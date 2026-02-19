Le Maroc enverra des policiers et soldats à Gaza

Le Maroc s'est engagé jeudi lors de la première réunion du «Conseil de paix» de Donald Trump à envoyer des policiers et militaires dans la bande de Gaza, devenant ainsi le premier pays arabe à le faire publiquement.

«Le Maroc est prêt à déployer des agents de police et à former des policiers de Gaza (...) et déploiera des officiers supérieurs au sein du commandement militaire conjoint» de la force de stabilisation à Gaza, a déclaré le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Source: AFP