Le soutien des Américains à Israël s'érode
Les Américains sympathisent davantage avec les Palestiniens qu'avec les Israéliens dans leur conflit, selon un sondage Gallup publié vendredi, après la guerre dévastatrice dans la bande de Gaza. Selon cette enquête, 41% des Américains interrogés déclarent aujourd'hui «sympathiser davantage avec les Palestiniens» dans le conflit au Moyen-Orient, tandis que 36% sympathisent davantage avec les Israéliens.
Les auteurs de l'enquête expliquent que cette différence de cinq points de pourcentage n'est pas statistiquement significative, «mais elle contraste avec l'avance nette dont bénéficiait Israël il y a seulement un an (46% contre 33%) et avec les avances plus importantes enregistrées au cours des 24 années précédentes».
Ainsi, de 2001 à 2025, les Israéliens ont constamment conservé une avance à deux chiffres dans les sympathies des Américains au Moyen-Orient. Cependant, l'opinion publique a commencé à se resserrer en 2019, plusieurs années avant l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et la guerre qui a suivi dans la bande de Gaza.
«L'opinion publique américaine sur le conflit israélo-palestinien a évolué au cours des 12 derniers mois, et pour la première fois depuis 2001 (...) les Américains ne sont plus davantage favorables aux Israéliens qu'aux Palestiniens», selon Gallup.
Ce revirement est notamment dû aux «indépendants», qui se disent affiliés à aucun parti ni républicain ni démocrate, et se reflète dans tous les groupes d'âge. Par ailleurs, 57% des Américains se disent favorables à un Etat palestinien. Le sondage Gallup a été réalisé par téléphone du 2 au 16 février auprès d'un échantillon de 1001 adultes, avec une marge d'erreur de plus ou moins 4%.
Source: AFP
La Défense civile de Gaza annonce au moins cinq morts dans des frappes israéliennes
Des frappes israéliennes ont tué au moins cinq personnes dans la bande de Gaza, a annoncé vendredi matin la Défense civile du territoire, où un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est officiellement en vigueur depuis octobre.
La Défense civile, une organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste palestinien Hamas, a indiqué à l'AFP qu'une frappe de drone avait fait trois morts dans le sud de la bande de Gaza, et que deux autres personnes avaient été tuées dans le centre du territoire ravagé par la guerre. Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu, entré en vigueur le 10 octobre après deux ans de guerre.
Les échanges de tirs se poursuivent quotidiennement. Le 15 février, la Défense civile avait ainsi rapporté que des frappes israéliennes avaient fait 12 morts à travers Gaza. L'armée israélienne avait, elle, expliqué avoir identifié «plusieurs terroristes armés qui s'abritaient sous des décombres» et riposté à une «violation flagrante» du cessez-le-feu.
Les Etats-Unis ont annoncé à la mi-janvier le passage à la deuxième phase du plan du président Donald Trump visant à mettre fin définitivement à la guerre, déclenchée par l'attaque meurtrière du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Elle prévoit un retrait progressif israélien de Gaza, le désarmement du Hamas et le déploiement d'une force internationale de stabilisation.
Source: AFP
La Cour suprême israélienne saisie pour bloquer l'expulsion de 37 ONG des Territoires palestiniens
17 organisations humanitaires internationales ont annoncé avoir saisi la Cour suprême israélienne afin de bloquer une décision gouvernementale ordonnant à 37 ONG de cesser leurs activités dans les Territoires palestiniens, mettant en garde contre des conséquences «catastrophiques» pour les civils.
Le recours demande à la plus haute juridiction d'Israël de suspendre en référé les cessations d'activité devant prendre effet le 1er mars, dans l'attente d'un examen judiciaire complet.
Le 30 décembre, les autorités israéliennes avaient informé 37 organisations, parmi lesquelles Médecins sans frontières (MSF), Oxfam, le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) et Care que leur licence d'opérer arrivait à expiration et ne serait renouvelée que si elles fournissaient une liste des noms de leurs employés palestiniens.
Près de 20 pays dénoncent une stratégie d'«annexion de facto» de la Cisjordanie
Près de 20 pays, du Brésil à l'Arabie saoudite, en passant par la France et l'Espagne, ont condamné lundi «avec la plus grande fermeté» les récentes mesures prises par Israël pour renforcer son contrôle sur la Cisjordanie.
«Ces dernières décisions s'inscrivent dans une stratégie manifeste visant à modifier la situation sur le terrain et à poursuivre une annexion de facto inacceptable», écrivent dans un communiqué commun les ministres des Affaires étrangères de ces Etats.
Depuis le début du mois, Israël a pris une série de mesures visant à accroître son contrôle sur la Cisjordanie, qu'elle occupe depuis 1967, y compris sur des secteurs placés sous le contrôle de l'Autorité palestinienne en vertu des accords israélo-palestiniens d'Oslo, conclus dans les années 1990 et aujourd'hui moribonds.
Source: AFP
Gaza: le Hamas ouvert à la présence de forces étrangères
Le Hamas est ouvert à la présence de forces étrangères dans la bande de Gaza mais sans ingérence «dans les affaires intérieures» du territoire, a déclaré vendredi à l'AFP un porte-parole du mouvement islamiste palestinien, Hazem Qassem.
«Notre position sur les forces internationales est claire: nous voulons des forces de paix qui surveillent le cessez-le-feu, qui assurent sa mise en oeuvre et qui agissent comme un tampon entre l'armée d'occupation (israélienne, ndlr) et notre peuple dans la bande de Gaza, sans ingérence dans les affaires intérieures», a dit le porte-parole.
Source: AFP
Pour le Hamas, tout arrangement sur Gaza doit commencer par «l'arrêt total de l'agression» d'Israël
Tout arrangement concernant la bande de Gaza doit commencer par «l'arrêt total de l'agression israélienne», a déclaré le mouvement islamiste palestinien Hamas après la première réunion, à Washington, du «Conseil de paix» du président américain Donald Trump.
«Tout processus politique ou tout arrangement discuté concernant la bande de Gaza et l'avenir de notre peuple palestinien doit partir de l'arrêt total de l'agression (israélienne, NDLR), de la levée du blocus et de la garantie des droits nationaux légitimes de notre peuple, au premier rang desquels son droit à la liberté et à l'autodétermination», a écrit le Hamas dans un communiqué, publié jeudi soir à propos de cette rencontre.
Source: AFP
75 millions de dollars pour remettre le foot sur pied à Gaza
Un fonds de 75 millions de dollars, en partie financé par la FIFA, va être lancé pour la reconstruction des infrastructures footballistiques dans la bande de Gaza, ravagée par trois ans de guerre, a annoncé jeudi le président américain Donald Trump.
«Je suis aussi heureux d'annoncer que la FIFA va aider à récolter un total de 75 millions de dollars pour des projets à Gaza, je crois qu'ils sont liés au football», a dit Donald Trump à Washington lors de la réunion inaugurale du «Conseil de paix» qu'il a créé et consacrée à la reconstruction de l'enclave palestinienne surpeuplée et dévastée par la guerre entre le mouvement islamiste Hamas et Israël.
«Vous allez construire des terrains et faire venir les plus grandes stars mondiales, des gens qui sont de plus grandes stars que vous et moi, Gianni», a affirmé Donald Trump à l'adresse de Gianni Infantino, le président de la Fifa présent pour cet évènement.
«C'est vraiment quelque chose d'important, on va vite donner les détails, et si je peux j'irai là-bas avec vous», a-t-il ajouté, alors qu'un fragile cessez-le-feu est en vigueur depuis octobre.
Source: AFP
Le Maroc enverra des policiers et soldats à Gaza
Le Maroc s'est engagé jeudi lors de la première réunion du «Conseil de paix» de Donald Trump à envoyer des policiers et militaires dans la bande de Gaza, devenant ainsi le premier pays arabe à le faire publiquement.
«Le Maroc est prêt à déployer des agents de police et à former des policiers de Gaza (...) et déploiera des officiers supérieurs au sein du commandement militaire conjoint» de la force de stabilisation à Gaza, a déclaré le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita.
Source: AFP
Le haut représentant annonce le début du recrutement d'une force de police
Le haut représentant pour Gaza, le diplomate bulgare Nickolay Mladenov, a annoncé jeudi le début du recrutement d'une nouvelle force de police palestinienne dans la bande de Gaza.
«Nous avons entamé le processus de recrutement des forces de police palestiniennes (...) et dès les premières heures, 2000 personnes ont postulé pour rejoindre» cette force transitoire, a-t-il déclaré devant le «Conseil de paix» qui tient sa première réunion à Washington.
Source: AFP
Gaza pas reconstruite tant que le Hamas ne sera pas désarmé, dit Netanyahu
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a insisté jeudi sur la nécessité d'un désarmement du mouvement islamiste palestinien Hamas avant toute reconstruction de la bande de Gaza, au moment où le «Conseil de paix» tient sa réunion inaugurale à Washington.
«Nous sommes convenus avec notre allié, les Etats-Unis, qu'il n'y aurait pas de reconstruction de Gaza avant la démilitarisation de Gaza», a déclaré Netanyahu lors d'un discours prononcé à l'occasion d'une cérémonie militaire.
Source: AFP