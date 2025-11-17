17.11.2025, 23:29 heures

Le Conseil de sécurité de l'ONU vote pour une force internationale à Gaza

Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté lundi pour le plan de paix de Donald Trump à Gaza, prévoyant en particulier le déploiement d'une force internationale, sous la pression des Etats-Unis qui mettaient en garde contre le risque d'une reprise de la guerre.

Photo: AFP

Treize membres du Conseil se sont prononcés en faveur du texte, que l'ambassadeur américain aux Nations unies Mike Waltz a qualifié d'«historique et constructif». La Russie et la Chine se sont abstenues.

La résolution américaine, plusieurs fois modifiée lors de négociations sensibles, «endosse» le plan du président américain ayant permis la mise en place, le 10 octobre, d'un cessez-le-feu fragile entre Israël et le Hamas dans le territoire palestinien ravagé par deux années de guerre provoquée par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien du 7 octobre 2023.

Source: AFP