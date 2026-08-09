Trump assure que sa relation avec Netanyahu est «très bonne» en dépit des désaccords sur Gaza

Donald Trump a assuré lundi que sa relation avec Benjamin Netanyahu restait «très bonne», après que ce dernier a rejeté la dernière feuille de route américaine pour Gaza.

Le Premier ministre israélien avait déjà exprimé des réticences sur ce texte censé lancer la deuxième étape du plan de paix.

L’armée israélienne «n’effectuera aucun retrait tant que le Hamas ne sera pas véritablement désarmé», a déclaré Benjamin Netanyahu, qui tente de donner des gages à ses alliés d’extrême droite avant de délicates élections législatives en septembre.

Il a qualifié le président américain de «plus grand ami d’Israël à la Maison Blanche», tout en faisant comprendre qu’il était prêt à lui tenir tête: «Ils ont des idées, certaines nous conviennent et d’autres non, et nous savons défendre nos positions sur ces questions.»

Source: AFP