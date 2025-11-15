Le vote sur la résolution américaine pour Gaza est programmé lundi au Conseil de sécurité
Le Conseil de sécurité de l'ONU se prononcera lundi sur un projet de résolution américaine endossant le plan de Donald Trump sur Gaza, a-t-on appris vendredi de sources diplomatiques.
Le projet de texte plusieurs fois modifié, vu par l'AFP, prévoit notamment de donner un mandat jusqu'à fin décembre 2027 à un «comité de la paix» censé être présidé par Donald Trump et d'autoriser le déploiement d'une «force de stabilisation internationale».
Source: AFP
Un hôpital de Gaza affirme avoir reçu les corps de 15 prisonniers palestiniens
L'hôpital Nasser, dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé vendredi avoir reçu les corps de 15 prisonniers palestiniens, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu conclu entre le Hamas palestinien et Israël. Les dépouilles sont arrivées à l'hôpital «dans le cadre de la 13e série d'échanges de corps, portant le nombre total de corps reçus à 330».
Selon l'accord conclu sous pression américaine, Israël doit rendre 15 dépouilles palestiniennes pour chaque corps d'otage israélien remis. Jeudi soir, Israël a confirmé avoir reçu la dépouille de l'otage israélien Meny Godard.
Source: AFP
Un rapport dénonce la «complicité» des pays ayant livré du pétrole à Israël
Vingt-cinq pays ont approvisionné Israël en pétrole durant la guerre dans la bande de Gaza, selon un rapport publié jeudi par l'ONG Oil Change International qui dénonce un système énergétique fossile alimentant à la fois la crise climatique et ce qu'elle qualifie de «génocide».
Ce rapport, rendu public en marge de la COP30 au Brésil, montre que l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan ont fourni 70% des livraisons de brut entre le 1er novembre 2023 et le 1er octobre 2025. La Russie, la Grèce et les Etats-Unis figurent en tête des exportateurs de produits pétroliers raffinés vers Israël, les Etats-Unis étant le seul pays à fournir du JP-8, un carburant pour avions militaires.
«Les Etats ayant approvisionné Israël en carburant pendant cette période l'ont fait en pleine connaissance de ses atrocités, affirme Oil Change International, qui milite pour l'abandon progressif des énergies fossiles. Leur complicité est documentée ici pour les tenir responsables. Ces Etats doivent reconnaître leur rôle dans ce génocide et cesser leur complicité», ajoute-t-elle.
L'ONG a mandaté le cabinet d'études Data Desk pour analyser les flux pétroliers, identifiant 323 expéditions durant la période étudiée, totalisant 21,2 millions de tonnes.
Source: AFP
Israël confirme que la dernière dépouille rendue est celle de l'un de ses otages
Israël a confirmé jeudi soir que la dépouille rendue un peu plus tôt à Gaza par les mouvements islamistes palestiniens Hamas et Jihad islamique était bien celle d'un otage, l'Israélien Meny Godard, tué le 7 octobre 2023 à l'âge de 73 ans.
«A l'issue du processus d'identification par l'Institut national médico-légal [...] des représentants de [l'armée] ont informé la famille de Meny Godard que leur proche avait été rapatrié en Israël», indique un communiqué du Bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
Source: AFP
Deux adolescents palestiniens tués par l'armée israélienne en Cisjordanie
L'Autorité palestinienne a annoncé jeudi soir la mort de deux adolescents de 15 ans sous des balles israéliennes près de Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, où l'armée israélienne avait annoncé plus tôt avoir «éliminé deux terroristes».
Le ministère de la Santé palestinien a annoncé sans plus de détail «le martyre de Bilal Bahaa Ali Baaran (15 ans) et Mohammad Mahmoud Abou Ayache (15 ans) tués par des balles de l'occupation [Israël, NDLR], cet après-midi, jeudi, près de Beit Omar, au nord de Hébron».
L'armée israélienne avait indiqué plus tôt que des soldats en opération dans le secteur de Karmei Tzur, colonie juive voisine du village palestinien de Beit Omar, à quelques kilomètres au nord de Hébron, avaient «éliminé deux terroristes en passe de perpétrer une attaque». Israël occupe la Cisjordanie depuis 1967.
Israël a reçu la dépouille d'un des quatre derniers otages à Gaza
Israël a reçu via le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) l'une des quatre dernières dépouilles gardées comme otages par le mouvement islamiste palestinien Hamas ou ses alliés à Gaza, a annoncé jeudi soir le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
Le cercueil, remis dans la bande de Gaza à l'armée israélienne et au Shin Bet, l'agence de la sécurité intérieure israélienne, va être transféré en Israël et acheminé jusqu'à l'Institut national de médecine légale, à Tel-Aviv, afin que la dépouille soit identifiée, précise le communiqué.
Source: AFP
Le Hamas et le Jihad islamique annoncent la remise d'une nouvelle dépouille d'otage
Les branches armées du Hamas et du Jihad islamique ont annoncé la remise à 18h00 GMT d'une nouvelle dépouille d'un otage se trouvant à Gaza, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre dans le territoire palestinien sous la pression des Etats-Unis.
«Les Brigades Al-Quds (branche armée du Jihad islamique, NDLR) et les Brigades Ezzedine al-Qassam (branche militaire du Hamas, NDLR) vont remettre le corps d'un des prisonniers de l'occupation, qui a été retrouvé aujourd'hui dans la région de Morag au nord de la ville de Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza, à 20h00 heure de Gaza» (18 heures GMT), écrit le Hamas dans un communiqué. Sur les 28 otages décédés que le Hamas a acceptés de remettre à Israël dans le cadre de l'accord, 24 ont été restitués à ce jour.
Source: AFP
Des tortures «généralisées» de Palestiniens détenus en Israël dénoncées à l'ONU
Israël a été mis en cause mardi et mercredi devant le Comité de l'ONU contre la torture, qui a fait état de nombreux rapports pointant des actes de torture contre des détenus palestiniens dans ce pays, en particulier depuis le 7 octobre 2023.
«Le Comité a été profondément consterné par les descriptions (...) de ce qui semble être des actes de torture et de mauvais traitements systématiques et généralisés infligés aux Palestiniens», a déclaré mardi le rapporteur Peter Vedel Kessing au début de l'examen d'Israël devant le Comité à Genève. «Dans tous les nombreux rapports que nous avons reçus de sources diverses et fiables (...) il est affirmé que la torture est devenue un outil délibéré et généralisé (...) de l'arrestation à l'interrogatoire jusqu'à l'emprisonnement», a-t-il poursuivi.
Parmi les tortures relevées dans ces rapports cités par le Comité figurent «des passages à tabac sévères, y compris sur les parties génitales, des chocs électriques, le maintien forcé dans des positions de stress prolongées, des conditions de détention délibérément inhumaines et la privation de nourriture, la simulation de noyade, ainsi que des insultes sexuelles et des menaces de viol généralisées».
Source: AFP
Israël annonce l'ouverture permanente d'un point de passage de l'aide vers Gaza
Les autorités israéliennes ont annoncé mercredi l'ouverture permanente du point de passage de Zikim, au nord de la bande de Gaza, pour permettre l'entrée d'aide humanitaire internationale dans le territoire palestinien, ravagé par plus de deux ans de guerre.
«Le point de passage de Zikim a été ouvert (...) pour l'entrée de camions d'aide humanitaire» qui «sera acheminée par l'ONU et des organisations internationales après (...) des inspections de sécurité approfondies», a écrit sur X le Cogat, l'organisme du ministère de la Défense israélien supervisant les activités civiles dans les Territoires palestiniens.
Interrogé par l'AFP, un porte parole du Cogat a précisé que le passage de Zikim resterait désormais ouvert «de manière permanente», comme celui de Kerem Shalom, au sud du territoire, par lequel la majeure partie de l'aide a été acheminée depuis le début de la guerre en octobre 2023.
Source: AFP
Des colons israéliens arrêtés après des attaques contre des Palestiniens
La police et l'armée israéliennes ont annoncé mardi que les forces de sécurité avaient arrêté plusieurs colons israéliens à la suite d'affrontements violents près de Tulkarem, en Cisjordanie occupée. Durant les faits, des Palestiniens ont été blessés et des biens détruits.
L'armée a indiqué avoir envoyé des troupes après que «des civils israéliens masqués (...) ont attaqué des Palestiniens et incendié des biens dans la région». De son côté, la police a affirmé avoir arrêté quatre suspects en lien avec les violences survenues «plus tôt dans la journée dans les villages de Beit Lid et Deir Charaf», dans le nord de la Cisjordanie.
Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU a indiqué que le mois d'octobre 2025 avait été le plus violent en matière d'attaques de colons depuis le début du recensement en 2006, avec 264 incidents ayant provoqué des blessés ou des dégâts matériels. Très peu d'auteurs de ces attaques ont été poursuivis par les autorités israéliennes.
Source: AFP