va être lancé pour la reconstruction des infrastructures footballistiques dans la bande de Gaza, ravagée par trois ans de guerre, a annoncé jeudi le président américain Donald Trump.
«Je suis aussi heureux d'annoncer que la FIFA va aider à récolter un total de 75 millions de dollars pour des projets à Gaza, je crois qu'ils sont liés au football», a dit Donald Trump à Washington lors de la réunion inaugurale du «Conseil de paix» qu'il a créé et consacrée à la reconstruction de l'enclave palestinienne surpeuplée et dévastée par la guerre entre le mouvement islamiste Hamas et Israël.
«Vous allez construire des terrains et faire venir les plus grandes stars mondiales, des gens qui sont de plus grandes stars que vous et moi, Gianni», a affirmé Donald Trump à l'adresse de Gianni Infantino, le président de la Fifa présent pour cet évènement.
«C'est vraiment quelque chose d'important, on va vite donner les détails, et si je peux j'irai là-bas avec vous», a-t-il ajouté, alors qu'un fragile cessez-le-feu est en vigueur depuis octobre.
Source: AFP
Le Maroc enverra des policiers et soldats à Gaza
Le Maroc s'est engagé jeudi lors de la première réunion du «Conseil de paix» de Donald Trump à envoyer des policiers et militaires dans la bande de Gaza, devenant ainsi le premier pays arabe à le faire publiquement.
«Le Maroc est prêt à déployer des agents de police et à former des policiers de Gaza (...) et déploiera des officiers supérieurs au sein du commandement militaire conjoint» de la force de stabilisation à Gaza, a déclaré le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita.
Source: AFP
Le haut représentant annonce le début du recrutement d'une force de police
Le haut représentant pour Gaza, le diplomate bulgare Nickolay Mladenov, a annoncé jeudi le début du recrutement d'une nouvelle force de police palestinienne dans la bande de Gaza.
«Nous avons entamé le processus de recrutement des forces de police palestiniennes (...) et dès les premières heures, 2000 personnes ont postulé pour rejoindre» cette force transitoire, a-t-il déclaré devant le «Conseil de paix» qui tient sa première réunion à Washington.
Source: AFP
Gaza pas reconstruite tant que le Hamas ne sera pas désarmé, dit Netanyahu
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a insisté jeudi sur la nécessité d'un désarmement du mouvement islamiste palestinien Hamas avant toute reconstruction de la bande de Gaza, au moment où le «Conseil de paix» tient sa réunion inaugurale à Washington.
«Nous sommes convenus avec notre allié, les Etats-Unis, qu'il n'y aurait pas de reconstruction de Gaza avant la démilitarisation de Gaza», a déclaré Netanyahu lors d'un discours prononcé à l'occasion d'une cérémonie militaire.
Source: AFP
Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme craint un «nettoyage ethnique» à Gaza et en Cisjordanie
Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a condamné jeudi une série d'actions israéliennes dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée, disant craindre un «nettoyage ethnique» visant les Palestiniens sur ces territoires.
«L'intensification des attaques, la destruction méthodique de quartiers entiers (...) le refus d'apporter une aide humanitaire (...) conjugués aux transferts forcés qui semblent viser un déplacement permanent, suscitent des inquiétudes quant à un nettoyage ethnique à Gaza et en Cisjordanie», indique le Haut-Commissariat dans un nouveau rapport.
Un soldat israélien tué dans la bande de Gaza
Un soldat israélien a été tué au combat mercredi dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé l'armée israélienne, probablement à la suite d'un «tir ami» selon une source militaire.
«Le sergent-chef Ofri Yafe, soldat de l'unité de reconnaissance des parachutistes, âgé de 21 ans et originaire de HaYogev, est tombé au combat dans le sud de la bande de Gaza», d'après un communiqué de l'armée israélienne. Le soldat a «vraisemblablement été tué par un tir ami», a indiqué une source militaire à l'AFP, sans fournir davantage de précisions.
Les circonstances de sa mort «font l'objet d'une enquête», a-t-elle précisé. La mort d'Ofri Yafe porte à cinq le nombre de soldats israéliens tués depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu avec le mouvement islamiste Hamas le 10 octobre.
Source: AFP
85 Etats dénoncent la volonté d'Israël de s'«étendre»
Une semaine après avoir approuvé un texte facilitant les achats de terres par les colons, le gouvernement israélien a décidé dimanche d'accélérer le processus d'enregistrement foncier en Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967.
«Nous condamnons fermement les décisions et mesures unilatérales israéliennes visant à étendre la présence illégale d'Israël en Cisjordanie. Ces décisions sont contraires aux obligations d'Israël en vertu du droit international et doivent être immédiatement annulées», ont déclaré à l'ONU ces 85 Etats, dont la France, la Chine, l'Arabie saoudite ou encore la Russie, ainsi que plusieurs organisations comme l'Union européenne et la Ligue arabe.
Ces pays ont également réaffirmé leur «ferme opposition à toute forme d'annexion».
Source: AFP
La Défense civile de Gaza annonce que des frappes israéliennes ont fait 11 morts
La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé que des frappes israéliennes avaient fait 11 morts depuis l'aube dimanche, en dépit du cessez-le-feu très fragile en place entre Israël et le Hamas depuis le 10 octobre.
L'armée israélienne a affirmé avoir riposté à une «violation flagrante» du cessez-le-feu de la part du mouvement islamiste palestinien dans le nord du territoire. Selon la Défense civile, une organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas, une de ces frappes a visé à l'aube une tente abritant des déplacés dans le secteur de Jabalia, dans le nord de Gaza, faisant cinq morts.
Une autre frappe a aussi fait cinq morts à Khan Younès, dans le sud du territoire, selon la Défense civile. Les hôpitaux al-Chifa de Gaza-ville, dans le nord, et Nasser à Khan Younès ont confirmé avoir reçu les corps de sept personnes.
Source: AFP
Le président palestinien accuse Israël de «continuer à violer» l'accord de cessez-le-feu
Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a appelé samedi à la levée de «tous les obstacles» imposés selon lui par Israël à la mise en œuvre de la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza, dans un discours retransmis à l'ouverture du 39e sommet annuel de l'Union africaine à Addis Abeba.
Le président palestinien a accusé Israël de «continuer à violer» l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas, entré en vigueur le 10 octobre. «Depuis l'annonce du cessez-le-feu et jusqu'à aujourd'hui, plus de 500 Palestiniens ont été tués (dans la bande de Gaza).»
Pour rappel, les Etats-Unis avaient annoncé à la mi-janvier le passage à la deuxième phase du plan du président américain Donald Trump, destiné à mettre fin définitivement à la guerre à Gaza et endossé en novembre par les Nations unies.
Source: AFP
La Chine se dit opposée à «toute tentative d'annexion» de territoire palestinien
La Chine s'est dite jeudi opposée à «toute tentative d'annexion» de territoire palestinien après l'approbation par Israël dimanche de mesures renforçant considérablement son contrôle sur la Cisjordanie occupée.
«La Chine s'est toujours opposée à la construction de nouvelles colonies dans le territoire palestinien occupé et à toute tentative d'annexion ou d'empiètement sur le territoire palestinien qui sape les fondements de la solution à deux Etats», a dit lors d'un point presse régulier un porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Lin Jian.
Source: AFP
Israël dit avoir tué un membre du Hamas accusé pour la mort de 16 Israéliens en 2004
Israël a annoncé mercredi avoir tué un responsable de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas, accusé d'avoir organisé deux attentats suicide contre des bus ayant fait 16 morts en Israël il y a plus de vingt ans.
Bassal Hashem Al-Haymouni, «actif depuis 2004 au sein d'une cellule militaire terroriste responsable d'attentats meurtriers en Israël», a été «éliminé la semaine dernière» dans une frappe israélienne dans la bande de Gaza, indique sans plus de précision un communiqué conjoint de l'armée et du Shin Bet, l'agence de la sécurité intérieure israélienne.
Le texte présente Haymouni comme le commanditaire ayant envoyé deux kamikazes palestiniens se faire exploser dans des bus à Beersheva (sud d'Israël) le 31 août 2004. Ce double attentat, l'un des plus meurtriers de la Seconde Intifada (le soulèvement palestinien de 2000 à 2005) avait fait 16 morts et plus de 100 blessés. Il avait été revendiqué par le Hamas dans un communiqué distribué à Hébron (sud de la Cisjordanie occupée), ville d'où était originaire Haymouni.
Source: AFP