Al Jazeera condamne la mort d'un de ses journalistes dans une frappe israélienne à Gaza

La chaîne d'information Al Jazeera, basée au Qatar, a condamné mercredi la mort à Gaza de l'un de ses journalistes dans une frappe de drone israélien, qualifiant ce décès de «crime délibéré et ciblé».

Al Jazeera «condamne fermement le crime odieux consistant à avoir pris pour cible et tué le correspondant d'Al Jazeera Mubasher, Mohammed Wishah, à la suite d'une frappe sur le véhicule dans lequel il se trouvait dans l'ouest de la bande de Gaza», a écrit la chaîne dans un communiqué.

La chaîne «tient les forces d'occupation israéliennes pour entièrement responsables» et estime que «ce n'est pas un acte aléatoire, mais un crime délibéré et ciblé visant à intimider les journalistes», selon la même source. L'armée israélienne, contactée par l'AFP, n'a pas immédiatement réagi à la frappe.

Reporter sans frontières (RSF) a dénoncé dans un e-mail à l'AFP «le meurtre» de Mohammed Wishah, qui, rappelle l'ONG, «est le deuxième journaliste tué par l'armée israélienne depuis le début du cessez-le-feu, après Amal El Shamali, journaliste indépendante tuée par un drone le 9 mars 2026».

Source: AFP