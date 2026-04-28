Israël tue cinq personnes à Gaza, dont un enfant

Des frappes israéliennes ont tué mardi cinq personnes dans la bande de Gaza, dont un commandant du Hamas et un enfant, ont rapporté des sources dans le territoire palestinien. Une source de sécurité a identifié deux des morts comme étant Iyad al-Shanbari, un commandant du Hamas, et son fils, Salah, sans mentionner les autres personnes tuées.

Si le Hamas n'a pas réagi dans l'immédiat, l'armée israélienne a indiqué avoir «visé un terroriste», précisant qu'elle donnerait davantage de détails ultérieurement.

Un garçon de neuf ans a lui été tué à l'est de Khan Younès (sud), où est survenue une frappe de drone «en même temps que des tirs d'artillerie», selon la Défense civile. L'armée israélienne a affirmé qu'un suspect près de la «ligne jaune», délimitant la zone sous contrôle des troupes israéliennes, s'était approché de soldats, «représentant une menace immédiate».

Source: AFP